Ethereum daalt, treasury bedrijf koopt $3,5 miljard – ETH koers voorspelling

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 22, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Ethereum koers is vandaag met meer dan 7% gedaald vanuit de piek van gisteren boven $4100. De bearish druk op crypto blijft hoog, maar het vertrouwen van Ethereum whales en instituties ook. Zo heeft treasury bedrijf, Sharplink Gaming, nog eens 19.271 ETH tokens ingeslagen. En als zulke enorme whales Ethereum kopen, is dat een goed teken dat de altcoin gaat stijgen op langere termijn.

In het Ethereum nieuws van vandaag kijken we hoe grote investeerders blijven kopen tijdens de dip en wat dit mogelijk betekent. Niet alleen beperkt dit de verkoopdruk voor ETH, ook versterkt dit positieve verwachtingen. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Ethereum daalt, crypto treasury bedrijven blijven kopen

ETH begint ook vandaag weer onder $4k, toch zien we een opkomende crypto trend. Ethereum whales kopen en bears verdwijnen. Hoewel de grootste altcoin vandaag opnieuw is gedaald, volgde dit na een grote ronde winstopnames vanuit $4100. Nu Ether opnieuw onder $4k ligt, heeft SharpLink Gaming besloten om opnieuw in te slaan.

Het bekende ETH treasury bedrijf heeft nog eens 19.271 ETH bijgekocht en heeft nu in totaal 859.853+ ETH. De totale waarde van SharpLinks Ethereum holdings is ongeveer $3,5 miljard.

💎 @SharpLinkGaming one of the world’s largest corporate holders of Ether, has raised $76.5M via an equity offering at $17/share. #Ethereum #Sharplinkhttps://t.co/vijb8mtutY — Cryptonews.com (@cryptonews) October 16, 2025

SharpLink is echter niet de enige. Vorige week zagen we BitMine, een ander treasury bedrijf, 104.336 ETH kopen voor $417 miljoen.

Dit zijn geen kleine aankopen en dat schetst een duidelijk beeld. Meerdere whales en bedrijven zijn er vol van overtuigd dat de altcoin weer gaat stijgen op lange termijn. Terwijl traders al snel op de verkoopknop klikken na een 5% stijging, bereiden de bedrijven zich voor op iets veel groters.

“Onze eerste prioriteit blijft het creëren van meerwaarde voor aandeelhouders door middel van gedisciplineerde uitvoering en een scherpe focus op de accumulatie van ETH”

– Joseph Chalom, co-eigenaar van SharpLink

Our top priority remains creating value for shareholders through disciplined execution and a relentless focus on accretive ETH accumulation

Bull run op komst?

Crypto analist Galaxy voorspelt dat het ergste voorbij is voor de altcoin. In zijn ETH koersverwachting van vandaag, deelt hij een opvallend patroon dat zich lijkt te herhalen. In 2020 kreeg Ethereum te maken met een rejection bij $490. Voor die tijd vormde de koersactiviteit als het ware een V-vorm op de wekelijkse grafiek. Dit jaar zien we deze V-vorm terugkeren na de correctie vanuit december 2024.

Na de V-vorm zien we een rejection bij $4900. Maar als Ethereum het patroon van 2020-2021 herhaalt, dan is het ergste achter de rug en kan de koers exploderen in de komende maanden.

$ETH



Back in Q4 2020 we had a 2 month correction from $490, and now we are having a 2 month correction from $4900.



After a ''V-shaped'' reversal.



Similarities are hard to ignore. pic.twitter.com/8cL5GPalyd — Galaxy (@galaxyBTC) October 22, 2025

De analist heeft geen duidelijk koersdoel in beeld voor als Ethereum gaat stijgen. Toch is het niet onmogelijk om de altcoin richting $8-10k te zien gaan in de piek van de bull run. Mogelijk is dit ook iets waar bedrijven zoals SharpLink en BitMine op rekenen. Door het kopen van ETH in de dip en te staken, kunnen deze bedrijven (en aandeelhouders) mogelijk schatrijk worden.

ETH koersverwachting eind 2025

De Ethereum koers is zo’n 7% verloren door een daling van $4100 richting $3800. Ten opzichte van 24 uur geleden is dit momenteel een 0,5% koersdaling. In een week tijd is ETH ook met zo’n 8% gedaald. Het optimisme van veel investeerders blijft beperkt en het lijken vooral de grote whales te zijn die momenteel kopen en vasthouden.

Terwijl kleine investeerders te beroerd zijn om te kopen, pakt Smart Money de kans om te kopen met korting. Dat is een sterk signaal dat Ethereum een comeback gaat maken, zelfs al lijkt de kans op stijgingen klein in de komende dagen.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Op het moment krijgt ETH nog ondersteuning rond $3830, gevolgd door een technisch support bij $3675. Zolang de altcoin deze levels weet te behouden, blijven verdere koersdalingen voorlopig beperkt. Als Ethereum gaat stijgen, dienen de niveaus bij $4000, $4120 en $4160 als mogelijke weerstanden. Bij deze levels kan de verkoopdruk stijgen en daalt Ethereum als er te weinig bullish druk is.

Ondanks aanhoudende onzekerheid op korte termijn, blijft het vooruitzicht bullish voor de grootste altcoin. Met grote bedrijven en whales die ETH blijven kopen, is het haast ondenkbaar dat Ethereum niet verder gaat stijgen in 2025 en 2026.