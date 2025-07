Fed voorzitter Powell onder druk: geruchten over aftreden schudden financiële markten op

De positie van Fed-voorzitter Jerome Powell wankelt nu geruchten over zijn mogelijke aftreden de ronde doen. President Trumps toenemende druk op het rente­beleid zorgt voor opschudding op de financiële markten. Beleggers reageren nerveus, terwijl de koersverwachting van Bitcoin profiteert van de onrust. In dit artikel gaan we dieper in op deze ontwikkelingen.

Trump vs Powell: renteconflict escaleert

Een openbaar conflict tussen president Donald Trump en Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell lijkt zich te ontvouwen, terwijl beleggers zich afvragen of politieke druk renteverlagingen zou kunnen versnellen, verlagingen die doorgaans risicovolle activa zoals Bitcoin stimuleren.

De onenigheid komt op een moment dat de frustratie binnen de Republikeinse partij toeneemt over het ‘higher-for-longer’-beleid van de Fed, waarbij de rente langdurig hoog blijft. Veel Republikeinen geven dit beleid de schuld van tegenvallende groei op aandelen- en cryptomarkten.

Volgens berichten had Trump vorige week al een ontslagbrief voor Powell laten opstellen en op zijn bureau laten leggen. Hij zou echter hebben afgezien van actie, ondanks positieve reacties van Republikeinse volksvertegenwoordigers.

“De ‘Shadow Fed’ is bedoeld om Powell vleugellam en irrelevant te maken,” schreef Jim Bianco, president van beleggingsfirma Bianco Research, maandag op X. “Let dus goed op wie er straks mogelijk komt; die persoon is belangrijker.”

“Trump zal van de volgende Fed-voorzitter eisen dat de rente wordt verlaagd, maar de lange rente zal dat ‘afwijzen’ door juist sterk op te lopen,” aldus Bianco. Daarmee voorspelt hij dat de markt een snelle versoepeling verwacht onder een Fed naar Trumps wens.

Handelaren rekenen nu nog op slechts twee renteverlagingen dit jaar, blijkt uit data van CME’s FedWatch-tool.

“Elke discussie over het ontslaan van voorzitter Powell ondermijnt het vertrouwen in de markt, vooral in crypto, waar vertrouwen cruciaal is,” zei Dominick John, analist bij Kronos Research. “Een ‘Shadow Fed’ vertroebelt signalen over renteverlagingen, verhoogt de volatiliteit en maakt prijsbepaling lastiger.”

Hoewel er nog geen formele actie is ondernomen, voedt Trumps retoriek de speculatie dat een toekomstige Fed-voorzitter zijn rentekoers zal volgen: maar is dit daadwerkelijk mogelijk en wat betekent dit voor de koersverwachting van crypto?

Dollar zwakker, crypto sterker

De Federal Reserve Act beschermt Jerome Powell tegen ontslag, behalve bij ‘gegronde redenen’ zoals wangedrag of ernstige nalatigheid. Beleidsverschillen vallen hier dus niet onder. Toch kan Trump via social media, vijandige hoorzittingen of budgetdruk indirect zoveel druk uitoefenen dat Powell zelf opstapt. Maar wat betekent dit dan voor crypto?

Het ontslaan van Powell zou op korte termijn de cryptoprijzen kunnen opdrijven door een zwakkere dollar en verwachtingen van renteverlagingen. Maar het zou ook het fundament aantasten van het stabiele financiële systeem waar crypto uiteindelijk van afhankelijk is.

Op korte termijn kan crypto profiteren als ‘chaoshedge’ tegen een gepolitiseerde Fed en dollarzwakte, “maar op de lange termijn kan een instabiel financieel systeem juist schadelijk zijn voor een groot deel van de risicovolle activa, waaronder crypto,” aldus Rossow.

Hoewel Trump heeft gezegd dat hij ‘niet van plan is’ Powell te ontslaan, wakkerde zijn kritiek op de Fed-voorzitter woensdag alsnog volatiliteit aan op de cryptomarkt. De koers van Bitcoin steeg kortstondig tot $119.500, zakte daarna naar $119.000, en klom vervolgens weer naar $119.650, een stijging van 2% over de afgelopen 24 uur.