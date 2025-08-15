Wint Chainlink van XRP in 2025? LINK $200 vs Ripple $10 target analyse

Auteur Robert Bemelman Auteur Robert Bemelman Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 15, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Crypto-analist Jeremy Fielder heeft zijn Chainlink (LINK) koersdoel verhoogd naar $200 voor deze marktcyclus, terwijl XRP analisten prijsdoelen van $7-10 hanteren. Deze vergelijking toont aan waarom Chainlink mogelijk een hoger rendement kan opleveren dan XRP door de opkomende schaarste en institutionele vraag naar blockchain-infrastructuur.

Crypto expert verhoogt LINK target naar $200

Jeremy Fielder kondigde op X aan dat hij zijn $LINK koersdoel verhoogt naar $200 voor deze cyclus. Zijn argument focust op Chainlink’s wekelijkse buyback programma dat de circulerende supply reduceert.

“Chainlink reduceert elke week de circulerende supply van $LINK. Dit zijn ‘Buy-Backs’, wat bedrijven regelmatig doen om schaarste te verhogen en de prijs te laten stijgen om investeerders te beschermen,” aldus Fielder.

I'm raising my $LINK price target to $200 for this cycle.



WHY

Chainlink is reducing the circulating supply of $LINK every week.



These are "Buy-Backs," which companies do regularly to increase scarcity and raise the price to protect investors.



Remember, there's a HARD CAP of 1… pic.twitter.com/TWeHWx7qc9 — Jeremy Fielder (@Jfielder_strat) August 9, 2025

De gewaardeerde crypto expert benadrukt dat er een hard cap van 1 miljard LINK tokens bestaat. Deze combinatie van afnemende supply en stijgende vraag naar blockchain-infrastructuur kan een perfecte storm creëren voor de chainlink koers. Dit betekent volgens Jeremy Fielder een potentiële 10x return vanaf huidige niveaus rond $20.

XRP beperkt tot $7-10 targets ondanks bullish sentiment

In contrast met Fielder’s ambitieuze LINK voorspelling, richten XRP analisten zich op meer conservatieve doelen. XRP expert Mr_Xoom stelt op X dat XRP zich in wave 5 bevindt van een Elliott Wave patroon.

“Wave 3 in 2025 realiseerde $0,50 naar $3,39 (+575%). XRP is momenteel in zijn laatste opwaartse beweging (wave 5). Targets voor wave 5? $7-$10 (320% – 500%),” verklaart Mr_Xoom.

I’ve seen a few people on X talk about how XRP is on wave 3, that’s simply not true.



Wave 3 was when XRP went from $0.50- $3.39 (+575%)



XRP is currently on its last leg up (wave 5).

Wave 3 is typically stronger and longer than wave 5.



Targets for wave 5?

$7-$10 (320% – 500%) pic.twitter.com/ChwK2GJs7f — xoom (@Mr_Xoom) July 25, 2025

Dit betekent dat XRP investeerders een 3x rendement kunnen verwachten, significant lager dan LINK’s potentiële 10x groei. Voor beleggers die altcoins met potentie zoeken, toont deze vergelijking duidelijk de verschillen.

White House erkent Chainlink maar negeert XRP compleet

Een cruciaal verschil komt uit het recent gepubliceerde White House Digital Asset Report. Chainlink Revolution meldt op X een opvallende ontwikkeling: “XRP IS NIET GENOEMD IN HET WHITE HOUSE DIGITAL ASSET REPORT! Een toegewijd deel toont CHAINLINK $LINK in plaats daarvan, en beeldt het af als een kern en leidende infrastructuur.”

Het rapport citeert Chainlink’s connecties met SWIFT, FIX, DTCC, JPMorgan, ICE, GLEIF en overheidssystemen. XRP wordt opvallend weggelaten ondanks jarenlange claims over potentiële samenwerking met centrale banken.

🚨BREAKING : XRP IS NOT MENTIONNED IN THE WHITE HOUSE DIGITAL ASSET REPORT !



