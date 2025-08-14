Bitcoin koers bereikt nieuwe all-time high van $124.000 – BTC nu groter dan Google

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 14, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin koers is vannacht boven $124k uitgestegen en heeft hiermee de marktwaarde van Google overtroffen. Na een correctie in de ochtend, is Bitcoin terug op $122k na een stijging van 2% in de afgelopen 24 uur. Wat kunnen we van Bitcoin verwachten nadat hij tijdelijk de #5 grootste activa ter wereld is geworden?

In het Bitcoin nieuws kijken we kort naar de recente all-time high van de cryptomunt, die Google inhaalde als #5 meest waardevolle asset. Aan de hand van een technische analyse kijken we hoe hoog de Bitcoin koers kan gaan in de zomer en aan het eind van dit jaar. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Bitcoin haalt Google in na nieuwe all-time high op $124.450.

De Bitcoin koers is vannacht gestegen naar een nieuw record van $124.457 door een sterke aanvoer van nieuwe koopdruk. Tijdens deze stijging merkte analisten iets bijzonders op.

Bitcoin oversteeg namelijk de waarde van Google en is daarmee de #5 meest waardevolle asset geworden. Na de correctie van vanochtend is Bitcoin echter weer naar de zesde plek gedaald. Maar mogelijk was Google niet blij met het feit dat Bitcoin hem heeft ingehaald.

So that’s why Google just attacked Bitcoin pic.twitter.com/DC5LH3rUXZ — Brandon (@BranBTC) August 13, 2025

Google maakte kortgeleden bekend dat alle ongelicenseerde crypto wallets verbannen zouden worden van de Google Play Store. Echter is deze ban teruggetrokken nadat Google onder vuur kwam te liggen door de crypto community. Dat gebeurde in dezelfde periode dat de Bitcoin koers als een speer omhoog ging, net als het zoekvolume van “altcoins” op Google Trends.

Dit is een van de tekenen dat retail investeerders opnieuw deelnemen aan de markt. Dat kan er ook voor zorgen dat Bitcoin deze zomer nog veel meer waard wordt.

Begin van grootste bull run ooit?

Terwijl Bitcoin nieuwe hoogtes opzoekt, volgen altcoins dit keer ook. Ethereum ligt bijvoorbeeld nog 3% onder haar oude all-time high van $4892. Verwachtingen zijn hoog dat ETH binnenkort een nieuw record bereikt. Dit samen is een duidelijke indicatie dat we de volgende fase van de bull run hebben bereikt.

Hierin groeit de koopdruk, maar ook de volatiliteit van crypto. Als de koopdruk aanhoudt, bereiken Bitcoin en grote altcoins nieuwe hoogtes. Kleinere altcoins die worden opgepikt, stijgen uiteindelijk naar zwaar overgewaardeerde niveaus. Deze kunnen dan zorgen voor gigantische potentiële winsten, maar historisch gezien eindigt dat met een grote crash.

Echter hebben we nog niet de fase bereikt waarin kleine altcoins exploderen en moeten we eerst wachten tot grote altcoins hun oude records breken.

Bitcoin koers verwachting

De Bitcoin koers heeft te maken met verkoopdruk na het bereiken van zijn recente record tegenover de Amerikaanse dollar. Aan de hand hiervan kan BTC nog verder zakken richting $121k of zijn psychologische ondersteuning bij $120k. Maar wanneer traders klaar zijn met het opnemen van winst en de verkoopdruk uitdroogt, volgt er een volgende rally.

Dit kan vandaag of morgen gebeuren, maar ook aan het begin van de volgende week. Een andere mogelijkheid is dat liquiditeit opnieuw uit Bitcoin stroomt en naar altcoins gaat. In dat geval zien we binnenkort een nieuwe all-time high voor Ethereum en/of XRP.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

In het geval van verdere dalingen, profiteert Bitcoin van extra ondersteuning bij zijn 30-daagse gemiddelde (geel) op $117,6k. Zolang BTC hierboven blijft, is het vooruitzicht bullish op korte termijn. Het is dan ook een kwestie van tijd voordat Bitcoin opnieuw zijn plek claimt als #5 grootste asset ter wereld.

In augustus kan Bitcoin verder klimmen richting of boven $130k. In de zomer verwachten we een koers rond $150k en aan het eind van dit jaar kan Bitcoin zelfs naar $180-200k.

En met steeds meer retail investeerders die meedoen aan de cryptomarkt, wordt het steeds lastiger om altcoins te vinden voor een goede prijs. Veel altcoins verliezen hun lage instappunt, maar er zijn mogelijkheden om nieuwe altcoins voor een lage prijs in te slaan.

Veelbelovende altcoin

Een nieuwe altcoin met veel potentie om mee te liften, is Bitcoin Hyper ($HYPER). Deze nieuwe Bitcoin Layer-2 gebruikt de technologie van Solana om Bitcoin vele malen sneller en goedkoper te maken in gebruik. Via deze Layer-2 kun je met Bitcoin investeren in een nieuw Web3 ecosysteem, met mogelijkheden voor DeFi coins, meme coins, NFT’s, overige utility tokens en meer.

$HYPER, de native token van deze chain, wordt gebruikt voor transacties, governance en staking. Deze token is nog verkrijgbaar voor een vaste prijs tijdens de presale, waarmee Hyper al meer dan $9,3 miljoen mee heeft opgehaald. Profiteer vandaag nog van een lage prijs en staking beloningen van ruim 100% APY. Maar wacht niet te lang, want morgen stijgt de prijs van $HYPER.