Galaxy CEO: BTC koers 120-125k target in 2025, wat gaat Bitcoin doen?

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 23, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin koers heeft aan het eind van oktober nog steeds moeite met het opnieuw claimen van de $110.000. En hoewel sommigen een bullish afsluiting van het jaar voorspellen, denkt Mike Novogratz, de CEO van Galaxy Digital, hier anders over. Hij denkt namelijk dat de BTC koers het jaar eindigt rond $120.000-125.000, onder zijn huidige all-time high.

Is dit bearish voor Bitcoin en hoe denkt de crypto community over deze voorspelling? In het Bitcoin nieuws van vandaag kijken we naar de uitspraken van de Galaxy CEO en of we nog een eindejaarsrally kunnen meemaken. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Galaxy CEO voorspelt $120.000-125.000k Bitcoin koers eind 2025

Mike Novogratz, CEO van Galaxy Digital, voorspelt dat de Bitcoin koers nog terug kan gaan naar $120.000. Maar veel hoger verwacht hij niet dat Bitcoin dit jaar kan gaan. Hij denkt in ieder geval dat Bitcoin de $100.000 kan vasthouden, met eventueel een koers vlak onder dit niveau.

Toch schetst hij ook een positief scenario voor de grootste cryptomunt. Als President Trump vroegtijdig de Federal Reserve aanpakt, kan Bitcoin nog hoger gaan. De rente zou dan nog verder omlaag kunnen gaan in de VS. Dat is historisch gezien bullish voor risk-on assets zoals crypto.

JUST IN: 📺 Galaxy CEO Mike Novogratz says #Bitcoin could "take out the topside" if President Trump "makes a move on the Fed…and [the market structure bill] gets passed."



🎙️ Most likely scenario is we're "rangey between $120K and $125K." pic.twitter.com/KdHer9Lceb — Bitcoin.com News (@BTCTN) October 22, 2025

Toch neemt niet iedereen de voorspelling van Novogratz serieus. Zo blijkt dat zijn voorspellingen in het verleden ernaast zaten. Ook krijgt hij kritiek omdat hij een Terra Luna tattoo had, van het project dat in 2022 instortte en een grote crash met zich meenam.

Maar als Bitcoin wel gaat zweven tussen $120.000-125.000, is dit wellicht positief voor altcoins. De Bitcoin dominantie kan dan verder dalen, terwijl meer kapitaal naar altcoins stroomt. Met de verwachte goedkeuring van meerdere crypto ETF’s aan het einde van dit jaar, groeit het optimisme voor een altcoin season.

Wat gaat Bitcoin doen?

Momenteel slingert de Bitcoin koers rond zijn 200-daagse gemiddelde (blauw) bij $108.300. Dat signaleert dat investeerders bullish, maar ook voorzichtig blijven. Het voorkomt voor nu dat Bitcoin daalt naar $100.000, terwijl een duidelijke breuk boven $110.000 ook nog op zich laat wachten. De BTC koers is met een lichte 2% gedaald in de afgelopen 2 weken en lijkt min of meer te consolideren na de crash van oktober.

Als Bitcoin zijn ondersteuning bij $108.000 weet te behouden, biedt dat ruimte voor verdere consolidatie of een stijging boven $110.000 en misschien $115.000. Een belangrijke weerstand is de 30-daagse moving average op $114.000. Een rejection bij dit niveau zorgde op maandag 13 oktober voor verdere dalingen. Een breuk boven dit niveau suggereert dat Bitcoin kan beginnen aan een nieuwe uptrend.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Voor een duidelijk signaal, moet de RSI van Bitcoin verder richting de 50 klimmen. Daarmee nemen bulls duidelijk de leiding over en is de kans groot dat Bitcoin boven zijn weerstanden weet te breken. De huidige RSI van 43 geeft aan dat de bearish druk hoog is en dat houdt de consolidatie tot zover in stand.

Nu is de vraag of de Bitcoin koersverwachting van Mike Novogratz dit jaar uitkomt. Met velen die een bullish afsluiting van het jaar verwachten, kan de cryptomunt een nieuwe all-time high neerzetten boven $130.000. Als winst uit Bitcoin doorstroomt naar altcoins, kunnen deze cryptomunten ook flink stijgen aan het eind van 2025.

Experts kijken ook naar een nieuwe altcoin die veel potentie toont. Niet alleen kan deze het netwerk van Bitcoin versterken, ook kunnen vroege investeerders hier mogelijk veel winst mee kunnen maken.

Nieuwe Bitcoin Layer-2 blockchain

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een nieuwe blockchain, direct verbonden met Bitcoin en met veel hogere transactiesnelheden. Daarmee hoopt het team van Bitcoin Hyper de bruikbaarheid van de Bitcoin blockchain te versterken. Hierbij speelt $HYPER een belangrijke rol, deze token is nodig om snel en goedkoop transacties uit te voeren op het netwerk.

Deze token is tijdelijk verkrijgbaar in een presale en investeerders hebben dan ook al bijna $25 miljoen aan tokens gekocht. De hoge interesse in de voorverkoop is een teken dat verwachtingen hoog zijn voor de toekomst van dit project. Dat kan leiden tot grote koersstijgingen voor de $HYPER token, die profiteert van hoge netwerkactiviteit.

Vandaag kun je $HYPER nog kopen voor iets meer dan $0,131 per stuk, maar hoe eerder je investeert, hoe lager de prijs. Na het eind van de presale wordt de token voor een vaste prijs gelist op exchanges. Vanaf dat moment kunnen investeerders speculeren over de waarde van de token, waardoor de $HYPER token sterk omhoog kan gaan.