Derde Ripple death cross dreigt: XRP koers test steun op $2,81

De XRP koers daalt fors met een verlies van circa 18% deze maand. Whales verplaatsen meer tokens en meerdere death crosses drukken de prijs.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 22, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers daalde met bijna 3% in de afgelopen 24 uur en staat deze week circa 8% lager. Op maandbasis bedraagt het verlies inmiddels zelfs meer dan 18%. Na een sterke juli zijn de handelssignalen opnieuw bearish. Grote whales verplaatsen meer tokens naar exchanges, meerdere death crosses verschijnen op de koersgrafiek en belangrijke prijsniveaus komen in gevaar. Kan de XRP prijs hierdoor verder wegzakken?

De whale activiteiten nemen opnieuw toe

Op Binance zijn de whale inflows sinds 16 augustus sterk toegenomen. Op die dag werden minder dan 1.000 XRP tokens naar de exchange gebracht, maar op 21 augustus lag dit aantal al rond de 6.300. Dat is ruim zeven keer zoveel in slechts enkele dagen.

Een vergelijkbare trend was eerder dit jaar zichtbaar. Op 30 juli volgde, na een spike in whale inflows, een daling van de XRP koers van ongeveer $3,09 naar $2,76. Ook op 3 augustus zakte de prijs, dit keer van $3,07 naar $2,96, kort nadat de whales extra tokens verplaatsten.

Als de inflows nu boven de piek van 13 augustus uitkomen, toen er rond de 29.800 tokens werden verplaatst, dan is dat een teken van nog sterkere verkoopdruk. Whale-to-exchange flow wordt vaak gezien als een aanwijzing dat de grote spelers zich voorbereiden om tokens te verkopen.

XRP koers onder druk door death crosses

Ook technisch oogt de situatie zwak. Op de 4-uurs koersgrafiek zijn al twee death crosses zichtbaar. Dat is een bearish handelssignaal waarbij een kortere moving average onder een langere zakt.

Op 15 augustus daalde de XRP prijs van $3,12 naar $2,93 na een 20/50 EMA crossover. Op 18 augustus volgde opnieuw een prijsdaling van $3,03 naar $2,93 na een 50/100 EMA crossover.

Nu dreigt de 50 EMA onder de 200 EMA te zakken. Deze derde death cross weegt vaak zwaarder omdat het een breder trendverloop laat zien. In combinatie met de toenemende whale inflows wijst dit op verdere neerwaartse druk.

Meme coins als goed alternatief voor XRP

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!