Ethereum gas limit stijgt naar 45M – boost voor ETH koers richting $4000?

De Ethereum koers is in een week tijd met ruim 23% gestegen naar $2766, terwijl validators op het netwerk stemmen op een belangrijke update. De validators stemmen op een verhoogde Ethereum gas limit van 45 miljoen voor betere schaalbaarheid, meer efficiëntie en lagere transactiekosten. Met zo’n 50% van de stemmen die dit voorstel ondersteunen, kan dit ETH helpen om binnenkort te stijgen naar $4000?

Deze middag kijken we wat een hogere ETH gas limit betekent voor de blockchain en hoe dit onze Ethereum voorspelling voor de zomer beïnvloedt.

Ethereum validators stemmen op verhoging gas limit naar 45M

Ethereum validators, investeerders die een groot aantal ETH tokens hebben gestaked op het netwerk, hebben hun stem uitgebracht op een nieuw voorstel. Dit voorstel gaat om het verhogen van de Ethereum gas limit naar 45 miljoen units.

Dit zou de Ethereum blockchain helpen om nog meer netwerkdruk aan te kunnen. Als gevolg kunnen transactiekosten omlaag en is het mogelijk om nog meer transacties per seconde te verwerken.

#Ethereum validators are backing a gas limit hike to 45M units, aiming for:

🔥 Lower fees

🚀 Better scalability

⚡️ Higher throughput

ETH price nears $3,800!#Ethereum #ETH pic.twitter.com/wZlf9JZfe2 — Hippo Wallet | HPO (@HippoWallet) July 21, 2025

Gas is een unit op de Ethereum blockchain die wordt gebruikt voor het verwerken van transacties. Iedereen die iets verstuurt op de blockchain, of gebruik maakt van smart contracts, betaalt gas. Als de netwerkactiviteit hoog is, betaal je veel meer gas en dat is een van de problemen die Ethereum validators tegen willen gaan.

De hoge kosten van gas is een motivatie voor investeerder om andere blockchains, zoals Solana, Avalanche, Base of de Binance Smart Chain te gebruiken. En uit recente gegevens blijkt dat zo’n 50% van alle stemmen het voorstel ondersteunt voor een verhoging van de gas limit naar 45 miljoen.

The tides are shifting 🌊



Almost 50% of stake now backing the L1 gas limit increase to 45M — and we’re already climbing, sitting at 37.3M. This isn’t just talk anymore, it’s happening.



Higher gas limit =

🧠 More throughput

📉 Cheaper txs (potentially)

⚠️ More strain on nodes… https://t.co/4zQH39vz65 — Lsb108 (@lovestern83) July 21, 2025

Als transactiekosten op Ethereum omlaag gaan, ondersteunt dit hogere activiteit op het netwerk. Hierdoor kan de vraag naar ETH verder omhoog gaan, net als de Ethereum koers. Een goedkeuring en doorvoering van deze gas limit verhoging, is mogelijk genoeg om de altcoin boven $4k te duwen.

Hieronder kijken we hoe hoog ETH kan gaan in de zomer en waarom $4k een belangrijk niveau is om in de gaten te houden.

Analyse Ethereum koers en het $4k-niveau

Het niveau van $4k is een sterke barrière die de Ethereum koers meerdere keren heeft weerhouden van een stijging richting zijn all-time high van $4891. Dit niveau is sinds de bull run van 2021 geen enkele keer bereikt, met name dankzij de sterke weerstand bij $4k.

Maar realistisch gezien maakt het niveau van $4k dit jaar geen kans, dankzij de stijgende institutionele interesse in Ethereum. Kort na de lancering van de Ethereum ETF in 2024, kreeg dit crypto product veel aandacht, maar daarna daalde de interesse. Dit jaar zien we echter een ommekeer en zien we een consistente influx van honderden miljoenen dollars bij de spot Ethereum ETF.

Dit, in combinatie met groeiende interesse vanuit retail investeerders, is waarom de Ethereum koers de afgelopen weken bijna alleen maar groene candlesticks neerzet op de dagelijkse grafiek. Op het moment van schrijven probeert ETH door $3800 te breken, wat mogelijk de laatste grote weerstand is onder $4k.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Ondanks de sterke koopdruk van institutionele investeerders, blijft $4k een belangrijk niveau om te monitoren. Als psychologische weerstand kunnen veel traders besluiten om op dit punt te verkopen. Alleen als de koopdruk op dat moment hoger is, kan ETH verder stijgen zonder correctie.

De Relative Strength Index (RSI) van 87 (17 punten boven het overbought niveau), suggereert dat de koopdruk voor Ethereum enorm is, zelfs in het weekend. Hoewel een hoge RSI wijst op een risico voor correctie, kan hoge bullish druk zorgen voor aanhoudende stijgingen.

Komt er geen correctie op korte termijn? Dan stijgt Ethereum aan het eind van deze maand nog naar $4k. Het is echter nog lastig om te zeggen of ETH dan al gelijk door het niveau kan breken voor een verdere stijging richting haar all-time high. Gebeurt dit wel, dan stijgt ETH waarschijnlijk naar een nieuw record in de zomer.