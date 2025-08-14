Google draait beleid om: crypto wallets toch toegestaan na hevige kritiek van crypto community

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 14, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Google deelde eerder deze week zijn besluit om bepaalde crypto wallets te verbannen van de Google Play Store. Maar na het aanwakkeren van hevige kritiek onder crypto investeerders, ging Google terug op zijn besluit. De vertegenwoordigers van bekende zoekmachines zeiden dat non-custodial wallets (zoals MetaMask, Phantom, en Best Wallet) niet onder deze ban vallen.

Wat betekent het recente besluit voor investeerders en ontwikkelaars? In dit artikel kijken we naar het verhaal achter Google’s beleid en waarom het bedrijf zoveel kritiek kreeg.

Google past beleid voor crypto wallets aan

Non-custodial crypto wallets, wallets die je gebruikt om crypto buitenom exchanges vast te houden, spelen een belangrijke rol in het veilig opslaan van je cryptovaluta’s. Na het instorten van de FTX exchange in 2022, zijn non-custodial crypto wallets belangrijker geworden.

Google Play will ban non-custodial wallets unless developers hold a FinCEN, state banking, or MiCA license.



In the EU, MiCA rules effectively block such wallets entirely from the store. pic.twitter.com/N11EcXjzzT — TFTC (@TFTC21) August 13, 2025

Uit recent nieuws blijkt dat Google alle wallets zonder licentie uit de Play Store wilde verbannen. Maar na negatief commentaar van de crypto community, gaf Google aan dat non-custodial wallets niet onder het beleid vallen. Google stond hier duidelijk onder druk en besloot bekende crypto wallets vrijstelling te geven van zijn regels voor niet-gelicenseerde wallets.

Na dit nieuws is Google in waarde overtroffen door Bitcoin, die vannacht naar een nieuwe all-time high steeg bij $124k. Ondanks een correctie in de ochtend, probeert Bitcoin opnieuw de plek van #5 grootste asset te veroveren.

Bitcoin bijna groter dan @Google in termen van marktkapitalisatie.



Wanneer zal Bitcoin de huidige koning (goud) van de troon stoten? pic.twitter.com/nTY4Ehoimw — Cryptonews NL (@nlcryptonews) August 14, 2025

Aanval op developers

Het besluit van Google was om developers van non-custodial wallets te verplichten om een licentie aan te vragen bij officiële regulators. In het geval van de EU zouden ze dan een MiCA-licentie nodig hebben. Crypto reageerde heftig, met native tokens van bekende crypto wallets die direct flinke koersdalingen meemaakte.

Trust Wallet Token daalde 4% na Google’s aankondiging – Bron: CoinMarketCap

Maar nu blijkt dat er niets veranderd is in de Play Store. Dat komt dus doordat de community druk heeft gezet op Google. Het bedrijf heeft zijn beleid bijgewerkt en de geliefde wallets van crypto investeerders zijn dus gewoon nog te downloaden via de Play Store.

Wat betekent dit voor crypto?

Het feit dat Google snel zijn beleid heeft aangepast, reflecteert hoeveel druk een community kan zetten op organisaties zo groot als Alphabet (Google). Dat komt overeen met de behoefte aan decentralisatie, iets waar de crypto sector op is gebouwd.

Zoals eerder gezegd is er veel belang bij het hebben van een eigen crypto wallet. Zo weet je dat jouw crypto assets ook echt van jou zijn. Als een exchange of platform wordt gehackt, loop je niet het risico dat je daardoor al je tokens kwijt bent.

Je bent echter wel zelf verantwoordelijk voor het beschermen van je assets tegen scams. Het nadeel is dat je met een self-custodial wallet extra vatbaar bent voor crypto scams, maar ook hacks van platforms waarmee je wallet is verbonden. Decentralisatie maakt de crypto sector een Player versus Player (PvP) spel.

Groei van retail investeerders

De sterke kritiek die Google kreeg, suggereert ook dat er meer retail investeerders deelnemen aan de markt. Dit is ook te zien aan de stijgende koersen van altcoins en suggereert dat de volgende fase van de bull run is begonnen. Daarom verwachten we veel volatiliteit, maar ook veel koersstijgingen in de komende maanden.