A DEDICATED PART FEATURES CHAINLINK $LINK INSTEAD, AND PICTURES IT AS A CORE AND LEADING INFRASTRUCUTRE, CITING CONNEXIONS WITH SWIFT, FIX, DTCC, JPMORGAN, ICE, GLEIF & GOVERNMENT SYSTEMS ! https://t.co/V9NyuCRUnh pic.twitter.com/2zajtFczWh — CHAINLINK REVOLUTION 🧢 (@CHAINLINK77777) July 30, 2025

Deze officiële erkenning geeft Chainlink een strategisch voordeel in de race naar institutionele adoptie. Terwijl XRP speculatief blijft over toekomstige partnerships, toont Chainlink werkelijke implementatie.

Institutionele adoptie en revenue sharing voordeel Chainlink

Crypto expert Jeroen Hesp benadrukt op X waarom deze ontwikkelingen game-changing zijn voor LINK holders. “Dit is werkelijk de meest significante update voor de $LINK token waarde. Regulatoire duidelijkheid maakte het eindelijk mogelijk om inkomsten te delen met token holders, zonder achtervolgd te worden door de SEC.”

Hesp wijst op drie cruciale factoren:

Tokenisatie golf door grote bedrijven en instellingen

DeFi TVL groei door regulatoire duidelijkheid

Chainlink zal alles aandrijven en inkomsten zullen exponentieel groeien

Chainlink profiteert van elke nieuwe applicatie die betrouwbare data feeds nodig heeft.

This is truly the most significant update for the $LINK token value



Regulatory clarity finally made it possible to share revenue with token holders, without being chased by the SEC



On top of that:

– Tokenization wave by major companies and institutions

– DeFi TVL growth because… pic.twitter.com/GxXI3VFzU3 — Jeroen Hesp (@JeroenHesp) August 13, 2025

XRP vs Chainlink 2025 market cap analyse

Hesp deelt ook een grafiek die de LINK/XRP marktkapitalisatie ratio toont over de afgelopen 5 jaar. “Chainlink heeft de afgelopen 5 jaar de fundering gebouwd voor de tokenization golf”.

$LINK marketcap / $XRP marketcap



For the past 5 years Chainlink has been building the foundation for the tokenization wave



Are you ready for the institutional adoption repricing event? pic.twitter.com/kQn46WSvIp — Jeroen Hesp (@JeroenHesp) August 13, 2025

Deze data illustreert hoe Chainlink systematisch waarde heeft opgebouwd terwijl XRP afhankelijk bleef van speculatie. Met een huidige marktkapitalisatie van $14 miljard versus XRP’s $188 miljard, heeft LINK meer ruimte voor groei. De koersanalyse laat zien dat Chainlink lange tijd heeft geconsolideerd ten opzichte van XRP, en volgens deze technische analyse klaar is voor een sterke groeispurt dit jaar.

Conclusie: wint Chainlink van XRP in de bull markt van 2025?

Het fundamentele verschil tussen LINK en XRP zit in de tokenomics. Chainlink voert een buyback-programma door dat permanent tokens uit circulatie haalt, gecombineerd met een hard cap van 1 miljard tokens. XRP daarentegen heeft 59,3 miljard tokens in omloop van een totale supply van 100 miljard. Ripple Labs brengt maandelijks tot 1 miljard XRP vrij uit een escrow-contract, waardoor het aanbod op de markt toeneemt en er extra verkoopdruk ontstaat die de prijs kan onderdrukken.

Daarnaast is Chainlink technisch superieur: oracles zijn cruciaal voor elke blockchainapplicatie. Het project geniet institutionele steun, met officiële erkenning in Amerikaanse overheidsrapporten. De combinatie van schaarste (buybacks + hard cap) en groeiende vraag vanuit DeFi en tokenization versterkt het lange termijn potentieel.

De cijfers spreken voor zich: LINK naar $200 = +909%, terwijl XRP naar $10 = +209% vanaf huidige niveaus.

Best Wallet: Optimaliseer je LINK en XRP trading

Voor investeerders die willen profiteren van beide opportunities biedt Best Wallet de perfecte oplossing. Momenteel heeft Best Wallet een eigen presale. Door de Best Wallet Token in de presale te kopen krijg je toegang tot exclusieve trading functies:

Automatisch traden: 24/7 algoritmes voor optimale buy/sell timing

Portfolio herbalanceren: Houdt je LINK/XRP ratio optimaal

Extra staking rewards: Passief inkomen op geparkeerde crypto

De Best Wallet Token is nu beschikbaar tegen een lage instapprijs, nog vóór de notering op exchanges, wat extra groeipotentieel biedt.

Best Wallet presale toegang