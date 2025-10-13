Eric Trump bespreekt crypto vs aandelen – Web3 toekomst voorspelling

Is crypto de toekomst? Volgens Eric Trump, zoon van de Amerikaanse president Donald Trump, gaat crypto Traditional Finance vervangen. Trump’s zoon vergelijkt de groei van crypto met de vroege adoptie van het internet, maar zegt dat Web3 nog harder groeit. Begint binnenkort de grootste crypto bull run aller tijden?

In het crypto nieuws van vandaag kijken we naar een recente clip van Eric Trump. Hierin deelt hij zijn crypto verwachtingen voor de toekomst en waarom hij denkt dat Decentralized Finance (DeFi) Traditional Finance (TradFi) zal vervangen.

Eric Trump: Web3 is de toekomst en gaat TradFi vervangen

In een recente uitzending van FOX Business sprak Eric Trump over zijn verwachtingen voor de toekomst van crypto. Eric vertelde over hoe hij erachter kwam hoe verouderd TradFi is nadat hij kennismaakte met de crypto sector.

Het aanvragen van een hypotheek bij een bank waar hij al 20 jaar klant was, duurde meerdere maanden. En het sturen van een transactie via SWIFT kan soms meer dan een dag duren. Op hetzelfde moment kun je meer dan $100 miljoen via Bitcoin versturen, wat op een van de traagste blockchains misschien een uur duurt.

Eric Trump heeft nu ook zijn eigen Bitcoin bedrijf opgezet en verwacht grote dingen van DeFi. Hij ziet dat crypto zo sneller groeit, dat het zelfs de groei van het internet in de jaren 90 overtreft.

WOW! 💥



ERIC TRUMP SAYS: „CRYPTOCURRENCY IS GOING TO REPLACE TRADITIONAL FINANCE –



CRYPTOCURRENCY IS LITERALLY OUTPACING THE GROWTH OF THE INTERNET IN THE NINETIES!“ 🙌🏼 #XRP pic.twitter.com/YiAr73x2B7 — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) October 12, 2025

Optimisme ondanks crypto crash

De recente crypto crash heeft de markt flink opgeschud. Toch blijven veel investeerders, net als Eric Trump, optimistisch over de toekomst van crypto. Voor de een was de crash een grote nachtmerrie, terwijl het voor de ander een gouden kans was om crypto te kopen.

Bovendien blijft Q4 historisch gezien het meest bullish kwartaal voor crypto, wat begint met Uptober. Afhankelijk van hoe het sentiment van investeerders zich ontwikkelt in de tweede helft van de maand, ligt Uptober nog steeds op tafel. Crypto koersen kunnen de maand dan in het groen afsluiten en in november nog verder stijgen. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Bitcoin verwachting Q4

De Bitcoin koers beweegt vandaag rond $114k na een stijging van ongeveer 2% in de afgelopen 24 uur. Hoewel het sentiment van investeerders nog kwetsbaar is, blijft Bitcoin in een uptrend zitten.

In de onderstaande tweet zegt analist BitBull dat de grootste cryptomunt zijn trend niet heeft gebroken. Dat suggereert dat de situatie over het algemeen nog steeds bullish is.

$BTC weekly trendline hasn't broken yet.



As long as Bitcoin doesn't close below this trendline, the bull run isn't over. pic.twitter.com/sZeNWwpvXT — BitBull (@AkaBull_) October 12, 2025

Deze trend wordt ondersteund rond $111k en als Bitcoin hierboven weet te blijven, kunnen altcoins de komende tijd ook weer herstellen.

Positieve verwachtingen voor de toekomst van crypto, in combinatie met renteverlagingen in Q4 en technische signalen, kunnen BTC naar een nieuwe all-time high helpen aan het eind van dit jaar. Als crypto de komende dagen blijft herstellen kan Bitcoin deze week opnieuw naar $120k en als binnenkort de volgende crypto bull begint, kan Bitcoin naar $150-200k aan het eind van het jaar.