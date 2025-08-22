Gemini onthult XRP Mastercard billboard in New York – grote aankondiging op 25 augustus

Crypto exchange Gemini onthulde gisteren de mogelijke lancering van de XRP Mastercard met behulp van een teaser op een billboard in New York. Op de creditcard staat de datum ’25 augustus 2025′ aangegeven, wat hint op een grote aankondiging op maandag. Wat voor invloed kan dit hebben op de Ripple verwachting?

In het Ripple nieuws van vandaag kijken we naar de recente teaser van Gemini en waarom XRP baat zou hebben bij de lancering van deze nieuwe creditcard.

Gemini onthult XRP Mastercard

Gemini, een van de grotere crypto exchanges, onthulde gisteren via een Billboard in New York zijn meest recente feature: de XRP Mastercard. Het reclamebord toont hoe de creditcard eruit ziet, maar ook de datum 8.25.25, wat hint op een lancering of aankondiging op maandag 25 augustus.

Deze teaser volgt na de lancering van de Gemini Bitcoin Mastercard, waarmee je eenvoudig kan betalen met Bitcoin bij alle aanbieders die de kaart accepteren. Dit suggereert dat de XRP Mastercard een soortgelijke functie krijgt.

Wat betekent het voor de Ripple verwachting?

De XRP Army reageert positief. Zo vertelde een influencer uit de community dat de massale adoptie van XRP er snel aankomt. Volgens de influencer kan 25 augustus alles veranderen voor XRP, mogelijk ook een reden dat Gemini zei: “prepare your bags”.

🚨 MASSIVE ALERT 🚨



A GIANT billboard just dropped in NYC:



XRP 💳 Mastercard – 8.25.25 👀



👉 Issued by WebBank

👉 Teased by @Gemini: “Prepare your bags”



Mass adoption for #XRP is coming FAST. 💥



August 25, 2025 could change EVERYTHING. 🚀 pic.twitter.com/j7HIJLOLEA — John Squire (@TheCryptoSquire) August 21, 2025

Met XRP als betaalmiddel kan de vraag naar XRP toenemen, wat leidt tot eventuele koersstijgingen. De recente aankondiging onderstreept de sterke partnerschap tussen Ripple en Gemini. De nieuwe creditcard is dan mogelijk nog maar het begin. Zo groeien verwachtingen dat Gemini steeds meer diensten aan gaat bieden, met een focus op XRP.

Investeerders wachten in spanning op maandag 25 augustus, een dag waarop de adoptie van XRP snel kan toenemen, mits de creditcard op die dag wordt gelanceerd, zoals verwacht.

Dat maakt vandaag mogelijk een goed moment om XRP in te slaan, gezien de altcoin in een week tijd 8% is gedaald na het verliezen van momentum. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Analyse XRP koers

De XRP koers ligt op het moment van schrijven op $2,86 na een sterke daling in de afgelopen dagen. Traders maken zich zorgen over verdere verliezen op korte termijn na de vorming van een bearish Death Cross. Ondanks dit risico, is het dus ook mogelijk dat de XRP koers sterk omhoog schiet in de aanloop naar maandag.

Als Ripple vanuit hier nog meer momentum verliest, dient het niveau rond $2,75 als sterke ondersteuning. Alleen in het geval van een crypto crash zou de altcoin dan onder dit niveau kunnen dalen. Een bounce op het niveau rond $2,85 kan XRP helpen om terug te schieten richting $3 en zijn 30-daagse gemiddelde (geel) bij $3,08. In het positieve geval is dit een kwestie van dagen.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Ripple blijft boven 40 liggen, wat aangeeft dat de bearish druk momenteel niet veel verder stijgt. Ook dit signaleert een mogelijke ommekeer en dat XRP zijn voorlopige bodem nadert. Dat maakt de altcoin een aantrekkelijke pick, niet alleen op lange termijn, maar ook voor een mogelijke winstgevende trade in de komende dagen.

De XRP Mastercard van Gemini kan helpen in de massale adoptie, wat verwachtingen op lange termijn versterkt. Op korte termijn kan XRP mogelijk ook stijgen, met risico voor een “sell-the-news” op maandag.

