Ethereum bullish momentum ontketent – ETH koers in ‘post-consolidatie’ fase

De Ethereum koers is vandaag boven $4500 geklommen en begint aan iets wat crypto analisten een ‘post-consolidatie’ fase noemen. Naar meerdere weken op en neer bewegen tussen $4200 en $4500 is Ethereum mogelijk klaar voor een nieuwe all-time high in september. Het bullish moment van Ethereum wordt ondersteund door hoge institutionele interesse.

Wat gaat Ethereum doen en wat kunnen we de komende maanden verwachten? In het Ethereum nieuws van vandaag kijken we naar een technische analyse van Ethereum en naar fundamentele signalen die wijzen op het begin van een bull run.

Ethereum koers breekt uit consolidatie na institutionele aankopen

Institutionele interesse in Ethereum begint weer toe te nemen. Niet alleen noteren de spot Ethereum ETF”s opnieuw inflows van $100m+ per dag, ook kopen treasury bedrijven steeds meer ETH. Een groot deel van de gekochte ETH tokens wordt gestaked voor passief inkomen, waarmee verkoopdruk voor een langere periode wordt beperkt.

Crypto investeerder Leshka denkt dan ook dat ETH $15.000 waard kan worden tegen het einde van dit jaar, een stijging van ruim 230% vanuit $4500.

Why $ETH will be worth $15,000 by the end of 2025:



> Treasury companies accumulating billions in ETH

> Trillion-dollar stablecoin infrastructure demand

> BlackRock + Wall Street tokenizing on Ethereum

> Institutional holdings hit $17.6B and growing

> 30% supply staked earning… pic.twitter.com/ybV6R3KPg4 — Leshka.eth ⛩ (@leshka_eth) September 10, 2025

De Ethereum koers bereikte in augustus een nieuwe all-time high van $4950, maar is na het vestigen van dit record afgekoeld richting $4200. Met dit niveau als ondersteuning, bewoog Ethereum tussen $4200 en $4500 in de afgelopen weken.

Maar deze week lijkt er een einde te komen aan deze consolidatiefase. Vandaag is Ethereum opnieuw boven $4500 gestegen, wat positieve verwachtingen aanwakkert. De kans dat de Amerikaanse rente volgende week wordt verlaagd, is nu ingeschat op 100%, wat de markt stimuleert om nu crypto te kopen.

$ETH has been consolidating for a while in this 4H demand zone. A sweep of these lows could fuel a strong push into new ATHs. pic.twitter.com/sxMHKaaBH4 — Crypto Pirates 🏴‍☠️ (@DaCryptoPirates) September 11, 2025

Crypto analisten denken dat het niet lang meer duurt voordat Ethereum pusht naar een nieuwe all-time high. Zodra de koers duidelijk van haar recente lows afspringt, kan ETH weer massaal de aandacht trekken van zowel retail als institutioneel.

Ethereum verwachting eind 2025

Onze Ethereum koersverwachting voor de komende maanden is erg positief door de groeiende institutionele interesse in Ethereum, wat actief bullish druk levert voor ETH. Op de dagelijkse grafiek is echter te zien dat de Ethereum koers nog veel weerstand krijgt rond $4500, wat de piek markeert van de afgelopen twee weken.

Een duidelijke breuk boven dit niveau bevestigt de bullish verwachtingen van investeerders en analisten. Wat volgt is dan een mogelijke stijging richting de huidige all-time high van $4950. Ethereum krijgt extra ondersteuning rond $4420 bij haar 30-daagse moving average (geel). Dit niveau kan dalingen afremmen op korte termijn, mits de bearish druk niet te hoog wordt.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Ethereum’s Relative Strength Index (RSI) ligt nog op 58 en is flink afgekoeld na de recente all-time high. De RSI ligt boven de neutrale 50 en onder de ‘overbought’ 70. Daarmee geeft de RSI Ethereum extra ruimte om te stijgen in de komende periode, voordat mensen zich zorgen hoeven te maken voor een technische correctie.

De positieve ontwikkelingen rondom Ethereum zijn ook positief voor andere altcoins. Zo is de Altcoin Season Index deze week officieel boven de 75 geklommen en is het nu altseason. In deze periode kunnen Ethereum en andere altcoins sterker presteren dan Bitcoin. Maar als Bitcoin stijgt, dan kan kapitaal hiervan doorstromen naar andere populaire cryptomunten.