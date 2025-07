BlackRock en grote banken pompen miljarden in Ethereum ETFs – waarom kiezen instituten nu voor ETH?

Ethereum ($ETH) maakt een indrukwekkende comeback met een koersstijging van 70% in één maand, aangedreven door een short squeeze en miljardeninstroom vanuit ETF’s. BlackRock en grote banken vergroten hun posities en versterken het bullish momentum. De vraag rijst: waarom kiezen institutionele beleggers juist nu voor Ethereum, en wat betekent dit voor de koers?

Instituten pompen miljarden in Ethereum

Ethereum heeft zojuist een van zijn meest indrukwekkende comebacks ooit neergezet, een stijging van maar liefst 70% in nog geen maand, goed voor meer dan $150 miljard aan marktkapitalisatie. Maar deze rally was niet zomaar een bullish opleving. Het was een zogenaamde ‘short squeeze’.

Volgens Zerohedge bereikten de netto shortposities op $ETH begin juli recordhoogtes, met institutionele partijen als belangrijkste aanjagers. Toen de koers begon te stijgen, moesten deze shortposities worden afgebouwd, wat een kettingreactie van liquidaties veroorzaakte die de rally verder aanwakkerde.

De kern van deze stijging? Herwonnen vertrouwen van grote spelers. BlackRock’s Ethereum ETF heeft in 29 van de afgelopen 30 handelsdagen stilletjes $ETH ingekocht, niet zomaar een gok op groei, maar een duidelijke verwachting ervan. En BlackRock was niet de enige. Vlak voor de koersuitbraak kocht World Liberty Financial, een firma met banden met Donald Trump, voor $5 miljoen aan $ETH in. Deze zet wekte niet alleen opzien, maar zorgde ook voor extra koersdruk omhoog.

Met recordinstroom van kapitaal en een dagelijks stijgende vraag naar ETF’s, lijken de fundamenten van Ethereum sterker dan ooit. Lees hier meer over hoe je zelf Ethereum ETF’s kunt kopen.

Waarom kiezen instituten nu voor $ETH?

Bedrijven en banken kiezen voor Ethereum omdat het meer biedt dan alleen rendement. Door $ETH te staken ontvangen ze rente, terwijl smart contracts processen automatiseren zonder tussenpersonen. Bovendien is Ethereum regelgevingsvriendelijker dan veel andere netwerken, waardoor het aantrekkelijk is voor grote organisaties. Zo wordt Ethereum een praktisch hulpmiddel voor waardeopslag, productontwikkeling en rendement.

Laten we bekijken wat dit betekent voor de koersverwachting van $ETH.

Ethereum vormt een ‘golden cross’

Naast de sterke instromen uit Ethereum ETF’s heeft $ETH een bullish ‘golden cross’ patroon bevestigd op de 3-daagse grafiek, wat duidt op mogelijke verdere stijging, zelfs na een indrukwekkende rally van 65% sinds juni.

Het technische patroon, dat optreedt wanneer het 50-daags Exponential Moving Average (EMA) boven het 200-daags EMA uitkomt, verscheen rond 18 juli. Een eerdere golden cross leidde tussen december 2023 en maart 2024 tot een koersstijging van 102%, waarbij de koers opliep van $1830 naar ruim $4000.

Ethereum koers. Bron: TradingView

Op 21 juli handelt $ETH rond $3780, nadat het in juni nog onder de $2300 stond. De huidige’golden cross’ volgt op een uitbraak boven de belangrijke weerstand rond $3000, ondersteund door sterke instroom in ETF’s en institutionele aankopen.

Opvallend is dat de 14-daagse Relative Strength Index (RSI) inmiddels het ‘overbought’ niveau van 80 heeft bereikt. Hoewel dit wijst op kortetermijn oververhitting, tonen eerdere rallies aan dat $ETH langere tijd in ‘overbought’ terrein kan blijven tijdens sterke bullish trends.

Op de weekly lijkt Ethereum bovendien uit een symmetrisch driehoekspatroon te breken dat al sinds medio 2021 wordt gevormd. De bovenste trendlijn, die ruim drie jaar lang stijgingen wist te beperken, staat nu onder druk.

Een bevestigde uitbraak uit deze driehoek zou een koersdoel van maar liefst $18.000 kunnen activeren, een stijging van ruim 375% ten opzichte van de huidige prijs.