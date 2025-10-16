Ex Goldman Sachs analist voorspelt $1000 XRP koers – het wachten waard?

Kan de XRP koers naar $1000 gaan? Dom Kwok, voormalig analist van Goldman Sachs, denkt dat dit tegen het jaar 2030 realiteit kan worden. Hiermee zou Ripple ongeveer 408 keer in waarde stijgen. De crypto analist denkt dat de institutionele adoptie van XRP alleen maar harder gaat groeien. Hierdoor zou de altcoin moeten stijgen naar een waarde die vandaag nog ondenkbaar is.

In het XRP nieuws van vandaag kijken we naar de recente voorspelling van Dom Kwok, die hij deelde in een crypto podcast. Daarna bespreken we koersniveaus die Ripple dit jaar nog zou kunnen behalen. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Ex Goldman Sachs analist deelt $1000 Ripple verwachting

Dom Kwok is erg optimistisch over XRP na het einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak. Dit is een belangrijke katalysator voor vertrouwen in Ripple en institutionele adoptie op lange termijn. Momenteel is de XRP koers vooral gebaseerd op retail interesse.

De cryptomarkt kijkt vol verwachting uit naar de XRP ETF’s, echter zorgt de Amerikaanse shutdown voor vertraging. Maar nadat de SEC goedkeuring geeft, begint er mogelijk een nieuwe fase voor Ripple.

Momenteel staan vooral Bitcoin en Ethereum centraal; de grootste cryptomunt en de grootste altcoin. Maar volgens Kwok gaan institutionele investeerders meer behoefte krijgen aan diversificatie. Daardoor komen andere grote altcoins zoals XRP in beeld. Massale institutionele adoptie kan de XRP koers ver boven zijn huidige piek van $3,84 duwen. Maar is een koers van $1000 realistisch?

De crypto analist denkt dat XRP tegen het jaar 2030 naar $1000 kan stijgen per muntje. Echter heeft Ripple vandaag een market cap van $146 miljard. Een stijging met een factor van ruim 400, zou deze market cap naar $59,57 biljoen brengen, ongeveer twee keer de waarde van de goudmarkt. Tenzij de Amerikaanse dollar te maken krijgt met hyperinflatie, is dit simpelweg onrealistisch.

De enige hoop voor een $1000 XRP koers zou een burn-mechanisme zijn. Hiermee kan de circulerende supply van XRP omlaag gaan. Hierdoor daalt de totale market cap en kan de koers verder omhoog worden gedreven. Echter is er niets bekend over een mogelijk burn-mechanisme.

Analyse XRP koers 2025

De XRP koers is in de afgelopen 24 uur met 2% gedaald naar $2,44 en blijft hiermee boven zijn support bij $2,37. Investeerders lijken nog vooral bearish te zijn op korte termijn, sinds de crash van vorige week vrijdag. XRP kan tijdelijk voor een lagere prijs worden ingekocht, zolang er niet nog een verdere daling komt. Daarom is het supportniveau van $2,37 belangrijk om in de gaten te houden.

Bulls kijken naar een breuk boven de psychologische weerstand van $2,50. Vanuit hier kan Ripple stijgen naar hogere niveaus. Ten eerste, zijn 200-daagse moving average (blauw) bij $2,58, gevolgd door $2,61, $2,74 en $2,80.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Ripple’s Relative Strength Index (RSI) suggereert dat de koers zijwaarts gaat bewegen of verder daalt. Op 36 is de RSI bearish en dat vergroot de verwachting dat verkoopdruk aanhoudt en XRP verder omlaag duwt. Tegelijkertijd verkleint het de kans dat Ripple kan stijgen boven sterke weerstandniveaus.

Voor long-term holders is de beste waarschijnlijk om vast te houden en eventueel de dip te kopen. Verwachtingen op lange termijn blijven positief voor de altcoin. Zo kan XRP deze maand nog afsluiten op $3 en aan het eind van dit jaar richting $5 stijgen voor een nieuwe all-time high.