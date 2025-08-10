Ethereum koers stijgt 26% in week na $184 miljoen aan short liquidaties

Ethereum koers stijgt 26% in een week door $184 miljoen aan short liquidaties en $326 miljoen instroom in ETH ETF’s.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 10, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

De Ethereum koers is deze week stevig gestegen en heeft een belangrijke grens doorbroken. Dit zorgde voor een grote golf aan short liquidaties, waarbij traders die op een daling hadden ingezet gedwongen werden hun posities te sluiten. In totaal werd er in 24 uur voor ongeveer $184 miljoen aan shorts geliquideerd, terwijl de liquidaties van longposities veel lager lagen op $24 miljoen. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Short squeeze versterkt de opwaartse beweging Ethereum koers

De stijging van de Ethereum koers met 26,64% in de afgelopen week werd ondersteund door sterke koopactiviteit. Een short squeeze ontstaat wanneer de prijs snel stijgt en short traders hun posities moeten sluiten, wat extra koopdruk veroorzaakt. Dit versterkte de rally en droeg bij aan het doorbreken van de weerstand.

De data van CoinGlass laat zien dat het aantal openstaande futurescontracten, ook wel open interest genoemd, in dezelfde periode met 10% is gestegen naar $51,61 miljard. Open interest is het totaal aantal lopende futures- of optiescontracten. Als prijs en open interest tegelijk stijgen, betekent dit vaak dat meer traders nieuwe posities innemen en vertrouwen hebben in de trend.

Institutionele instroom ondersteunt Ethereum koers

Niet alleen particuliere investeerders, maar ook institutionele partijen tonen opnieuw interesse in Ethereum. Volgens SosoValue stroomde er tussen 4 en 8 augustus $326,83 miljoen binnen in ETH ETF’s. Deze instroom laat zien dat grotere beleggers opnieuw kapitaal toewijzen aan Ethereum, wat een extra laag van steun kan bieden aan de koersontwikkeling.

Belangrijke steun- en weerstandsniveaus voor ETH

Op dit moment heeft Ethereum een stevige steunzone rond $3909 gevormd. Als deze zone standhoudt en de koopdruk toeneemt, kan de volgende weerstand rond $4430 worden getest. Bij een doorbraak ligt de weg open naar het all-time high van $4827.

Mocht de koopdruk afnemen en de steun rond $3909 doorbroken worden, dan kan de Ethereum koers terugvallen richting $3340.

Mocht Ethereum naar dit niveau stijgen, is dit ook goed voor andere coins, zoals Bitcoin Hyper.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain.

De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.