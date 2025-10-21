Ethereum koers rond $3900 terwijl de whales blijven kopen en de bears verdwijnen

Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Ethereum prijs blijft deze week stabiel rond $3900, terwijl de whales hun aankopen opvoeren en de verkoopdruk hierdoor duidelijk afneemt. On-chain data laat zien dat steeds meer ETH tokens van exchanges verdwijnen, wat vaak wijst op een fase van accumulatie. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Ethereum koers toont herstel na lange correctie

Na een eerdere koersdaling tot rond $3600 herstelde Ethereum en bleef de koers binnen een stijgend kanaal bewegen.

De ETH prijs hield stand boven belangrijke voortschrijdende gemiddelden, wat volgens crypto-analisten duidt op een stabieler marktsentiment. Het handelsvolume steeg tot ongeveer $39 miljard, wat de toename in marktactiviteit bevestigt.

On-chain data: verkoopdruk van ETH neemt af

Data van CryptoQuant toont aan dat de Ethereum koers twee gelijke bodems vormt rond $3700, terwijl de Cumulative Net Taker Volume een hogere bodem laat zien. Dit patroon wordt beschouwd als een bullish divergentie als een bullish divergentie, een teken dat de bears hun kracht verliezen.

Tijdens de crash op 11 oktober zakte dit volume tot ongeveer -$2,8 miljard, maar herstelde later naar -$1,9 miljard. Dat wijst erop dat het aantal agressieve verkopers snel afneemt.

De whales kopen opnieuw grote hoeveelheden ETH

Terwijl de bears terrein verloren, begonnen de whales de dip te kopen. De Spot Average Order Size bij CryptoQuant steeg hierdoor, wat aangeeft dat er grotere kooporders op de markt kwamen.

Tegelijkertijd daalde de Exchange Netflow scherp van +26.800 ETH naar -13.300 ETH. Negatieve netflows betekenen dat er meer tokens van exchanges worden gehaald dan er worden gestort, wat vaak samenvalt met een fase waarin investeerders hun ETH vasthouden in plaats van verkopen.

Ethereum futuresmarkt herstelt met meer handelsvolume

In de derivatenmarkt neemt de activiteit ook toe. De open interest in Ethereum futures steeg van $19,4 miljard naar $21,6 miljard: een toename van ruim $2 miljard aan openstaande posities.

Deze groei laat zien dat traders zich positioneren voor verdere koersbewegingen. Bij Binance leidde dat tot meer dan $500 miljoen aan ETH longliquidaties, de grootste long squeeze in weken.

Historisch gezien volgt er na zulke liquidaties vaak een geleidelijk herstel, omdat de overmatige leverage zo uit de markt wordt gehaald.

Technische signalen wijzen op herstel Ethereum koers

De Sequential Pattern Strength van Ethereum verbeterde van -12 naar -1,1, wat volgens crypto-analisten duidt op een verzwakkende bearish trend. Als dit patroon aanhoudt, kan de ETH koers opnieuw proberen de zone rond het 50-daags voortschrijdend gemiddelde te doorbreken.

Belangrijk hierbij is dat de Ethereum koers boven $3900 blijft, want dit niveau fungeert momenteel als kortetermijnsteun.

