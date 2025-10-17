XRP koopt GTreasury voor $1B – CEO oogt $120T, wat gaat Ripple doen?

Ripple heeft GTreasury overgenomen voor $1 miljard, waarmee het bedrijf toegang krijgt tot de $120 biljoen corporate treasury markt. CEO Brad Garlinghouse kondigt aan dat dit de grootste strategische zet is voor XRP’s adoptie bij Fortune 500 bedrijven. Daarnaast waarschuwen analisten dat de XRP koers eerst cruciale weerstand bij $2,8 moet doorbreken.

Ripple betreedt $120 biljoen corporate treasury markt

Ripple maakt met deze acquisitie een enorme sprong naar institutionele acceptatie. GTreasury heeft namelijk 40 jaar ervaring in treasury management voor wereldwijde topmerken. Bovendien combineert deze fusie crypto-oplossingen met traditionele financiële expertise.

We’re proud to announce @Ripple is acquiring treasury management leader GTreasury: https://t.co/9EF3tWLKaF



The fusion of Ripple’s enterprise crypto solutions with GTreasury’s 40+ years of expertise immediately opens the multi-trillion-dollar corporate treasury market.



Learn how… — Ripple (@Ripple) October 16, 2025

De overname opent direct deuren naar de multi-biljoen dollar corporate treasury sector. CFOs en treasurers kunnen daardoor idle capital vrijmaken en geld instant overboeken. Daarnaast biedt Ripple nu beheer van stablecoins, getokeniseerde deposito’s en andere digitale assets op wereldwijde schaal.

Ripple CEO Brad Garlinghouse spreekt primaire crypto use case

CEO Brad Garlinghouse benadrukt via Twitter waarom deze deal cruciaal is. Volgens hem tonen de afgelopen jaren aan dat payments de belangrijkste toepassing blijven voor crypto en blockchain. Bovendien zit er enorm veel kapitaal vast in verouderde betalingssystemen.

Today, Ripple is breaking into the $120T corporate treasury payments market with the $1B acquisition of GTreasury.



The past few years have reminded this industry why payments, first and foremost, is THE primary use case for crypto and blockchain. Payments are where Ripple first… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 16, 2025

De huidige infrastructuur is complex, gefragmenteerd en inefficiënt. Daarom profiteert deze sector perfect van gedecentraliseerde financiële technologieën. Voorts kunnen bedrijven via Hidden Road hun idle capital inzetten in repo markten. Dit creëert extra rendementen op stilstaande middelen.

De combinatie met GTreasury betekent dat Ripple nu alle assets kan beheren. Hierdoor krijgen grote merken toegang tot moderne treasury oplossingen. Bovendien elimineert dit onnodige kosten en barrières voor nieuwe markten. Deze ontwikkeling beïnvloedt de XRP koers verwachting positief voor de lange termijn.

XRP koers analyse van de dag – wat gaat Ripple doen?

Onze technische XRP koers analyse van vandaag wijst echter op belangrijke technische obstakels. XRP staat namelijk voor twee grote weerstandsniveaus die doorbroken moeten worden. Ten eerste fungeert de vorige support als huidige weerstand. Ten tweede ligt de 0,618 Fibonacci net daarboven.

XRP koers analyse 17 oktober – Bron: TradingView

Bulls moeten daarom een wekelijkse sluiting boven ongeveer $2,8 forceren. Anders dreigt verdere neerwaartse druk op de koers. Dit technische niveau blijft cruciaal voor de komende weken.

Desondanks kan de GTreasury acquisitie fundamenteel sentiment verbeteren. Institutionele adoptie versterkt immers XRP’s waardepropositie. Daarom blijven lange termijn XRP holders optimistisch ondanks korte termijn technische uitdagingen.

Impact op XRP adoptie bij Fortune 500 bedrijven

Deze strategische zet positioneert Ripple als leider in Enterprise crypto. Fortune 500 bedrijven krijgen nu toegang tot bewezen treasury tools met crypto integratie. Bovendien elimineert dit de technische barrière voor corporate blockchain adoptie.

Het beheer van stablecoins en getokeniseerde assets wordt hierdoor mainstream. Daarnaast profiteert de Ripple koers mogelijk van verhoogde XRP utility bij grote ondernemingen.

