Wintermute CEO: Rechtszaak Tegen Binance Blijkt Gerucht

Gaat Wintermute Binance voor de rechter slepen? CEO reageert over geruchten

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: November 4, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De CEO van crypto platform Wintermute zou vermoedelijk Binance aanklagen, dat zeiden geruchten deze week. Maar kloppen deze geruchten? De Wintermute CEO ontkende de geruchten en zei dat het bedrijf geen plannen had om de crypto exchange aan te klagen. Waar zijn de geruchten op gebaseerd en wat voor invloed hebben ze op de cryptomarkt?

In het crypto nieuws van vandaag kijken we naar hoe de recente geruchten zijn ontstaan en wat het betekent voor de sector.

Valse geruchten: Wintermute klaagt Binance aan

Investeerders maken zich zorgen over de crypto crash van begin november en sommigen beschuldigen crypto exchange Binance van manipulatie. Vermoedelijk zou de exchange miljarden aan BTC en ETH hebben gedumpt. Volgens experts is dit enkel een kwestie van investeerders die hun portfolio herbalanceren. Ook wordt voorspeld dat Bitcoin nog onder $100k kan dalen op korte termijn.

Te midden van de onrust, kwamen er ook geruchten naar boven dat Wintermute van plan is om Binance aan te klagen. Deze ontstonden nadat de CEO van Wintermute, Evgeny Gaevoy, “juridische opties” overwoog. Sommigen interpreteerden dat als het mogelijk aanklagen van Binance.

Wintermute zou dankzij Binance miljarden dollars hebben verloren tijdens de oktober crash. Echter ontkende Binance dat werknemers binnen de crypto exchange misbruik hebben gemaakt van de situatie. Ook beschuldigden investeerders Wintermute zelf tijdens de oktober crash, na een grote transactie richting een Binance hot wallet.

Massive rumors around Wintermute vs Binance after the October crash 🚨



Here’s what’s happening:



People is now claiming that Wintermute, one of crypto’s largest market makers is preparing to sue Binance



Over unfair ADL executions during the October 10 crash that liquidated… pic.twitter.com/icBd32E0gi — StarPlatinum (@StarPlatinumSOL) November 3, 2025

Op dezelfde dag bleek ook dat de geruchten onjuist waren. De CEO van Wintermute maakte bekend dat het bedrijf “Letterlijk geen plannen heeft om Binance aan te klagen” en ook geen redenen heeft om dat in de toekomst te doen.

🚨 JUST IN: Wintermute CEO has denied all the rumours of them suing Binance and said “ Literally no plans to sue Binance, nor see any reason to do it in future ”



Stop the FUD !!! pic.twitter.com/Z0fbuPq1m2 — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) November 3, 2025

De crypto crash zorgt voor veel onzekerheid. En geruchten zoals die van gisteren versterken dit alleen nog verder.

Momenteel lijkt het waarschijnlijk dat we een volgende crypto crash gaan krijgen. Maar op het moment dat Fear Uncertainty & Doubt (FUD) sterk aanwezig is, kiezen grote investeerders vaak juist om te kopen met korting. Zo blijft Strategy van Michael Saylor nog gewoon Bitcoin kopen na de oktober crash.

Waarom daalt crypto in november?

De geruchten van Wintermute’s plannen om Binance aan te klagen blijven vals te zijn. Toch is het vertrouwen in crypto exchanges nog verder gedaald na de oktober crash. Maar nu zien we ook dat het vertrouwen in de markt in zijn geheel daalt.

Crypto analist Ted Pillows deelde een overzicht van de huidige situatie: meer dan $140 miljard is vandaag uit crypto gehaald. Bitcoin is met zo’n 3% gedaald, terwijl altcoins 5% of zelfs meer van hun waarde zijn verloren.

$140,000,000,000 has been wiped out of the crypto market cap today.



No buying, only selling. pic.twitter.com/w0lmmGgxBC — Ted (@TedPillows) November 4, 2025

Een mogelijke oorzaak, of in ieder geval het begin van de daling, is onzekerheid over een renteverlaging in de VS in december. Waarom de markt hier zo heftig op reageert, is echter onduidelijk. Sommigen noemen ook dit een kwestie van manipulatie. En door de sterke aanhoudende dalingen, verkopen retail investeerders massaal, zelfs degenen die vorige maand nog bullish waren.

Het is mogelijk dat de markt voorlopig blijft dalen, maar op deze momenten is er ook een grote kans dat er een plotselinge comeback komt. In deze tijd is het belangrijk om je risico te beperken, maar wel enigszins blootstelling te behouden tot de cryptomarkt, in het geval dat er een plotseling herstel komt. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.