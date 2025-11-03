Kan de Bitcoin koers profiteren van Trumps nieuwe handelsdeal met China?

Michael Saylor lijkt opnieuw Bitcoin te willen kopen. De oprichter van Strategy deelde op X een grafiek van de bedrijfsvoorraad met de tekst: “Orange is the color of November”. Deze grafiek toont dat Strategy ongeveer 640.800 BTC bezit, goed voor een waarde van meer dan $70 miljard. Als deze hint klopt, wordt dit de dertiende opeenvolgende aankoop van de onderneming. Kan de Bitcoin koers hierdoor verder herstellen?

Bitcoin koers beweegt samen met marktnieuws

De timing van Saylors bericht valt samen met positief economisch nieuws. In Busan kondigde president Donald Trump een nieuw handelsakkoord aan tussen de Verenigde Staten en China. Dit akkoord verlaagt handelsbarrières en opent de Chinese markt opnieuw voor Amerikaanse landbouwproducten.

China beloofde daarnaast de uitvoer van fentanyl te beperken en de restricties op zeldzame aardmetalen tijdelijk op te schorten. De Verenigde Staten verlagen op hun beurt enkele importtarieven. Volgens het Witte Huis is dit een grote overwinning voor de Amerikaanse industrie.

Bovendien schort China sinds maart alle vergeldingsheffingen op en bevriest het niet-tarifaire maatregelen tegen Amerikaanse export.

Orange is the color of November. pic.twitter.com/M3JoIuDpRk — Michael Saylor (@saylor) November 2, 2025

Effect van het nieuwe handelsakkoord op de BTC koers

Na het handelsakkoord verbeterde het marktsentiment wereldwijd. De aandelen en risicovolle activa stegen licht, terwijl de Bitcoin prijs zich tot rond $109.953 herstelde. Dat is nog steeds een daling van circa 5% in de afgelopen week en ongeveer 11% in de afgelopen maand, maar de BTC koers blijft ruim boven het steunniveau van begin oktober.

Deze reeks diplomatieke stappen leidde tot een merkbare verbetering in het beleggerssentiment. De financiële markten reageerden positief, met stijgende aandelenkoersen en een toegenomen vraag naar risicovolle activa zoals Bitcoin.

Analisten wijzen erop dat de versoepeling van handelsbeperkingen en het herstel van vertrouwen tussen de twee economische grootmachten een gunstig klimaat scheppen voor digitale valuta. Saylors bericht, waarin hij Bitcoin opnieuw aanprijst als strategische reserve, versterkt dit momentum.

Het herstel van de BTC prijs laat ook zien hoe sterk de Bitcoin koers op geopolitieke stabiliteit en economisch optimisme reageert. Als Strategy inderdaad opnieuw BTC koopt, kan dat het marktmomentum versterken, zeker met het all-time high rond $126.198 nog in zicht.

