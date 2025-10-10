Goud vs Bitcoin – goud prijs zakt, wat is het effect op de BTC koers?

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Laatst bijgewerkt: Oktober 10, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Een dalende goudprijs wordt historisch gelinkt aan stijgingen in de Bitcoin koers. Goud daalt sinds gisteravond en begint mogelijk aan een langere downtrend. Hoe verder goud daalt, hoe meer liquiditeit er naar Bitcoin en de cryptomarkt kan stromen. Is een nieuwe Bitcoin rally onderweg in Uptober?

In het Bitcoin nieuws van vandaag kijken we naar de link tussen de goudprijs en BTC. Op basis van inzichten van een bekende crypto analist, kan de markt sterk omhoog gaan als goud blijft dalen.

Goud vs. Bitcoin – Nieuwe rally op komst?

Bitcoin consolideert boven de $120k, terwijl investeerders wachten op de volgende stijging. Opvallend is dat Bitcoin geleidelijk omhoog gaat, wat in vorige marktcycli anders verliep, met meer chaos. De volgende Bitcoin rally staat mogelijk voor de deur nu goud daalt.

De goudprijs is gisteravond begonnen met dalen. Analisten zoals Ash Crypto denken dat het een bullish signaal is voor de cryptomarkt. Liquiditeit kan volgens hem doorstromen naar Bitcoin en altcoins. Ash zegt dat de cryptomarkt de afgelopen periode te maken heeft gekregen met hoge volatiliteit, maar aan het eind van dit jaar nog veel kan stijgen.

🚨 GOLD IS DUMPING HARD 📉



Remember when GOLD tops out, liquidity flows into Bitcoin and crypto, starting a parabolic run.



Don’t get shaken out in this short term crypto price manipulation, we are going much higher end of Oct and Q4 in general.



I’m not fcking leaving !!!!! pic.twitter.com/jYXi6Q8qWC — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 9, 2025

Afgelopen zondag en maandag zagen we dat de Bitcoin koers een nieuwe all-time high neerzette. Maar rond dezelfde periode is de goudprijs ook gestegen. Wanneer goud echter daalt, is dat een teken dat investeerders meer vertrouwen krijgen in riskantere assets, zoals Bitcoin en crypto. Goud is gisteren tot wel 2,5% gedaald, terwijl de Bitcoin koers in 24 uur tijd met ongeveer 0,2% is gestegen.

Uiteraard is de daling van goud pas net begonnen. Als de koers goud zich kan herstellen, dan betekent deze daling van vandaag vrijwel niets.

Bitcoin koersverwachting

De Bitcoin koers consolideert boven $120k na zo’n twee weken aan sterke stijgingen sinds het eind van september. Het psychologische niveau van $120k dient nu als sterke ondersteuning. Zolang BTC hierboven kan blijven, blijven koersverwachtingen positief voor de komende periode.

Als Bitcoin gaat stijgen, is de technische weerstand bij $123.300 een belangrijk niveau om in de gaten te houden. Een breuk hierboven maakt de weg vrij naar $125k en de all-time high van $126k. En als Bitcoin erin slaagt zijn record opnieuw te verbeteren, ligt de eerstvolgende weerstand bij het psychologische niveau van $130k.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Ondersteuning is te vinden bij $120k, gevolgd door lagere technische niveaus bij $118.700, de 30-daagse moving average (geel) bij $116.800 en $114.400.

De Relative Strength Index (RSI) van Bitcoin blijft hoog op 60. Op dit niveau geeft de RSI aan dat bulls dominant blijven. Dat vergroot de kans dat de grootste cryptomunt zijn ondersteuning bij $120k vast kan houden en verder kan klimmen richting $125k.

Een duidelijke correlatie tussen de dalende goudprijs en de sterke Bitcoin koers is nog niet te zien. Maar met verwachte renteverlagingen, nieuwe ETF’s en de uitbreiding van de Amerikaanse Bitcoin reserve, kan crypto stijgen aan het eind van dit jaar. Niet alleen Bitcoin, maar ook altcoins kunnen hiervan profiteren. Crypto traders kijken dan ook naar nieuwe projecten met potentie om te exploderen in Q4 2025.

Beste altcoin om nu te kopen?

BTC lijkt klaar te zijn om nieuwe hoogtes te bereiken, maar zijn blockchain blijft zo traag en efficiënt als altijd. Gelukkig zijn er projecten die manieren bieden om nog sneller te handelen op de Bitcoin blockchain. Een van deze projecten is Bitcoin Hyper ($HYPER), die zijn eigen Layer-2 aan het bouwen is. Met deze Bitcoin Layer-2 profiteer je van hoge snelheden, lage kosten en kun je gebruik maken van smart contracts.

Bitcoin Hyper introduceert de mogelijkheid om via Bitcoin te investeren in memecoins, DeFi, NFT’s, RWA en meer. $HYPER is hierbij de gas token, die je nodig hebt om transacties op het netwerk uit te voeren. Dat betekent ook: hoe hoger de populariteit van de blockchain, hoe groter de vraag naar deze token.

$HYPER is charging to the front lines with the fastest Bitcoin L2.



Think you can catch up?! 🔥⚡️ pic.twitter.com/kMmilLI0Er — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 10, 2025

De nieuwe cryptomunt is tijdelijk verkrijgbaar in een presale. Hiermee profiteer je als vroege investeerder van een vaste lage prijs. Ook help je hiermee de chain om te lanceren met meer liquiditeit. Tijdens de presale kun je kiezen om de tokens te staken voor APY van 51%. Experts denken dat Bitcoin Hyper gaat exploderen na lancering, wat de presale een unieke kans maakt voor hoge winst in Q4.