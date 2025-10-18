Gemini AI voorspelt XRP, SOL, MAXI eind 2025 – de beste crypto aankoop in Q4

Laatst bijgewerkt: Oktober 18, 2025

Kunstmatige intelligentie wordt steeds belangrijker, ook in de wereld van cryptocurrency. Waar traders vroeger enkel afhankelijk waren van technische analyses en sentiment, bieden AI modellen nu voorspellingen die gebaseerd zijn op enorm veel data. Een van deze modellen, Google’s Gemini AI, hebben we gevraagd voor zijn koersverwachting voor verschillende veelbelovende cryptomunten.

De voorspellingen tonen niet alleen een groeiend optimisme onder investeerders, maar laten ook zien dat er een andere manier is waarop men naar de markt kijkt. AI tools lijken steeds beter in staat om trends te herkennen voordat deze zich vertalen in een koersdaling of -stijging.

XRP: juridische duidelijkheid kan de prijs verdubbelen – of zelfs nog meer

Gemini AI wijst XRP aan als een van de meest onderschatte top-10 tokens van dit moment. De fundamentele analyse is duidelijk, de XRP koers hangt sterk samen met de juridische ontwikkelingen rond Ripple in de VS. Een gunstige uitspraak in het nog altijd lopende proces zou institutionele partijen meer vertrouwen geven om XRP te gebruiken voor betalingen over landsgrenzen.

Volgens Gemini AI en verschillende analisten bevindt XRP zich momenteel in een fase van langdurige consolidatie, wat vaak een voorbode is voor een sterke uitbraak. In het meest optimistische scenario ziet Gemini AI een koersdoel tot wel $27 tegen het end van 2025. Conservatievere schattingen liggen tussen $1,94 en $3,00, met belangrijke weerstand rond $2,70 – $3,05. Factoren als de overname van GTreasury door Ripple helpen ook bij deze positieve koersverwachting.

Als de cryptomarkt zich positief otwikkelt en Ripple juridische duidelijkheid krijgt, is een realistisch bullish doel tussen $4,50 en $7,50 aannemelijk. Dat zou nog steeds een meer dan vijfvoudige stijging betekenen ten opzichte van de huidige prijs. Deze schommelt namelijk op dit moment rond de $1.

Solana: het nieuwe boegbeeld van de altcoin bull run

Naast XRP heeft Gemini AI ook gekeken naar de Solana (SOL) koers. Solana wordt tegenwoordig steeds vaker gezien als een serieuze uitdager van Ethereum als belangrijkste altcoin. De fundamentele argumenten zijn sterk, Solana biedt snelle transacties en lage kosten en een groeiend ecosysteem dat zich uitstrekt over DeFi, gaming en NFT’s.

De AI verwacht dat Solana tijdens de volgende bull run opnieuw tot de top van de markt zal behoren. Historische data tonen al waarden tussen €155 en €207 in 2025, maar Gemini AI voorspelt dat de koers tegen het einde van het jaar kan stijgen tot $400 à $650, afhankelijk van de instroom van kapitaal in het netwerk. Uiteraard is dit wel een zeer optimistische voorspelling.

De grootste uitdaging voor Solana blijft de betrouwbaarheid van het netwerk. Toch zijn er duidelijke verbeteringen zichtbaar: validator upgrades en meer decentralisatie zorgen voor een stabielere infrastructuur. Mocht deze lijn doorzetten, dan kan Solana de ultieme Layer-1 keuze worden voor institutionele partijen die op zoek zijn naar schaalbaarheid, iets wat bij bijvoorbeeld Bitcoin lastig is.

De rol en betrouwbaarheid van AI in altcoin analyses

Wat opvalt in de recente voorspellingen van Gemini AI is niet alleen de kracht van de modellen, maar ook de manier waarop AI trends combineert met on-chain gegevens. Door enorm veel transacties te analyseren, kan een AI model zoals Gemini AI signaleren waar liquiditeit naartoe stroomt, welke tokens het snelst groeiende netwerkactiviteit laten zien en uiteindelijk ook welke crypto potentie heeft.

Toch is het belangrijk om te beseffen dat deze voorspellingen niet als absolute waarheid gezien kunnen worden. AI modellen werken op basis van historische data, marktsentiment en vergelijkingspatronen. Ze kunnen daardoor trends herkennen, maar niet met alle zekerheid bepalen wanneer of hoe snel een prijsdoel wordt bereikt. Interpretatie van de voorspelling blijft dus van enorm belang.

Dat neemt uiteraard niet weg dat AI een duidelijke meerwaarde biedt. Systemen als Gemini AI of ChatGPT kunnen binnen seconden marktdata verwerken waarbij het normaal gesproken dagen zou duren als dit handmatig gedaan moet worden. Veel beleggers gebruiken AI-analyses dan ook als aanvullend hulpmiddel bij hun eigen onderzoek. Ook op X vind je talloze koersverwachtingen en meer die gebruik maken van AI.

Maxi Doge: de volgende meme coins met een AI-goedgekeurd potentieel

Naast gevestigde namen als XRP en Solana keek Gemini AI ook naar een nieuwe speler: Maxi Doge ($MAXI). Hoewel het op het eerste gezicht misschien maar een simpele meme coin lijkt, combineert MAXI communitygedreven groei met serieuze utility en stakingsmogelijkheden.

Het project is geïnspireerd door Dogecoin, maar MAXI geeft zijn eigen draai aan de bekende Shiba Inu meme. Deze wordt getransformeerd tot een gespierde en zelfverzekerde versie. De community achter het project is jong en actief en richt zich op langdurige groei, niet op korte termijn hype.

De token is op dit moment verkrijgbaar in de presale tegen een vast lage prijs van $0,0002635. Het project heeft al meer dan $3.6 miljoen opgehaald. Vroege investeerders profiteren van staking beloningen tot wel 190% APY, wat het project aantrekkelijk maakt als je vroeg instapt.

Volgens Gemini AI zou MAXI, dankzij de sterke community en het virale karakter, kunnen uitgroeien tot een van de best presterende meme coins van 2025. Als de bull run zich voortzet, zou Maxi mogelijk zelfs een centrale rol kunnen spelen in het volgende altcoin season.