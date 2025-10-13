Crypto week: BTC na crash, XRP koers analyse, Ripple ETF, Cardano beste altcoin 2025?

De cryptomarkt laat deze week cruciale ontwikkelingen zien met de Bitcoin koers die de golden cross test, Trump’s positieve China uitspraken sinds de doom uitspraak vorige week, en Bitrue’s strategische Cardano staking. Daarnaast bieden deze drie gebeurtenissen samen kansen voor de Bitcoin koers, XRP koers, en Cardano als potentieel beste altcoin van 2025.

Bitcoin koers test golden cross na crash

Crypto expert Mister Crypto signaleert dat Bitcoin momenteel de golden cross test. Bovendien kan BTC koers exploderen als de prijs boven dit cruciale niveau houdt. Daarom monitoren onze crypto traders deze technische indicator nauwlettend.

Bitcoin is retesting the golden cross right now.



If we can hold above, $BTC price will absolutely explode! pic.twitter.com/VAQqsEfRGe — Mister Crypto (@misterrcrypto) October 12, 2025

De golden cross ontstaat wanneer de 50-daagse voortschrijdend gemiddelde boven de 200-daagse komt. Daarnaast markeert dit historisch gezien bullish periodes voor Bitcoin. Verder suggereert de huidige test dat BTC momentum opbouwt na recente correctie.

Na de enorme crypto crash zoeken crypto investeerders naar veelbelovende crypto om in de gaten te houden na deze golden cross bevestiging. Doorbraak na de golden cross kan leiden tot altseason 2025. Een moment waar weinig nog geloof in hebben, maar dit blijkt historisch gezien altijd het moment dat altseason een realiteit wordt.

Trump crypto nieuws: China wil geen depressie

President Trump plaatst op Twitter / X dat China geen depressie wil voor hun land. Daarnaast verklaart hij dat Amerika China wil helpen in plaats van schaden. Verder noemt Trump president Xi “highly respected” ondanks recent meningsverschil.

Donald J. Trump Truth Social Post 12:43 PM EST 10/12/25



Don’t worry about China, it will all be fine! Highly respected President Xi just had a bad moment. He doesn’t want Depression for his country, and neither do I. The U.S.A. wants to help China, not hurt it!!! President DJT — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 12, 2025

Deze geopolitieke ontwikkeling is bullish voor de crypto bull run. Daarom reageren markten positief op mogelijke handelsontspanning tussen beide economieën. Bovendien vermindert dit macro-economische onzekerheid die crypto koersen drukt.

Crypto markt sentiment draait dus naar optimisme door Trump’s verzoenende toon. Daarnaast kan verminderde handelsspanning kapitaal naar risicovolle assets zoals altcoins sturen richting nieuwe targets.

XRP ETF 18 oktober

Deze week wordt het eerste spot Ripple ETF verwacht op 18 oktober. Dit is de datum dat de SEC het besluit zal geven over het spot XRP ETF van Grayscale. In de komende weken staan er nog meerdere XRP ETF goedkeuringen op de planning. Eind oktober wordt een spannende tijd om de XRP koers in de gaten te houden. Wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Ripple SEC besluiten.

SEC EXPECTED TO APPROVE FIRST SPOT $XRP ETF BY OCTOBER 18.



XRP TO $5 SEEMS FAIR.



BUCKLE UP! 🚀 pic.twitter.com/RxMUVCOVor — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) October 11, 2025

Cardano koers krijgt boost door Bitrue staking

Exchange Bitrue kondigt aan dat ze Cardano in custody gaan staken bij vijf community stakepool operators met een investering van 5M ADA coins. Dit draagt dit bij aan decentralisatie en beveiliging van het Cardano netwerk. Verder delegeren ze naar verschillende stake pool operators (SPO’s), voor extra decentralisatie boost.

#Bitrue is proud to announce that we will be taking a portion of $ADA held in our custody and staking these funds with five community stakepool operators.



This will contribute to the decentralization and security of the Cardano network by delegating $ADA to various stake pool… pic.twitter.com/1nuVpCu2RO — Bitrue (@BitrueOfficial) October 12, 2025

Deze institutionele Cardano adoptie versterkt ADA’s positie als beste altcoin kandidaat. Bovendien toont dit dat grote exchanges vertrouwen hebben in Cardano’s lange termijn visie. Daarom groeit verwachting dat de Cardano koers flink kan profiteren van deze ontwikkeling de komende tijd. Een crypto coin om nauw in de gaten te houden voor onze lezers.

Crypto traders die zoeken naar opkomende cryptomunten zien Cardano nu anders door institutionele validatie. Daarnaast kan deze staking trend andere exchanges inspireren om ADA te ondersteunen.

Belangrijke ontwikkelingen deze crypto week:

Bitcoin test golden cross na correctie, kan exploderen bij doorbraak

Trump’s China uitspraken verminderen geopolitieke spanning voor markten

Bitrue institutionele Cardano staking versterkt netwerk decentralisatie

XRP koers targets blijven actief door technische consolidatie

Altcoins krijgen ruimte door verbeterd macro sentiment

De combinatie van technische Bitcoin signalen en positief geopolitiek nieuws is krachtig. Daarom verwachten analisten dat crypto bull run momentum kan versnellen. Bovendien positioneert Cardano zich door institutionele adoptie.

Het wordt voor ons steeds duidelijker dat de crypto crash van vorige week een enorme bear trap had gevormd. De crypto markt is weliswaar gezuiverd, met een enorm offer. We beginnen met een schone lei, en bij cryptonews richten we ons op de toekomst. Geef nooit op, en maak gebruik van de kansen die de crypto markt je biedt. Enkel de sterkste crypto investeerders zullen welvarend zijn. Wat betreft de laatste gebeurtenissen in crypto kan je op ons rekenen.

