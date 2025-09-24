Grayscale crypto ETF goedgekeurd: impact op de BTC en ETH koers?

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 24, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De nieuwe Grayscale crypto ETF is gisteren goedgekeurd door de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC). De ETF kreeg goedkeuring onder het nieuwe ‘generic listings’ maatwerk van de SEC en vermeed daarmee een langdurig goedkeuringsproces.

In het crypto nieuws van vandaag kijken we naar de invloed van deze nieuwe crypto ETF op Ethereum en Bitcoin. Wat betekent de goedkeuring voor ETH en voor de aanvraag van toekomstige ETF’s?

Grayscale Ethereum ETF krijgt groen licht

De SEC heeft goedkeuring gegeven voor Grayscale’s Ethereum Trust en Ethereum Mini Trust ETF’s onder het nieuwe maatwerk. Dit maatwerk, aangekondigd op woensdag 17 september, versnelt het proces van ETF-goedkeuringen voor crypto assets met een bestaande futures markt op Coinbase.

Na het grote crypto bloedbad van deze week is de Ethereum koers richting $4100 gedaald. Ondanks de ETF goedkeuring, noteren de Ethereum ETF’s nog steeds een uitstroom, met -$140,8 miljoen op dinsdag. Er is geen gebrek in aanbod als het gaat om Ethereum ETF’s, dus we verwachten geen directe bullish invloed op de Ethereum koers na de recente goedkeuring.

De goedkeuring is echter wel positief voor de cryptomarkt. De recente update van de SEC laat zien dat crypto ETF’s veel sneller goedkeuring kunnen krijgen, als ze voldoen aan de eisen van het ‘generic listing’ maatwerk. In oktober wachten veel ETF’s op goedkeuring, onder andere voor XRP, Solana en Litecoin. Voor meerdere ETF’s heeft SEC zijn allerlaatste deadline, die niet meer verschoven kan worden.

Tegelijkertijd begint Q4 volgende maand, dit is historisch gezien het beste kwartaal voor crypto. Als de interesse in ETF’s groeit en retail investeerders ook actiever worden, kan de cryptomarkt in een korte tijd exploderen. Dit is positief voor Bitcoin, Ethereum en kleinere altcoins. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Wat gaat crypto doen?

De Bitcoin koers consolideert onder zijn 30-daagse moving average (geel) na een 0,65% daling in de afgelopen 24 uur. Bitcoin dook op maandag omlaag vanuit $115k en daalde gisteren verder na een teleurstellende toespraak vanuit de Federal Reserve. Uit de toespraak bleek dat er geen renteverlagingen worden verwacht aan het eind van 2025.

Bitcoin daalde richting $111.000, maar herstelde vanochtend opnieuw naar $112.500, waardoor dalingen beperkt zijn.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Bitcoin heeft een zwakke Relative Strength Index (RSI) van 44 en dreigt daarmee weinig verder omhoog te gaan op korte termijn. Belangrijke niveaus om op te letten zijn de ondersteuning bij $112.000 en de weerstand bij $112.886.

Ook de Ethereum koers is onder zijn 30-daagse gemiddelde gezakt en consolideert nu aan de onderkant van zijn range boven $4150. Ondanks de sterke bearish druk, weet ETH niet onder $4k te dalen en wordt deze psychologische ondersteuning nog niet eens op de proef gesteld.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

De RSI van ETH ligt onder de 40 en geeft aan dat de altcoin veel momentum is verloren na een 9% koersdaling in de afgelopen 30 dagen.

Het optimisme voor zowel Bitcoin als Ethereum is beperkt voor de komende dagen. Maar met Q4 voor de deur, kan hier snel verandering in komen als we oktober binnengaan. Dat maakt vandaag een aantrekkelijk punt om crypto te kopen, zelfs als er risico is voor verdere dalingen in de komende dagen.