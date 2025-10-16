XRP ETFs oktober uitgesteld – SEC shutdown effect op de Ripple koers

Auteur Robert Bemelmans Auteur Robert Bemelmans Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 16, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Ripple koers handelt momenteel rond $2,43 terwijl de langverwachte XRP ETF goedkeuringen opnieuw vertraging oplopen. De Amerikaanse overheid shutdown, die op 1 oktober startte, heeft het goedkeuringsproces bij de SEC volledig stilgelegd. Ondertussen zien crypto experts deze periode juist als een strategische instapkans voor investeerders.

SEC shutdown legt ETF goedkeuringsproces stil

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission kan momenteel geen nieuwe ETF aanvragen verwerken vanwege de shutdown. Hierdoor ontstaat er onzekerheid over wanneer spot XRP ETF’s eindelijk goedgekeurd worden. Daarom blijft de XRP koers relatief stabiel, wat duidt op een afwachtende houding van de markt.

Crypto expert Kenny Nguyen wijst erop dat de langste shutdown in de geschiedenis 35 dagen duurde. Aangezien deze shutdown op 1 oktober begon, krijgen investeerders mogelijk nog weken de tijd om zich te positioneren.

SPOT XRP ETFS APPROVAL ARE DELAY DUE TO THE GOVERNMENT SHUTDOWN.



THE LONGEST SHUTDOWN WAS 35 DAYS! THIS SHUTDOWN STARTED ON OCTOBER 1. LET SEE?



MORE TIME TO ACCUMULATE FOR THOSE WHO WANT TO BUY LOW! 😉 — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) October 14, 2025

Deze vertraging biedt een unieke kans voor traders. Bovendien kunnen beleggers die de XRP koers verwachting op lange termijn volgen, nu strategisch instappen tegen lagere niveaus.

Institutionele Ripple interesse groeit ondanks vertraging

Ondanks de regulatoire stagnatie toont de institutionele markt record engagement. CME Group meldde namelijk ongekende volumes in Q3, met maar liefst 1.015 grote open interest holders. Daarnaast lanceerde CME nieuwe opties op Solana en XRP futures, wat het groeiende institutionele vertrouwen bevestigt.

What's driving the surge in institutional crypto engagement? 📈



Q3 saw unprecedented volume, record large open interest holders (1,015) and the launch of new options on Solana and XRP futures. 💥



Read the full report ➡️ https://t.co/5KZkUc9W4g pic.twitter.com/LeaizB1aG2 — CME Group (@CMEGroup) October 14, 2025

Deze ontwikkeling onderstreept dat professionele partijen zich blijven voorbereiden op bredere crypto adoptie. Bovendien suggereren de cijfers dat institutionele spelers niet alleen Bitcoin, maar ook altcoins zoals XRP serieus nemen als investering. Daarom blijft het volume groeien ondanks de tijdelijke regulatoire blokkade.

Wat betekent dit voor de Ripple koers?

De huidige stabilisatie rond $2,40 toont veerkracht in een onzekere periode. Crypto analisten verwachten dat wanneer de shutdown eindigt, er een inhaalslag komt in XRP ETF goedkeuringen. Dit zou vervolgens positieve druk kunnen zetten op de Ripple koers.

Het belangrijkste XRP koers niveau tussen de $1.5 en $2 heeft over 2025 een grote support line gevormd. Welliswaar is deze support line de afgelopen week doorbroken door de enorme crypto crash, maar dit wordt door crypto experts niet meegeteld. Dit aangezien er grote geruchten zijn over exchange en market maker manipulatie waardoor deze crypto crash op een non organische manier heeft plaats gevonden.

Het is van belang voor XRP investeerders om de support line in de gaten te houden, een tweede test is een punt waarop veel technische crypto analisten zullen overstappen naar een andere crypto.

XRP koers verwachting 16 oktober – Bron: TradingView

Momenteel positioneren grote spelers zich strategisch voor de verwachte doorbraak indien er een teken komt van een bounce na de crypto crash van afgelopen week. Verder wijst het record aantal open interest holders bij CME op toenemend vertrouwen in crypto derivaten. Voor beleggers die zich afvragen welke crypto gaat stijgen, biedt deze periode interessante inzichten.

Enerzijds zorgt de shutdown voor vertraging, anderzijds creëert het een accumulatieperiode voor geduldige investeerders. Bovendien blijft de correlatie met andere coins zoals de Solana koers verwachting relevant, aangezien CME ook hier nieuwe producten voor lanceert.

Pepenode: Crypto Mining Toegankelijk Voor Beginners

Terwijl de markt wacht op regulatoire duidelijkheid, zoeken investeerders naar nieuwe manieren om actief te blijven in de crypto wereld. Pepenode ontwikkelt momenteel een innovatieve AI crypto app waarbij gebruikers eenvoudig crypto kunnen minen via hun telefoon.

De app van Pepenode krijgt de vorm van een interactief spel, waarbij gebruikers op een leerzame en beginnersvriendelijke manier leren hoe crypto mining werkt. Hierdoor kunnen ook beginnende crypto investeerders ontdekken wat mining inhoudt en zelf passief inkomen verdienen via de app.