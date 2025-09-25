Ethereum koers bullish: de grote ETH crypto expert analyse september 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Ethereum koers is in de ochtend onder $4000 gedaald en ervaart bij dit niveau sterke koopdruk. Crypto experts zijn bullish op Ethereum in deze zone en verwachten een grote stijging vanuit hier. Na meerdere maanden consolidatie is de grootste altcoin mogelijk klaar voor een koersexplosie. Wat gaat Ethereum doen en hoeveel kan de altcoin waard worden in september 2025?

In het Ethereum nieuws van vandaag kijken we naar de recente crypto dip en de invloed hiervan op de ETH koers. Ook kijken we waarom crypto experts alsnog bullish zijn en grote stijgingen verwachten in het laatste kwartaal.

Crypto experts voorspellen sterke recovery rally voor ETH

De cryptomarkt is sterk onderuit gegaan deze week. Toch is dat niet het enige. Crypto ontwikkelaars en instituties lijken zich voor te bereiden op een explosief kwartaal. Zo brengt bijvoorbeeld Grayscale zijn nieuwe Ethereum ETF op de markt na goedkeuring van de SEC.

De Ethereum koers is naar een belangrijk punt gedaald richting het eind van de week. Het psychologische niveau van $4000 diende voorheen als grote weerstand en dient vandaag als ondersteuning. De Ethereum koers is er drie keer in gefaald om door $4000 te breken aan de bovenkant. Experts verwachten dat hetzelfde verhaal nu geldt voor een poging tot breakdown aan de onderkant.

Met andere woorden: De koopdruk bij $4000 is naar verwachting erg hoog, waardoor ETH wellicht zijn voorlopige bodem bereikt rond dit niveau. Merlijn The Trader vergelijkt het huidige scenario met dat van juli, waarin Ethereum daalde, gevolgd door een grote stijging.

$ETH IS BACK IN BUY THE DIP ZONE



Last time it launched straight after.



Ignore it now, and you’ll be chasing when Ethereum is 5 digits. pic.twitter.com/7We1dJA95X — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) September 23, 2025

Combineer dit met het feit dat Q4 – het beste kwartaal voor crypto – bijna begint en de bovenstaande voorspelling is niet bepaald moeilijk te geloven. Volgens de Ethereum verwachting kan de altcoin op korte termijn nog verder zakken richting $3600, maar dat creëert alleen een beter instappunt om tijdens de dip crypto te kopen.

Volgens een andere crypto expert ligt ETH juist onder druk door de slechte prestatie van aandelen, waaronder die van Ethereum treasury’s. Hij verwacht verdere dalingen voor de Ethereum koers, totdat deze aandelen weer herstellen.

This is something you need to look at for spotting the $ETH bottom.



"The stock performance of Ethereum treasury companies."



Right now, SharpLink Gaming and BitMine are way below their local top, which is the reason behind ETH underperformance.



Until the stocks recover, ETH… pic.twitter.com/dtDNl9y2zs — Ted (@TedPillows) September 23, 2025

Hoewel Ethereum profiteert van sterke koopdruk bij $4000, is het deze week lastig te voorspellen of we voorlopige bodem al hebben bereikt. Het sentiment aan het eind van september is bearish en dit verlaagt de koopdruk, terwijl de verkoopdruk juist hoger is.

Ethereum koers verwachting

De Ethereum koers test opnieuw het psychologische niveau van $4000, maar dit keer vanaf de bovenkant. ETH steeg vanaf juli richting $5000 vanuit $2400 voor een verdubbeling van haar waarde in minder dan twee maanden. En ondanks de daling sinds eind augustus, heeft ETH nog steeds een sterke positie vergeleken met begin dit jaar.

Hoewel een definitieve breuk onder $4000 mogelijk is deze week, nadert ook het einde van september. De kans zit erin dat het sentiment sterk verandert in oktober, een van de betere maanden voor crypto. September aan de andere kant, is historisch een van de slechtste maanden voor crypto, terwijl november dé beste maand is.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Als Ethereum onder $4000 zakt, volgen verdere dalingen richting $3700 en mogelijk $3400. Maar een herstel vanuit hier is uiteraard ook een optie. In dat geval krijgt ETH te maken met weerstand bij $4200 en haar 30-daagse moving average (geel) bij $4400. Een breuk boven deze weerstanden bevestigt een einde van de downtrend die we zien sinds 2 weken terug.

Voor vandaag is het cruciaal om de ondersteuning bij $4000 in de gaten te houden. Als ETH een candlestick sluit onder dit niveau, volgen er mogelijk verdere dalingen aan het eind van september. Zo niet, dan is er een kans dat de altcoin vanuit hier herstelt richting $4500 aan het eind van de maand.