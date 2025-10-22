Bitcoin dominance verzwakt – 100x altseason mogelijk in november

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De cryptomarkt herstelt opvallend snel na de flash crash van 10 oktober. Analisten wijzen op de verzwakkende Bitcoin dominance als voorbode van een nieuw altseason, waarin altcoins de overhand krijgen. Volgens hen is de marktstructuur nu klaar voor een explosieve stijging, met een mogelijke 100x altseason in november als instellingen opnieuw instappen. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Bitcoin dominance verzwakt

De analist Micah June ziet de dalende BTC dominance als een van de belangrijkste signalen voor een naderend altseason. Volgens hem is de marktstructuur aan het kantelen, vergelijkbaar met het moment in 2022 waarop de Bitcoin bullmarkt begon. Dit keer wijst de verschuiving juist op het einde van die cyclus en de start van een nieuwe fase waarin altcoins de overhand krijgen.

#BTC dominance with the MACD cross on the monthly. Last time was back in 2022 when the BTC bull started and now it’s coming to an end. We are so close to #Altseason!! #ETH #XRP #SOL pic.twitter.com/02mdKUTO0N — Micah June XRP ™️ (@MicahPW20) October 21, 2025

Op dit moment ligt de Bitcoin dominance rond 59,7%, maar de analist benadrukte dat een daling richting 54% waarschijnlijk de doorslag zal geven voor een sterke opwaartse beweging in de altcoinmarkt.

Daarnaast vertelt een andere analist dat de flash crash van de cryptomarkt op 10 oktober 2025, die algemeen wordt gezien als een tegenslag, juist een zegen in vermomming blijkt. In zijn analyse stelt hij dat deze crash leidde tot een deleveraging in de markt, wat de weg vrijmaakt voor nieuwe opwaartse bewegingen bij altcoins.

Tijdens de crash daalde de prijs van Bitcoin met 20%, terwijl de meeste altcoins meer dan 50% van hun waarde verloren. De analist beschouwt het incident als een ‘market purge’, een schoonmaakronde die zwakke, sterk geleverage posities heeft verwijderd. Hierdoor is volgens hem een gezondere markt ontstaan die de basis legt voor een nieuwe altcoinrally.

Instellingen zullen de volgende bullrun aanvoeren

Hoewel de analist een altcoinrally verwacht, voorziet hij niet dat de gehele cryptomarkt tegelijkertijd zal stijgen. Volgens hem zal deze cyclus zich onderscheiden van eerdere bullruns doordat beleggers selectiever te werk gaan. Hij benadrukt dat regulatoire naleving een cruciale factor zal zijn die het volgende altseason ondersteunt.

In zijn visie zal het komende altseason worden gedreven door institutionele investeerders in plaats van door speculatie. De cryptomarkt is volgens hem volwassen geworden, met meer dimensies en variabelen dan in voorgaande jaren, een teken dat het marktlandschap structureel verandert.

Tot slot wees de analist erop dat de markt inmiddels de overtollige risico’s heeft afgezwakt en structureel klaar is voor een stijging van altcoins.

100x altseason mogelijk in november

Kortom, volgens beide analisten is de markt nu structureel voorbereid op een nieuwe fase van groei. De scherpe daling begin oktober heeft volgens de weg vrijgemaakt voor een nieuwe crypto bull run. Zodra de Bitcoin dominance verder zakt richting 54% en een stabiele BTC koers, kan dit het startsein zijn voor een explosieve altseason, wat kan leiden tot winsten van 50x tot 100x bij sterke projecten in november.

