Ethereum ETF stroomt binnen: $3,1 miljard volume duidt op institutionele interesse

De spot Ethereum ETF draaide gisteren $3,1 miljard aan volume, met name door hoge interesse in de ETF’s van BlackRock en Fidelity. Het hoge volume van de crypto ETF’s wijst toenemende adoptie onder institutionele investeerders. Ondanks een groot aantal verkopen stroomde er gisteren $296,5 miljoen naar de ETF’s. Wat voor invloed heeft dit op de Ethereum koers en kan de altcoin naar $5k in augustus?

In het Ethereum nieuws van vandaag kijken we naar de recente prestatie van de Ethereum ETF en de invloed hiervan op ETH. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Ethereum ETF tikt $3,1 miljard volume aan

BlackRock, Grayscale en Fidelity noteerden gisteren veel interesse in hun spot Ethereum ETF’s. In totaal draaide de crypto ETF $3,1 miljard aan volume, waarvan $2,15 miljard van BlackRock’s ETHA kwam. De hoge interesse in de ETF’s is een belangrijke katalysator voor verdere koersstijgingen en mogelijk ook een volgend altcoin seizoen.

Met honderden miljoenen dollars die dagelijks naar de Ethereum ETF stromen, wordt de koers steeds verder omhoog geduwd. Zelfs als retail investeerders verkopen, stuwt de institutionele interesse de Ethereum prijs op langere termijn verder naar boven.

JUST IN: Spot Ethereum $ETH ETF volume surpasses $3.1 billion today



BlackRock: $2,157,790,801

Grayscale: $335,688,548

Grayscale Mini: $298,709,957

Fidelity: $257,316,182

Bitwise: $36,787,841

21Shares: $16,177,354

VanEck: $12,958,008

Franklin: $10,622,442

Invesco: $4,085,283 — Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 21, 2025

Ethereum bouwt steeds meer populariteit op bij grote investeerders. De altcoin biedt eenvoudig blootstelling tot de sector van Decentralized Finance (DeFi) en genereert passief inkomen via staking. En als de hoge interesse in ETH voor koersstijgingen zorgt, kunnen de grote investeerders hun belegging later met winst verkopen.

Amerikaanse dollar onder druk

Recente ontwikkelingen zoals het dreigende ontslag van Fed-voorzitter, Jerome Powell, zorgen voor onzekerheid onder investeerders. Met name het vertrouwen in de dollar staat hierdoor op het spel. In de afgelopen week is de dollar index (DXY) met 1 punt gedaald van 98,8 naar 97,8. Om dit in kaart te brengen: een dollar was een week geleden nog € 0,86 waard en vandaag nog € 0,85.

De afzwakking van de dollar stimuleert investeerders, groot en klein, om te investeren in alternatieven. Bitcoin is sinds 2024 een populair alternatief, omdat deze crypto, ondanks fluctuaties, historisch gezien bewijst altijd meer waard te worden. Maar ook Ethereum wordt populair, met name door haar technologie en staking-functionaliteit.

Ethereum koers verwachting

Hoge interesse onder retail en institutioneel hebben de Ethereum koers richting $3860 geduwd. Maar nu de Relative Strength Index (RSI) zwaar oververhit is geraakt op 88, is het tijd voor een correctie. Deze correctie is gebaseerd op winstnemingen en heeft wellicht ook te maken met de verkoopdruk die Bitcoin ervaart.

Als ETH boven $3650 weet te blijven, volt er mogelijk een consolidatie in de komende dagen, of wellicht een volgende stijging richting $4k. Echter is de RSI technisch gezien nog steeds overbought boven 70, wat kan leiden tot verdere dalingen. Alleen als de koopdruk hoog genoeg is, kan de Ethereum koers in de komende dagen verder omhoog klimmen.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Met het behouden van de ondersteuning bij $3650, kan Ethereum proberen boven $3850 uit te breken voor een test van het psychologische niveau van $4000. Dit niveau is een sterke weerstand die ETH meerdere keren heeft gestopt in zijn klim richting de all-time high van $4891.

Een breuk boven $4000 is daarom een erg significante ontwikkeling en signaleert dat ETH al snel verder kan stijgen naar een nieuwe all-time high. Het is dan niet onrealistisch voor ETH om in augustus naar $5000 te stijgen mits het marktsentiment bullish blijft.

De Crypto Fear & Greed Index balanceert vlak boven de 70 (Greed) en suggereert dat de interesse in crypto hoog blijft. Dit versterkt de positieve Ethereum verwachting voor de komende periode.