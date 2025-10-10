Bitcoin koers: institutionele adoptie maakt van BTC een macro-asset met stabieler ritme

Bitcoin koers beweegt rond $121.000 zonder blow-off top. Analisten: nieuwe liquiditeit stijging in 2026 en verdere institutionele adoptie.

De Bitcoin koers vertoont dit jaar een opvallend rustig patroon. Waar eerdere cycli vaak eindigden met een explosieve blow-off top, blijft zo’n climax na de halving van april 2024 uit. Crypto-analisten zien hierin een teken dat de markt volwassener wordt en dat het bekende vierjaarsritme van Bitcoin mogelijk aan kracht verliest. Kan de Bitcoin prijs hierdoor opnieuw sterk stijgen?

Bitcoin koers: waarom de huidige cyclus afwijkt van eerdere patronen

In eerdere bullmarkten schoot de Bitcoin koers na een halving vaak snel omhoog. Retail­investeerders stroomden massaal in, wat leidde tot extreme volatiliteit en euforie. Nu verloopt de stijging veel gematigder: de grote whales blijven actief, maar het sentiment is rationeler.

Volgens marktdata komt dit doordat macro-economische factoren een grotere rol spelen dan ooit. De invloed van de halving op het BTC aanbod blijft belangrijk, maar wordt steeds meer overschaduwd door mondiale liquiditeit, beleidsveranderingen en institutionele vraag.

Meer liquiditeit kan de Bitcoin koers op termijn ondersteunen

Verschillende economische analyses voorspellen dat de wereldwijde liquiditeit in het vierde kwartaal van 2025 en begin 2026 zal toenemen. Centrale banken kunnen dan de rente verlagen en overheden extra stimuleringsmaatregelen inzetten om de economische groei te bevorderen.

Wanneer die extra liquiditeit richting risicovolle activa stroomt, kan dit de Bitcoin koers opnieuw een impuls geven. In plaats van een piek kort na de halving, zoals in eerdere cycli, kan de volgende sterke koersstijging dus vertraagd plaatsvinden.

$BTC 4-year cycle might be over now.



The reason is no euphoria or blow-off top price action similar to last cycles.



Also, liquidity is expected to substantially increase in Q4 and Q1 2026.



I think Bitcoin might extend the rally in 2026 and could establish itself as a true… pic.twitter.com/iQI5xLTsNg — Ted (@TedPillows) October 9, 2025

Bitcoin evolueert naar een macro asset

Steeds meer financiële instellingen behandelen Bitcoin tegenwoordig als een macro-asset, vergelijkbaar met goud of aandelen. Deze verschuiving maakt de BTC markt stabieler, maar koppelt de Bitcoin koers ook nauwer aan wereldwijde trends.

De correlatie tussen BTC en traditionele markten is de afgelopen jaren toegenomen. Dit betekent dat de Bitcoin prijs niet langer alleen reageert op interne factoren zoals mining of de halving, maar ook op het beleid van centrale banken, inflatieverwachtingen en geopolitieke onzekerheden.

