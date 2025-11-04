Zakt de Bitcoin koers onder $105.000 na een koersdaling van 6% in één week?

Strategy Inc. heeft opnieuw Bitcoin ingeslagen. Uit een nieuwe SEC melding blijkt dat het bedrijf 397 BTC heeft gekocht, ter waarde van zo’n $45,6 miljoen. Daarmee komt hun totale bezit uit op 641.205 BTC. Kan dit voortdurende vertrouwen van grote marktspelers de recent dalende Bitcoin koers op korte termijn ondersteunen?

Strategie van Saylor draait volledig om BTC koers

Michael Saylor, deuitvoerend voorzitter van Stra tegy, blijft ongeacht de marktschommelingen elke week Bitcoin kopen. Zijn bedrijf ziet Bitcoin als de kern van de balans, niet als een speculatieve investering. Iedere maandag deelt hij via X de nieuwe aankopen, waarmee Strategy een consistent aankoopritme laat zien.

De Bitcoin prijs staat momenteel rond $106.800, een daling van meer dan 6% in de afgelopen week. Toch toont Strategy geen tekenen van terughoudendheid. Sinds begin 2025 verloopt de grafiek van de aankopen vrijwel in een rechte lijn omhoog.

Dit onderstreept dat het bedrijf Bitcoin beschouwt als een strategische reserve in plaats van een handelspositie. Deze aanpak weerspiegelt een langetermijnvisie die losstaat van dagelijkse volatiliteit.

Strategy has acquired 397 BTC for ~$45.6 million at ~$114,771 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 26.1% YTD 2025. As of 11/2/2025, we hodl 641,205 $BTC acquired for ~$47.49 billion at ~$74,057 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/gEuzDaloRb — Michael Saylor (@saylor) November 3, 2025

Bitcoin koers: zo financiert Strategy zijn steeds grotere BTC positie

De aankopen worden gefinancierd via een unieke structuur met zogenoemde preferred stocks, die verschillende namen dragen zoals Strike, Strife, Stride en Stretch. Elk type aandeel biedt een ander rendement, variërend van 8% tot 12,5%, waardoor verschillende investeerders kunnen instappen.

Tussen 27 oktober en 2 november haalde Strategy via deze aandelen ongeveer $69,5 miljoen op, waarmee direct nieuwe Bitcoin werd gekocht. Dit systeem laat zien hoe Saylor kapitaal blijft aantrekken zonder te veel gewone aandelen uit te geven.

In het derde kwartaal van 2025 rapporteerde het bedrijf bovendien een winst van $2,8 miljard, vooral dankzij de stijging van de Bitcoin koers. Ondanks de volatiliteit van het Nasdaq aandeel MSTR blijft de onderneming volgens analisten financieel stabiel en consistent in haar aanpak.

