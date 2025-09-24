BTC $113,444.00 0.62%
ETH $4,169.26 -0.35%
SOL $213.81 -2.51%
PEPE $0.0000097 -0.55%
SHIB $0.000012 0.24%
BNB $1,012.04 -0.86%
DOGE $0.24 1.59%
XRP $2.95 2.25%
Cryptonews Koers verwachtingen

Grayscale crypto ETF goedgekeurd: impact op de BTC en ETH koers?

Altcoins Bitcoin Crypto ETF Ethereum
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Auteur
Bart Klammer
Auteur
Bart Klammer
Over de schrijver

Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ...

Auteursprofiel
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Laatst bijgewerkt: 
Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.
Grayscale crypto ETF goedgekeurd: impact op de BTC en ETH koers?

De nieuwe Grayscale crypto ETF is gisteren goedgekeurd door de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC). De ETF kreeg goedkeuring onder het nieuwe ‘generic listings’ maatwerk van de SEC en vermeed daarmee een langdurig goedkeuringsproces.

In het crypto nieuws van vandaag kijken we naar de invloed van deze nieuwe crypto ETF op Ethereum en Bitcoin. Wat betekent de goedkeuring voor ETH en voor de aanvraag van toekomstige ETF’s?

Grayscale Ethereum ETF krijgt groen licht

De SEC heeft goedkeuring gegeven voor Grayscale’s Ethereum Trust en Ethereum Mini Trust ETF’s onder het nieuwe maatwerk. Dit maatwerk, aangekondigd op woensdag 17 september, versnelt het proces van ETF-goedkeuringen voor crypto assets met een bestaande futures markt op Coinbase.

Na het grote crypto bloedbad van deze week is de Ethereum koers richting $4100 gedaald. Ondanks de ETF goedkeuring, noteren de Ethereum ETF’s nog steeds een uitstroom, met -$140,8 miljoen op dinsdag. Er is geen gebrek in aanbod als het gaat om Ethereum ETF’s, dus we verwachten geen directe bullish invloed op de Ethereum koers na de recente goedkeuring.

De goedkeuring is echter wel positief voor de cryptomarkt. De recente update van de SEC laat zien dat crypto ETF’s veel sneller goedkeuring kunnen krijgen, als ze voldoen aan de eisen van het ‘generic listing’ maatwerk. In oktober wachten veel ETF’s op goedkeuring, onder andere voor XRP, Solana en Litecoin. Voor meerdere ETF’s heeft SEC zijn allerlaatste deadline, die niet meer verschoven kan worden.

Tegelijkertijd begint Q4 volgende maand, dit is historisch gezien het beste kwartaal voor crypto. Als de interesse in ETF’s groeit en retail investeerders ook actiever worden, kan de cryptomarkt in een korte tijd exploderen. Dit is positief voor Bitcoin, Ethereum en kleinere altcoins. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Wat gaat crypto doen?

De Bitcoin koers consolideert onder zijn 30-daagse moving average (geel) na een 0,65% daling in de afgelopen 24 uur. Bitcoin dook op maandag omlaag vanuit $115k en daalde gisteren verder na een teleurstellende toespraak vanuit de Federal Reserve. Uit de toespraak bleek dat er geen renteverlagingen worden verwacht aan het eind van 2025.

Bitcoin daalde richting $111.000, maar herstelde vanochtend opnieuw naar $112.500, waardoor dalingen beperkt zijn.

Bitcoin koers grafiek - Wat gaat bitcoin doen?
Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Bitcoin heeft een zwakke Relative Strength Index (RSI) van 44 en dreigt daarmee weinig verder omhoog te gaan op korte termijn. Belangrijke niveaus om op te letten zijn de ondersteuning bij $112.000 en de weerstand bij $112.886.

Ook de Ethereum koers is onder zijn 30-daagse gemiddelde gezakt en consolideert nu aan de onderkant van zijn range boven $4150. Ondanks de sterke bearish druk, weet ETH niet onder $4k te dalen en wordt deze psychologische ondersteuning nog niet eens op de proef gesteld.

Ethereum koers grafiek - Wat gaat Ethereum doen?
Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

De RSI van ETH ligt onder de 40 en geeft aan dat de altcoin veel momentum is verloren na een 9% koersdaling in de afgelopen 30 dagen.

Het optimisme voor zowel Bitcoin als Ethereum is beperkt voor de komende dagen. Maar met Q4 voor de deur, kan hier snel verandering in komen als we oktober binnengaan. Dat maakt vandaag een aantrekkelijk punt om crypto te kopen, zelfs als er risico is voor verdere dalingen in de komende dagen.

Logo

Betrouwbaarheid

In het artikel
Bitcoin
BTC
$113,444
0.62 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$4,169
0.35 %
Ethereum

2M+

maandelijkse actieve gebruikers wereldwijd

250+

guides en reviews

8

jaar actief op de markt

70

internationale auteurs
editors
+ 66 meer
Lijst van schrijvers

Beste crypto ICO's

Ontdek trending tokens die nog in de presale zitten — vroege kanshebbers met potentie

Marktoverzicht

  • 7d
  • 1m
  • 1j
Marktkapitalisatie
$4,099,768,867,491
-4.34
Meest populaire coins

Meer artikelen

Koers verwachtingen
De 100x crypto DEX battle – wat voorspelt Binance CEO?
Robert Bemelmans
Robert Bemelmans
2025-09-24 11:11:27
Koers verwachtingen
AVAX krijgt enorme RWA treasury instroom – $50 target in zicht
Bart Klammer
Bart Klammer
2025-09-24 10:05:00
Bart Klammer
Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. Zijn ervaring met de sector en zijn connecties met andere crypto investeerders, helpt hem om op de hoogte te blijven en het laatste nieuws te delen.
Lees meer
Crypto News in numbers
editors
Lijst van schrijvers + 66 meer
2M+
maandelijkse actieve gebruikers wereldwijd
250+
guides en reviews
8
jaar actief op de markt
70
internationale auteurs