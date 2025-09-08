Dogecoin, Shiba Inu en Pepe klaar voor rally – meme coins tonen bullish signalen

Meme coins zijn mogelijk weer klaar voor een grote comeback. Deze ochtend liet de Dogecoin koers een stijging van 7% in de afgelopen 24 uur. Andere bekende crypto memes zoals Shiba Inu en Pepe stegen ook met meerdere procenten. Is dit het keerpunt voor meme coins en gaan deze volatiele cryptomunten exploderen in waarde?

Vandaag kijken we naar de prestatie van enkele grote meme coins, wat dit betekent voor de cryptomarkt en wat we kunnen verwachten. Ook kijken we naar een manier waarop investeerders mogelijk kunnen profiteren, indien meme coins weer populair worden.

Dogecoin koers stijgt 7% na ETF hype

Ondanks recente bearish activiteit voor Dogecoin, is de trend snel omgekeerd voor de grootste meme coin.

Uit recent nieuws blijkt dat Dogecoin deze week zijn allereerste ETF krijgt. In het vervolg steeg DOGE met 7% van $0,217 naar $0,233 in de afgelopen 24 uur.

De eerste Dogecoin ETF komt van REX Shares en wordt dan ook wel de REX-Osprey DOGE ETF, DOJE genoemd. Deze ETF biedt investeerders groot en klein eenvoudig blootstelling tot een van de beste meme coins, zonder kennis van crypto nodig te hebben of de meme coin direct vast te houden in een wallet.

first Dogecoin ETF goes live later this week



Dogecoin Digital Asset Treasuries (DATs) are being launched



barely anyone talking about $DOGE on the timeline



and the chart looks like this



taking notes ✍️ https://t.co/bSRHPUC20r pic.twitter.com/J59KECMz25 — Unipcs (aka 'Bonk Guy') 🎒 (@theunipcs) September 7, 2025

Daarom zijn verwachtingen voor meme coins, maar vooral voor de Dogecoin koers, positief voor de komende maanden. Maar hoe zit het met andere bekende memes?

Shiba Inu koers klaar voor herstel

De Shiba Inu koers vertoont een bullish signaal op de dagelijkse grafiek. Na een sterke daling in augustus, maakt SHIB zich klaar voor een bounce, om zijn verliezen van de afgelopen maand deels of volledig terug te winnen.

Hiermee volgt er mogelijk een 34% koersstijging richting $0,00001600 en daarmee wekt SHIB mogelijk nog meer interesse op onder investeerders.

$SHIB: a potential horizontal triangle is forming on a daily timeframe.



🟨 Trade $SHIB on WEEX: https://t.co/9OSGqK8UTY 👉 Get 10-100 USDT Coupon by Binding Phone & Email – 100% Position Airdrop + FREE VIP 2 (25% Fee Discount) pic.twitter.com/3aRxo84qdD — Carl Moon (@TheMoonCarl) September 7, 2025

Shiba Inu is de afgelopen 24 uur met 2,7% gestegen naar $0,00001270, maar ligt nog ruim 7% lager dan een maand geleden. Als SHIB zijn verliezen terug kan winnen, valt er op kortere termijn wellicht veel winst uit te halen.

Maar investeerders zijn in deze bull run wellicht enthousiaster over Pepe, de #3 grootste meme coin.

Pepe koers klaar voor breuk boven 200-daagse gemiddelde

Nu Dogecoin sterk de aandacht trekt met de lancering van de eerste DOGE ETF, is september mogelijk een keerpunt voor meme coins. Een meme coin die hier ook van kan profiteren, is Pepe. Daarmee kan de volgende breuk boven zijn 200-daagse gemiddelde volgen met een agressieve stijging.

Crypto analist Plazma voorziet het begin van een enorme crypto rally voor Pepe, waarin de grote Ethereum meme coin wel 4-5 keer kan stijgen in waarde tegen het einde van dit jaar. Zo’n verwachting is ambitieus, maar niet onmogelijk, gezien PEPE zo’n 8 keer in de huidige waarde van DOGE past.

$PEPE broke back above ..0010 and the 200 days moving average.

With bullish Q4 and rate cuts, this is likely how the price will for the rest of the year. pic.twitter.com/DzvQJ6Um7u — Plazma (@Plazma0x) September 8, 2025

In conclusie: Dogecoin heeft potentie om veel waard te worden na de lancering van zijn ETF, hoewel dit naar verwachting een sterk effect kan hebben op langere termijn. Op korte termijn riskeert hij zelfs een dump door traders die verkopen nadat de ETF lanceert.

Als dit het begin is van een nieuwe meme crypto trend, kunnen andere grote meme coins zoals SHIB en PEPE ook meeliften. Kapitaal kan daarna uit deze meme coins naar kleine meme coins stromen. En hoewel kleine meme coins significant meer risico hebben, worden hier de 10-100x gains gemaakt.

Hieronder kijken we naar een kleine meme coin die kan profiteren van de nieuwe trend.

Welke meme coin kopen om te profiteren?

Wall Street Pepe ($WEPE) is een relatief nieuwe meme coin die aan het begin van dit jaar lanceerde. Het doel van $WEPE is om de kleine investeerder een voorsprong te geven over de grote whales en manipulators. Dit doet $WEPE met het delen van elite trading signalen en inzichten, exclusief voor zijn community van token holders. Deze community begon op Ethereum, maar komt ook naar Solana.

De meme coin wordt nu multi-chain en verkoopt zijn Solana-variant tijdelijk voor een vaste prijs. Wanneer de Ethereum-variant naar $0,001 stijgt, worden beide tokens gekoppeld en kun je ze 1:1 bridgen tussen Ethereum en Solana. Investeerders die vroegtijdig $WEPE kopen op Solana, hebben de kans om flink te profiteren van deze transitie, vooral als de meme coin ook op Solana veel aandacht krijgt.