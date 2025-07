Ethereum koers breekt door $2800: ETF inflows en Wall Street interesse stuwen bullish trend

De Ethereum koers pusht vandaag verder vanuit $3050 na het doorbreken van een belangrijke weerstand op $2800. Niet alleen wekt ETH steeds meer institutionele interesse op, ook krijgt de altcoin aandacht van Wall Street’s investeerders en analisten. Hoeveel kan Ethereum waard worden in juli als dit het begin van een nieuwe bullish crypto trend markeert?

Deze middag kijken we naar de recente prestatie van de Ethereum koers en de ETH ETF’s. Aan de hand van een technische analyse kijken we of de altcoin door de volgende weerstand kan breken en haar december high van $4k opnieuw kan claimen.

Ethereum trekt aandacht van Wall Street

In de afgelopen weken presteert de spot Ethereum ETF erg sterk. Vorige week eindigde de crypto ETF met $383 miljoen netto-inflows op donderdag en $205 miljoen op vrijdag. Deze ETF trekt de laatste tijd steeds meer aandacht van Wall Street investeerders.

Normaal gesproken kijkt Wall Street vooral naar aandelen, maar nu is ook Ethereum – wellicht door haar lage koers – erg interessant geworden. Met een investering in ETH kun je meeliften op de groeiende DeFi sector en passief inkomen verdienen met staking. Geruchten gaan uit dat staking binnenkort ook mogelijk is via de Amerikaanse Ethereum ETF’s.

Wanneer dat gebeurt, kan de institutionele interesse in Ethereum nog veel verder omhoog. Het geeft ETH de mogelijkheid om bijna net zo veel te profiteren van de spot ETF’s als Bitcoin deed. Terwijl Bitcoin zijn oude all-time high van $69k al bijna heeft verdubbeld, ligt Ethereum nog zo’n 38% onder haar ATH van $4892.

I think we will see a snowball effect happen where institutional interest will increase the closer we get to Ethereum staking ETFs. $ETH pic.twitter.com/SWtyHO2wUK — Don Mimi (@Mimi_crypto_TA) July 14, 2025

De populariteit van de Ethereum ETF en de hoge verwachtingen voor staking ETF’s stuwen de huidige bullish trend voor de altcoin. Hierdoor kan steeds meer liquiditeit vanuit Bitcoin naar Ethereum en andere altcoins stromen en dan groeit de altcoin dominantie weer. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Wat gaat de Ethereum koers doen na doorbreken $2800?

Een belangrijke mijlpaal op technisch gebied is het doorbreken van $2800. Door het bullish sentiment is de koers door $2800, maar ook het psychologische niveau van $3k gebroken. Echter is er nog geen duidelijke test te zien van de volgende weerstand bij $3090. Een rejection bij deze weerstand kan nog steeds leiden tot dalingen terug naar $2800 in de komende periode.

Maar als Ethereum deze nieuwe week weet af te sluiten boven $3100, markeert dat een nieuwe trading range tot aan $3537.

In de aanloop naar het weekend is het belangrijk om het psychologische niveau van $3k in de gaten te houden. Zolang deze support wordt behouden, kan de Ethereum koers boven de weerstand breken bij $3090 en kan de bullish trend zich voortzetten.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Naast Ethereum, zijn er veel andere altcoins die profiteren van de plotselingen scherpe stijging van Bitcoin. Tegelijkertijd zijn er ook cryptomunten die nog wachten op een influx van liquiditeit om de rest van de markt bij te houden. Deze altcoins bieden mogelijkheden voor investeerders om op korte termijn veel winst te maken.

