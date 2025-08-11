Ethereum whales slaan toe met $158 miljoen aankopen – ETH koers naar $20.000?

De Ethereum koers is sinds het weekend boven $2200 gestegen met een toename van ongeveer 20% in de afgelopen week. Vandaag kochten Ethereum whales maar liefst $158 miljoen aan ETH en dat voorspelt verdere koersstijgingen in de rest van 2025. Ondertussen voorspellen analisten dat Ethereum wel $20.000 waard kan worden in de bull run.

Wat betekent de groeiende interesse in ETH voor andere altcoins en hoeveel kan Ethereum waard worden in 2025-2026?

Ethereum whales kopen $158 miljoen ETH

De Ethereum koers is met geweld omhoog geschoten, waarbij veel short-posities werden geliquideerd. De recente stijging heeft te maken met groeiende activiteit van Ethereum whales.

Vanochtend deelde Coin Bureau dat Ethereum whales in slechts 14 uur tijd $158 miljoen kochten. Dit gebeurde off-the counter (OTC) via Galaxy Digital en kan vandaag zorgen voor nog meer koersstijgingen. Hieronder is te zien hoe slechts enkele transacties goed waren voor $158 miljoen. Dat suggereert dat Ethereum whales toeslaan en we verdere stijgingen kunnen verwachten in augustus.

🚨MASSIVE ETH BUYING SPREE!



Over $158M worth of $ETH just got scooped up OTC via Galaxy Digital in the past 14 hours.💰



Looks like the whales are loading up.👀 pic.twitter.com/7mqrHOZ4xd — Coin Bureau (@coinbureau) August 11, 2025

Nu is alleen de vraag; hoeveel kan Ethereum waard worden?

Nieuwe all-time high mogelijk

De Ethereum koers kan later deze maand naar $5241 stijgen. Dat suggereert crypto analist, Ali Martinez, met een recente analyse van de pricing bands. De volgende belangrijke weerstand is te vinden bij $4300 en is een belangrijk doel voor ETH om te doorbreken.

De pricing bands vertegenwoordigen verschillende niveaus waar de Ethereum koers ondersteuning of weerstand kan krijgen. Het doorbreken van een pricing band aan de bovenkant kan zorgen voor stijgingen naar de volgende. Een breuk onder een pricing band kan volgen met een daling naar de vorige.

Clearing $4,300 could send Ethereum $ETH straight toward $5,241, according to the Pricing Bands. pic.twitter.com/3GT5UotJwm — Ali (@ali_charts) August 11, 2025

Maar op basis van technische analyse, kan Ethereum – net als Bitcoin – haar oude records verpletteren. Zo is een stijging naar $8.200 of zelfs $20.000 mogelijk op langere termijn.

Ethereum koers verwachting lange termijn

De Ethereum koers staat momenteel erg sterk en is wellicht klaar voor een breuk boven $6k in de komende maanden. Het Wyckoff patroon (gekleurde box) laat zien dat investeerders Ethereum inslaan. Een breuk boven deze box volgt mogelijk met een stijging van 100% richting $8k.

#ETH started a buy program. Could see $6k next pic.twitter.com/w8IUZrMDrw — Lord Hawkins (@lorde_skinwah) August 9, 2025

Maar er is één analyse die suggereert dat ETH $20k per stuk waard kan worden. Analist Nilesh Rohilla reageerde op een grafiek van peter Brandt. Deze grafiek kijkt enkel naar de zone tussen $4750 en $9000.

Brandt zegt daarbij dat dit een van zijn favoriete grafieken van het moment is. Hij suggereert dat Ethereum op zijn minst binnen deze range verhandeld gaat worden.

This may help you to draw further move..



Minimum $10,000 , bull case $16k- $20k in next 6-8 month..#bitcoin jump $3000 to $19500 in 5 month in Aug-Dec2017. Imagine if $eth give same move.. pic.twitter.com/AgV9Drx39F — Nilesh Rohilla (@nilesh_rohilla) August 9, 2025

Rohilla antwoordde op het bericht met een 10-jarige grafiek van Ethereum. Gebaseerd op een herhalend patroon uit twee vorige bull runs, kan ETH in deze cycle richting $20k gaan. Dit kan echter alleen als Ethereum massale adoptie ondergaat bij Wall Street investeerders en grote bedrijven.

Reacties op de analyse van Rohilla namen hem sterk in twijfel, suggererend dat de Ethereum koers niet zó hoog kan gaan. Voor nu lijkt de $20k nog een beetje ambitieus, maar een niveau van $5-10k is zeker haalbaar in 2025. Wat typisch volgt na een nieuwe Ethereum all-time high is een altcoin season. Daarin kunnen zowel Ethereum als kleinere altcoins stijgen naar gigantische overgewaardeerde niveaus.

De komende maanden zien er positief uit voor zowel Bitcoin als altcoins en meme coins. Afhankelijk van wat Bitcoin en Ethereum gaan doen in deze week, is dit wellicht het begin van de volgende bull run. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.