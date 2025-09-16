Gaat de FED deze week de crypto bull run bepalen? VS Treasury executive spreekt

De financiële markten wachten in spanning op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Een lagere rente in de VS kan risk-on assets zoals crypto aantrekkelijker maken onder investeerders. Een mogelijk gevolg hiervan is grote kapitaalinjecties voor Bitcoin en altcoins, maar ook het begin van een nieuwe crypto bull run.

Hoewel de markt speculeert over een mogelijke renteverlaging van 25 basispunten, denkt een secretaris van de VS Treasury dat de verlaging zelfs 50 basispunten zal worden. Wat dit betekent voor de cryptomarkt, dat is wat we in het crypto nieuws van vandaag bespreken.

Federal Reserve deelt rentebesluit op woensdag

Morgen maakt Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, bekend wat de nieuwe rente wordt binnen de VS. De financiële markten zijn het unaniem eens dat een renteverlaging onvermijdelijk is. De FedWatch Tool van CME Group voorspelt een 100% kans, met een kleine 4% kans op een renteverlaging van 50 basispunten, in plaats van 25.

Maar secretaris Bessent van de Amerikaanse Treasury denkt dat een verlaging van 50 basispunten zeker op tafel ligt.

🇺🇸 Treasury Secretary Bessent calls for the Federal Reserve to lower interest rates by 50 basis points this week. pic.twitter.com/SvnquhZYO6 — Bitcoin Junkies (@BTCjunkies) September 15, 2025

Als de Federal Reserve een verlaging van 50 basispunten doorvoert, kan dat een enorme positieve impact hebben op de cryptomarkt. Een verlaging van zowel 25 als 50 basispunten is positief voor crypto, maar 50 zou komen als sterke verrassing. Een mogelijk gevolg is dat de cryptomarkt explodeert in de laatste weken van september.

Een lagere rente is positief voor crypto, omdat het investeerders stimuleert om te investeren in risk-on assets. Combineer dat met het feit dat de bullish maand oktober voor de deur staat en crypto kan dit jaar eindigen met een knal.

Bitcoin zou het jaar kunnen eindigen op $150-200k terwijl liquiditeit overstroomt naar altcoins en een parabolische altcoin season kan ontketenen.

Wat gaat crypto doen?

De cryptomarkt wacht voor nu in spanning op de beslissing van de Federal Reserve. Maar als de reactie morgenavond positief is, kan crypto exploderen in waarde. De Bitcoin koers zou dan zijn volgende zet kunnen doen, met een mogelijke stijging naar $120k of hoger in september. Als de grootste crypto wederom een nieuw record vestigt in september, kan het optimisme onder investeerders verder toenemen.

In de afgelopen dagen is te zien hoe Bitcoin veel volatiliteit toont, maar de dag afsluit rond $115k. Dat suggereert dat investeerders wachten op de Federal Reserve voordat ze hun volgende investeringsbesluit maken.

Bitcoin koers grafiek – Bron; TradingView

In het positieve geval eindigt Bitcoin deze maand boven $125k voor een nieuwe all-time high. Ethereum zou dan boven $5000 kunnen klimmen, waardoor andere bekende cryptomunten kunnen volgen. Een renteverlaging in september maakt de cryptomarkt rijp voor explosieve stijgingen in oktober-december. Maar ook in de laatste maanden kan de rente in de VS verder worden verlaagd.

Dit maakt onze verwachting voor crypto optimistisch voor het laatste kwartaal van 2025. Nu de markt angstig afwacht op wat er gaat gebeuren, zijn er kansen om crypto te kopen voor de mogelijke explosie van koersen.