ETH vs SOL app data onthuld – Ethereum wint strijd om gebruikers in 2025

Ethereum blijft de grootste en meest dominante blockchain, maar vormt de groei van Solana een bedreiging voor haar toekomst? Een recente update over prestaties van bekende blockchains onthult of Ethereum of Solana dit jaar kan gaan winnen op het gebied van activiteit onder gebruikers en developers.

In het Ethereum vs. Solana nieuws van vandaag kijken we hoe beide blockchains presteren. Ook bespreken we of de groei van Solana druk zet op Ethereum en welk van de twee de beste altcoin kan worden van 2025. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Ethereum vs. Solana – Wat is de beste blockchain van 2025?

Het vertrouwen in de toekomst van crypto blijft hoog, ook in november. De cryptomarkt begint de maand met een daling, maar eindigde vorige maand met goed nieuws, zoals de nieuwe handelsdeal tussen de VS en China. Maar nu is de vraag: Welke blockchain is het meest toekomstbestendig?

Ethereum staat al meerdere jaren op rij bekend als de beste blockchain voor developers en investeerders. Maar sinds kort is Solana ook sterk gegroeid in populariteit. Vormt de opkomende blockchain een bedreiging voor ETH?

Crypto expert Leon Waidmann deelde in een recente update de prestatie van meerdere blockchains op het gebied van populariteit onder developers. Hieruit blijkt dat Ethereum nog steeds de grote winnaar is in het aantrekken van builders en open source ontwikkelaars.

Ethereum owns the builder pipeline in crypto!



ETH plus its L2s, led by Base, is the top destination for new developers in 2025, attracting the largest share of new open source contributors and startup teams.



Though the market is multichain and builders ship on Bitcoin, Solana,… pic.twitter.com/ZPHl15qxlz — Leon Waidmann 🔥 (@LeonWaidmann) October 27, 2025

Toch loopt Solana vlak achter Ethereum layer-2 Base op het gebied van builders en is het de #2 grootste blockchain op gebied van actieve open source ontwikkelaars.

Uit de statistieken is duidelijk te halen dat Ethereum de meest dominantie blockchain is. En hoewel Solana als een speer is gegroeid, staat Ethereum ook niet stil. Daarom denken we niet dat Solana Ethereum gaat inhalen in 2025. Uit recent Ethereum nieuws blijkt ook dat de volgende netwerkupgrade, Fusaka, wordt verwacht aan het begin van december.

Dat wil echter niet zeggen dat een van de twee altcoins geen goede investering is. Zowel Ethereum als Solana hebben grote fans en voorstanders. Hoewel Ethereum voorlopig waarschijnlijk de meest dominante blockchain zal blijven, heeft ook Solana zeker een plek binnen de crypto sector.

Is ETH de beste altcoin van 2025?

De dominantie van Solana is sterk gegroeid in de loop van 2025, maar lijkt nu weer af te zwakken. In de onderstaande grafiek zien we de waarde van SOL in verhouding tot die van ETH. De daling die we zien betekent dat de Solana koers minder waard wordt ten opzichte van de Ethereum koers. Op 18 september kon je met 1 SOL zo’n 0,054 ETH kopen, vandaag slechts 0,047 ETH, een daling van ~13%.

Sterker nog, de SOL/ETH grafiek is onder zijn 30-daagse moving average (geel) gebroken. Daarmee behoudt SOL op korte termijn haar zwakke positie ten opzichte van ETH. Dit wordt verder versterkt door de Relative Strength Index (RSI), die onder de neutrale 50 is gezakt. Een lagere RSI suggereert minder interesse en hogere verkoopdruk (in dit geval voor SOL).

SOL vs ETH koers grafiek – Bron: TradingView

Voor nu lijkt ETH ook als altcoin beter te presteren dan SOL. Toch zijn het allebei nog steeds een aantal van de beste altcoins om te kopen, vooral nu crypto sterk is gedaald sinds eind september.

Kan Solana Ethereum verslaan? Misschien ooit op een dag. Maar als dit gebeurt, ga er dan maar vanuit dat het nog meerdere jaren kan duren. Tot die tijd kan Ethereum de meest dominantie blockchain blijven, maar dat betekent dus niet dat Solana genegeerd wordt.