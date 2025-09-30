Ethereum stablecoin explosie – ETH koers naar $5000 in oktober?

Het gebruik van stablecoins op Ethereum is aanzienlijk gegroeid in de afgelopen jaren. Dit is een duidelijke indicator dat activiteit op het netwerk is gestegen en dat ETH meer aandacht krijgt van investeerders. Dit jaar zagen we ook een explosieve groei in de institutionele interesse. De Ethereum ETF kreeg meer aandacht en we zagen de komst van Ethereum treasury bedrijven, zoals SharpLink gaming.

In de Ethereum koers verwachting van vandaag kijken we naar de groei van stablecoin-activiteit op de Ethereum blockchain. Ook kijken we wat voor implicaties dit heeft voor de Ethereum koers en of we een nieuwe altseason kunnen verwachten in oktober.

Explosieve groei voor Ethereum stablecoins

Uit een recente update van Token Terminal blijkt dat het gebruik van Tether (USDT) op Ethereum met 400% is gegroeid ten opzichte van september 2023. In de afgelopen maand bereikte het aantal transfers 11,2 miljoen, met een volume van $532,3 miljard.

Naast de groeiende stablecoin-activiteit, krijgt ETH de laatste tijd steeds meer aandacht van whales en institutionele investeerders. Gisteren noteerde de spot Ethereum ETF instromen van zo’n $550 miljoen, een teken dat de interesse in de grootste altcoin opnieuw groeit.

USDT usage on @ethereum is at an all-time high, with key metrics up ~400% from Sep '23 lows.



Monthly transfer volume in August was $532.3 billion & transfer count 11.2 million.



Ethereum 🤝 USDT pic.twitter.com/h7IDh2Cm8J — Token Terminal @ TOKEN2049 🇸🇬 (@tokenterminal) September 29, 2025

De stablecoin-activiteit op de Ethereum blockchain geeft aan dat er steeds meer interesse is. Ook is het eenf teken dat er meer liquiditeit is binnen het Ethereum ecosysteem. Stablecoins kunnen on-chain worden ingewisseld voor andere cryptomunten, die plotseling sterk omhoog kunnen schieten in een altcoin season.

Verkoopdruk stijgt

De ETH koers is gisteren behoorlijk gestegen en laat zelfs in de ochtend nog een 1,5% stijging zien naar $4180 in de afgelopen 24 uur. Tegelijkertijd neemt het aantal short-posities toe onder ETH futures traders, die rekenen op dalingen in de komende uren.

De Long/Short Ratio van Coinglass geeft aan dat 51,4% van de traders een short-positie heeft en dat komt neer op een verhouding van 0,95 long-posities voor elke short-positie.

Ethereum long/short ratio – Bron: Coinglass

Als het aantal short-posities blijft groeien, dan kan ETH dalen op korte termijn. En omdat september nog niet voorbij is, verwachten analisten ook nog een mogelijke daling van de markt. Gebeurt dit niet, dan kan ETH de komende dagen terug klimmen richting $4500 en de september piek rond $4800. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Ethereum koers verwachting

De ETH koers klimt langzamerhand terug naar haar 30-daagse moving average (geel), na het doorbreken van de psychologische weerstand op $4000. Op de laatste dag van september zien we een toename van verkoopdruk. Maar afhankelijk van wat de Amerikaanse markt gaat doen, kan ETH vandaag verder omhoog gaan.

Na een succesvolle en duidelijke breuk boven $4343, kan de Ethereum koers stijgen richting de psychologische weerstand bij $4500, gevolgd door de technische weerstand bij $4715. Dit zou de weg openen naar $4770 – $4955 in oktober, de weg naar een nieuwe all-time high.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Toch vertoont Ethereum nog steeds een zwakke Relative Strength Index (RSI) onder de neutrale 50. Die geeft aan dat er nog een gebrek is aan bullish druk na de daling van de recente weken. Een herstel boven 50 is een duidelijk teken dat de grootste altcoin opnieuw kan stijgen richting de pieken van september en misschien zelfs die van augustus.

Met de positieve historische prestaties van crypto in het vierde kwartaal, heeft ETH veel kans om een nieuwe all-time high neer te zetten op $5k in oktober en anders november. Dat kan het begin markeren van een parabolische bull run voor altcoins. Analisten en experts houden daarom nauwkeurig de prestaties van ETH in de gaten.