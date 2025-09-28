Ethereum koers wankelt door $796 miljoen ETH ETF uitstroom en verkoopdruk long-term holders

Ethereum koers worstelt met $796 miljoen uitstroom ETH ETF’s en winstnemingen door long-term holders, terwijl $3875 steun onder druk staat.

Ethereum zag deze week bijna $800 miljoen uit ETH ETF’s verdwijnen. Volgens SosoValue stroomde er sinds begin september al $388 miljoen weg. Daarmee is september de eerste maand sinds maart met een netto uitstroom. Deze ontwikkeling wijst op een teruglopende interesse van institutionele beleggers in ETH. Wat voor invloed heeft dit op de Ethereum koers?

Ethereum koers en de institutionele ETH uitstroom

ETF’s worden vaak gebruikt om de houding van grote investeerders te meten. Als er veel geld uit deze fondsen wegstroomt, betekent dit dat institutionele partijen hun handelsposities sluiten. Een uitstroom van bijna $800 miljoen in één week is een sterk signaal.

Het laat zien dat er kapitaal uit gereguleerde beleggingsproducten wegvloeit, terwijl Ethereum rond een belangrijk koersniveau handelt.

Zolang dit patroon aanhoudt, wordt het moeilijker voor de Ethereum koers om opnieuw overtuigend boven de $4000 uit te komen. Zonder instroom vanuit deze ETH fondsen blijft de koopdruk beperkt.

ETH koers en het gedrag van long-term holders

Naar naast de uitstroom uit ETH ETF’s valt ook het gedrag van de long-term holders op. Glassnode meldt dat de zogenoemde Liveliness op 0,70 staat, het hoogste niveau van dit jaar. Deze indicator zet het aantal vernietigde coin days af tegen het totale aantal coin days.

Coin days ontstaan wanneer tokens langere tijd niet bewegen. Zodra een long-term holder tokens verkoopt, worden veel coin days in één keer vernietigd. Een stijgende Liveliness betekent dat oude cryptomunten in beweging komen en vaak verkocht worden. Dit wijst erop dat ervaren investeerders hun winsten nemen en extra aanbod in de markt brengen.

Steun en mogelijke scenario’s voor de Ethereum koers

Ondanks de hoge verkoopdruk hield de Ethereum koers toch stand boven $3875. Dat niveau fungeert als steun. Als deze wegvalt, kan de koers richting $3626 bewegen, een prijszone die eerder voor stabiliteit zorgde.

Aan de andere kant ligt er een weerstand rond $4211. Daar zou de koers naartoe kunnen bewegen als de huidige opleving aan kracht wint. De combinatie van een uitstroom uit ETH ETF’s en winstnemingen door long-term holders zet de Ethereum koers echter flink onder druk.

Voor een overtuigende beweging omhoog is opnieuw voldoende instroom vanuit fondsen of een duidelijke afname van verkoop door deze groep nodig.

