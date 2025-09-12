Fed renteverlaging kans op 100% – Cardano koers kan mega stijging maken naar $1,50

Laatst bijgewerkt: September 12, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De kans op een Fed-renteverlaging is volgens de markt nu 100%, en dat kan grote gevolgen hebben voor crypto. Analisten zien Cardano ($ADA) als een van de grootste kanshebbers: de koers beweegt sterk binnen zijn huidige bandbreedte en kan bij een renteverlaging een sprong richting $1,50 maken, met zelfs ruimte voor verdere groei. In dit artikel gaan we dieper in op deze ontwikkeling en wat het betekent voor de koersverwachting van Cardano.

Fed renteverlaging kans op 100%

De Federal Reserve zal haar belangrijkste rente op 17 september met 25 basispunten verlagen, nu de zwakte op de arbeidsmarkt zwaarder weegt dan de inflatierisico’s, zo stelden bijna alle 107 economen in een peiling van Reuters. De meesten verwachten daarnaast nog een verdere verlaging in het volgende kwartaal.

Stagnerende banengroei in augustus en een forse neerwaartse herziening van de werkgelegenheidsdata over de afgelopen twaalf maanden tot maart hebben veel economen ertoe gebracht hun vooruitzichten bij te stellen en meer renteverlagingen in te calculeren dan eerder gedacht.

De markten hebben de verlaging in september volledig ingeprijsd en voorzien nu drie verlagingen dit jaar, vergeleken met twee nog maar enkele weken geleden. Fed-voorzitter Jerome Powell en andere beleidsmakers hebben al gehint op een versoepeling van het monetair beleid ondanks de inflatierisico’s door invoertarieven.

De Fed zal de rente volgende week met een kwartpunt verlagen naar 4,00%-4,25%, de eerste verlaging van dit jaar, voorspelden 105 van de 107 economen in de enquête van 8 tot 11 september. Vorige maand dacht nog een meerderheid van 61% dat dit zou gebeuren. Twee analisten rekenden zelfs op een verlaging van 50 basispunten.

Kans op een renteverlaging. Bron: CME

Daarnaast laat de Fed Watch-tool van CME, een platform dat de marktverwachtingen voor rentebesluiten volgt, nu een verrassende 100% kans zien op lagere rentes bij de volgende FOMC-vergadering over negen dagen. Het overgrote deel, 92,5% van de handelaren en beleggers in de futuresmarkt, rekent op een renteverlaging van 0,25% tot 0,50%. Ondertussen gaat 7,5% nog optimistischer uit van een verlaging van 0,50% tot 0,75%.

Cardano koers kan mega stijging maken naar $1,50

Als de Fed in september daadwerkelijk de rente verlaagt, kan $ADA met 30% of meer kan stijgen en mogelijk richting de grens van $3 bewegen.

Zo merkt analist Michaël van de Poppe op dat $ADA boven de 20-weekse Moving Average (EMA) is gebleven. Hij beschreef dit als een belangrijk signaal dat het momentum naar de bulls verschuift.

Cardano tegenover Bitcoin koers. Bron: Michaël van de Poppe/X

Op de $ADA/$BTC-grafiek houdt de munt support vast rond 0,00000780 $BTC. Van de Poppe wees erop dat het volgende belangrijke niveau ligt bij 0,00001536 $BTC, wat een aanzienlijke opwaartse beweging zou betekenen als dat niveau wordt getest.

De Cardano koers zelf handelt binnen een bandbreedte tussen $0,74 en $1,24. Deze beweging zou de eerste opwaartse golf voor $ADA kunnen markeren richting de $1,50. Later in 2025 of in 2026 zou de markt mogelijk een nieuwe all-time high kunnen zien.

Cardano koers. Bron: Michaël van de Poppe/X

Hij voegde eraan toe dat de beste altcoins al tekenen van kracht beginnen te vertonen en dat $ADA daar één van is. Het vermogen om boven de 20-weekse EMA te blijven en belangrijke supportniveaus vast te houden, geeft hem vertrouwen dat Cardano nog meer groeipotentieel heeft.

Wanneer je investeert in Cardano of extra $ADA wilt bijkopen, is een goede wallet onmisbaar. Best Wallet ($BEST) biedt meer dan alleen veilige opslag. Zo krijgen holders van $BEST vroege toegang tot nieuwe cryptomunten, profiteren ze van hoge stakingbeloningen, lage transactiekosten en de mogelijkheid om mee te stemmen in het bestuur. Bovendien is de wallet door Consult gecontroleerd op veiligheid en met succes getest. Op het moment van schrijven kost één token $0,025625.