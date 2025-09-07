Dogecoin koers test vijfde keer belangrijke steun: Gaat DOGE dalen?

De Dogecoin koers beweegt rond $0,209 na de treasury lancering. Traders kijken naar steun en weerstand tussen $0,15 en $0,235.

De Dogecoin koers beweegt al dagen rond $0,209. Dit niveau werd vijf keer getest en fungeert als belangrijke steun. Analisten wijzen erop dat herhaalde tests vaak aantonen dat kopers bereid zijn op dat punt in te stappen. De vraag is nu: houdt deze steun, of zakt de Dogecoin koers richting lagere niveaus?

Dogecoin koers onder druk na treasury lancering

Op 4 september 2025 lanceerde CleanCore Solutions de Dogecoin Treasury. Veel investeerders verwachtten dat dit nieuws een positieve impact zou hebben op de Dogecoin koers. Dat gebeurde niet. Het aandeel van CleanCore verloor zelfs meer dan 60% direct na de lancering. Het uitblijven van koersreactie in Dogecoin zorgde voor extra onzekerheid bij traders.

De candle gaf op dezelfde dag een sell signaal, wat de druk op de markt vergrootte. Dit versterkte de vraag of $0,209 nog stand zou houden.

Verdeeldheid onder traders zichtbaar op X

Op X reageren traders verdeeld. Analist Ali Martinez wees erop dat het niveau van $0,209 meerdere keren getest werd en daarmee als sterke steun geldt. Andere traders zien echter verzwakking in de week- en maandgrafieken. Zij vrezen dat de Dogecoin koers kan zakken richting $0,15 als de steun wegvalt.

Dit verschil in verwachtingen wordt ook zichtbaar in de candles van de dagelijkse grafiek. De candles rond $0,209 tonen veel wikken en wegen tussen bulls en bears, zonder duidelijke richting.

$0.209 is the key support for Dogecoin $DOGE, tested five times already! pic.twitter.com/Mxw4oHXL3P — Ali (@ali_charts) September 6, 2025

Mogelijke scenario’s voor de Dogecoin koers

Zolang de Dogecoin koers rond $0,209 blijft, ligt een herstel richting $0,235 binnen bereik. Dat niveau fungeert als eerstvolgende weerstand. Een daling onder $0,209 kan juist een nieuwe fase openen, waarbij $0,15 het volgende belangrijke prijsniveau wordt.

Handelsvolume speelt hierbij een sleutelrol. Hogere volumes rond de steun geven bulls meer vertrouwen, terwijl afnemende volumes het voordeel bij de bears leggen. Daarom zijn er op dit moment investeringen die mogelijk beter zijn dan Dogecoin.

Meme coins als goed alternatief voor Dogecoin

