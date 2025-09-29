ETH whales kopen $1,73 miljard Ethereum – altseason realiteit in zicht

Ethereum is flink gedaald in september, met een verlies van nog -6,45% sinds het begin van de maand. Maar volgens crypto whales is dit waarschijnlijk een zeldzame kans om ETH te kopen met korting. Zo blijkt uit recente gegevens dat whales vorige week meer dan $1,73 miljard aan Ethereum hebben ingeslagen in slechts 3 dagen.

Vandaag is de Ethereum koers met 2,4% gestegen naar $4110, wat positieve verwachtingen opwekt voor de komende maanden. Is een herstart van altseason op komst en gaat crypto weer stijgen in oktober?

Ethereum whales kopen $1,73 miljard en creëren tekort op exchanges

Blockchain analytics platform, lookonchain, deelde dit weekend dat 16 crypto whale wallets 431.018 aan ETH hebben ontvangen in 3 dagen, met een waarde van zo’n $1,73 miljard. De transacties naar deze wallets waren onder andere afkomstig van Kraken, Galaxy Digital, BitGo, OKX en Falcon.

Maar hoewel retail whales lijken in te slaan, gaat het minder goed met de spot Ethereum ETF. Deze noteerde namelijk een uitstroom van bijna $800 miljoen in de afgelopen week. Dat blijft een bearish factor voor ETH, hoewel whales de druk meer dan opvangen.

Daarnaast blijkt uit gegevens van Glassnode, dat het aantal beschikbare ETH tokens op exchanges zijn laagste punt heeft bereikt sinds 2016. Toen waren er nog zo’n 31 miljoen tokens beschikbaar, wat vandaag 52% minder is op 14,8 miljoen.

ETH tokens die van exchanges wordt gehaald, worden typisch langer vastgehouden, of on-chain gebruikt voor DeFi, staking, en de aankoop van andere ERC-20 tokens. Dit legt ook druk op de beschikbare voorraad op exchanges en deze schaarste kan een positieve invloed hebben op de Ethereum koers. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Crypto analist: Ethereum Short-posities worden massaal gesloten

Crypto analist Ted zegt dat Ethereum vandaag vooral stijgt door short-posities die worden gesloten. Dit blijkt ook het geval te zijn voor andere bekende cryptomunten, zoals Bitcoin.

Traders die rekenden op verdere dalingen, openden short-posities. Maar nu het erop lijkt dat de markt niet verder onderuit gaat op korte termijn, hebben de traders hun posities gesloten, wat zorgt voor opwaartse druk. Dat kun je ook zien aan de long/short ratio, die sinds het begin van de ochtend sterk omhoog is geschoten.

$ETH had a pump today, but mostly due to short positions getting closed.



For more upside, Ethereum needs to reclaim the $4,250 level.



If ETH fails to reclaim, it could drop towards the $3,600-$3,800 support level. pic.twitter.com/CT3UpRUHYs — Ted (@TedPillows) September 29, 2025

Het feit dat de koers stijgt door gesloten short-posities, suggereert dat verdere stijgingen wellicht lastig kunnen worden op korte termijn. Ted zegt dan ook dat ETH opnieuw terug moet klimmen naar $4250 voor meer upside. Lukt dat niet, dan zien we mogelijk een influx van nieuwe short-posities en een mogelijke daling richting $3800.

Wat gaat ETH doen?

De Ethereum koers steeg vannacht, maar wist sinds dat punt niet verder te klimmen. Het doorbreken van de weerstand bij $4250 is dan ook cruciaal voor verdere stijgingen in de koers. Vlak boven deze weerstand ligt de 30-daagse moving average (geel) van Ethereum bij $4346. Als ETH ook boven dit niveau weet te breken, is er duidelijk sprake van een herstel en wellicht het begin van een nieuwe uptrend.

Maar aan de onderzijde heeft de grootste altcoin een cruciale ondersteuning bij het psychologische niveau van $4000. Als het deze opnieuw verliest, volgt er mogelijk een daling richting $3800 en zelfs $3600. Kleinere altcoins kunnen in dit geval nog meer daling gaan zien dan vorige week.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Crypto investeerders blijven sceptisch over de stijging van ETH, zo ligt haar Relative Strength Index (RSI) nog op 42, vlak boven het ‘oversold’ niveau. Pas na een herstel boven de neutrale 50, is het duidelijk dat bulls weer controle krijgen en dat ETH verder kan stijgen. Tot die tijd blijft het nog redelijk riskant om Ethereum te kopen en op korte termijn vast te houden.

Maar met oktober voor de deur, kunnen we mogelijk het begin zien van een nieuwe bullish periode. Het vierde kwartaal is historisch het beste voor crypto, met een gemiddelde 80% stijging voor Bitcoin en 23% voor Ethereum. In een nieuwe altcoin season kan Ethereum richting $6000 stijgen, waardoor andere altcoins parabolisch omhoog kunnen gaan.