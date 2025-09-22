Dogecoin koers vormt death cross patroon: crash naar $0,21 voorspeld

Dogecoin ($DOGE) vormt een death cross patroon, wat volgens analisten kan wijzen op verdere neerwaartse druk. Ondanks deze bearish signalen, met een mogelijke crash naar rond $0,21 in het vooruitzicht, bieden fundamentele ontwikkelingen zoals nieuwe ETF-lanceringen en institutionele aankopen perspectief op herstel. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Dogecoin.

Dogecoin koers vormt death cross patroon

Dogecoin heeft onlangs een scherpe daling doorgemaakt, waarbij de koers van een hoogtepunt van $0,2889 op donderdag terugviel naar een dieptepunt van $0,2631 op zaterdag; op het moment van schrijven staat $DOGE nog lager op $0,23. Deze terugval heeft geleid tot de vorming van een ‘death cross’ op de uurgrafiek, een technisch signaal dat vaak als bearish wordt gezien. Een death cross ontstaat wanneer een kortetermijngemiddelde onder een langetermijngemiddelde zakt, wat wijst op mogelijk verdere neerwaartse druk.

Dogecoin koers. Bron: TradingView

De meme coin daalde maandag tijdens de sessie op een gegeven moment met meer dan 10% tot slechts $0,23, maar vond support op de 50-daagse Exponential Moving Average (EMA). Op dit moment noteert Dogecoin 8,6% lager rond $0,2384.

In september kende Dogecoin nog een sterke opleving en bereikte kortstondig $0,31, het hoogste niveau sinds begin dit jaar. Inmiddels is de koers echter scherp gecorrigeerd en volgens technische analyse keert de munt terug naar de consolidatiezone die het grootste deel van augustus zichtbaar was, met een ondergrens rond $0,21 en weerstand rond $0,25.

Vanuit technisch oogpunt wijst de huidige koersontwikkeling op een aanzienlijk risico dat Dogecoin de onderzijde van deze consolidatiezone gaat opzoeken. De 50-daagse EMA biedt maandag nog tijdelijke steun, maar aanhoudende verkoopdruk en de vorming van de death cross kan de koers richting de bodem van $0,21 duwen die in augustus werd gevormd.

Fundamentele ontwikkelingen bieden kans op herstel

Ondanks de technische uitdagingen zijn er ook positieve ontwikkelingen binnen het Dogecoin ecosysteem. Zo heeft Grayscale onlangs een aangepast S-1-registratiedocument ingediend om zijn gesloten $DOGE-trust om te zetten in een exchange-traded fund (ETF), dat mogelijk binnenkort onder de ticker $GDOG op NYSE Arca wordt verhandeld. Dit is een belangrijke stap voor Dogecoin en brengt de munt dichter bij de mainstream financiële markten.

Daarnaast werd vorige week $DOJE, het eerste Amerikaanse spot-ETF met blootstelling aan Dogecoin, gelanceerd door vermogensbeheerder Rex Osprey. Het fonds kende een sterke start met een handelsvolume van $17 miljoen binnen 24 uur na de lancering.

Volgens Bloomberg-ETF-analist Eric Balchunas behoort dit resultaat tot de vijf beste ETF-introducties van het jaar, uit in totaal 710 nieuwe producten. Dit ziet hij als een positief voorteken voor de reeks van nieuwe 33 Act-ETF’s die binnenkort op de markt komt.

Bovendien heeft Cleancore Solutions, een bedrijf dat verbonden is aan de Dogecoin-treasury, onlangs 100 miljoen $DOGE toegevoegd, waardoor het totaal aan holdings boven de 600 miljoen $DOGE is uitgekomen.

Wat gaat Dogecoin doen?

Kortom, Dogecoin bevindt zich op een kritiek punt: technisch wijst de death cross op neerwaartse risico’s, maar fundamentele ontwikkelingen zoals de ETF-lanceringen en de toegenomen institutionele interesse bieden support. De komende weken zal blijken of positieve impulsen sterk genoeg zijn voor de beste meme coin om een herstel richting hogere niveaus in te zetten.