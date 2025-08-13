Dogecoin golden cross signaleert mogelijk 227% rally – DOGE breakout naar $0,50?

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 13, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Dogecoin koers is vandaag met meer dan 11% gestegen naar $0,247 en maakt zich mogelijk klaar voor een enorme crypto rally. Na het vormen van een bullish golden cross, kan DOGE zijn patroon van eind 2024 herhalen voor een 227% stijging naar $0,484. Hoeveel kan Dogecoin waard worden in de zomer?

In het Dogecoin nieuws van deze middag kijken we naar de recente stijging van de Dogecoin koers en wat we deze zomer kunnen verwachten van de grootste crypto meme. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

De ‘Bitcoin van memecoins’ stijgt 11%

De hype rondom crypto is de afgelopen periode sterk toegenomen. En dit keer is het niet alleen Bitcoin die profiteert. Ook altcoins zoals Ethereum en meme coins zoals Dogecoin zijn deze week flink gestegen.

DOGE is de allereerste en allergrootste meme coin en wordt daarom ook wel de ‘Bitcoin van meme coins’ genoemd. Als je eenvoudig blootstelling wil tot de markt van meme coins, is Dogecoin de beste keuze. Want wanneer een nieuwe altcoin season aanbreekt, is het ondenkbaar dat DOGE hier niet van profiteert.

#Dogecoin / $DOGE



Dogecoin is the Bitcoin of memecoins.



Don't sleep on the king.



(fwiw, ~$6.9420 per DOGE is approximately a $1T mcap) pic.twitter.com/XisqikO0MZ — K A L E O (@CryptoKaleo) August 13, 2025

Crypto analisten voorspellen een Dogecoin koers van $6,9420 per token op lange termijn. En als dit de grootste bull run aller tijden wordt, is dit niet eens onmogelijk. Memecoins worden in de afgelopen jaren steeds meer gezien als serieuze investering, dankzij hun potentie voor enorme winst.

Een koers van $6,9420 per Dogecoin is niet onmogelijk, maar analisten kijken op kortere termijn naar een koers van $0,50. En na het vormen van een golden cross op de dagelijkse grafiek, kan DOGE zijn stijging van eind 2024 herhalen.

Dogecoin koers kan naar $0,50 door golden cross

De Dogecoin koers staat op het punt om een golden cross te vormen. Dit gebeurt als de 50-daagse moving average boven de 200-daagse moving average stijgt. Een golden cross is een bullish signaal dat vaak gepaard gaat met grote koersstijgingen. De laatste keer dat DOGE een golden cross vormde zoals nu, steeg de koers met 227% naar $0,484.

De ontwikkeling van november 2024 laat zien dat een grote stijging in de Dogecoin koers erg onverwacht kan komen. Naast het vormen van een golden cross, is er duidelijk een groei van hype te zien in de crypto sector. Dit verhoogt verwachtingen dat DOGE verder gaat stijgen.

Marktexperts verwachten dat de grootste bull run ooit voor de deur staat en Dogecoin zal hier ongetwijfeld van profiteren.

Dogecoin koers grafiek met golden cross – Bron: TradingView

DOGE heeft nu een market cap van ruim $37 miljard. Dat suggereert wel dat de meme coin op korte termijn nog niet klaar is voor een nieuwe all-time high boven $0,74. Investeerders die willen gaan voor hogere winsten, kijken dan ook naar kleinere meme coins die mee kunnen liften.

Sinds kort is er een nieuw project dat veel potentie heeft om mee te liften op het succes van Dogecoin. Dit nieuwe project krijgt dan ook veel aandacht van investeerders en traders.

Alternatief voor Dogecoin

Maxi Doge ($MAXI) is een van de nieuwste meme coins, die tijdelijk verkrijgbaar is in een presale. Hier kun je de meme coin voor een scherpe prijs inkopen en reserveren voordat hij lanceert op exchanges. De presale heeft in twee weken tijd ruim $800k opgehaald en trekt veel aandacht van traders, investeerders, maar ook bodybuilders.

$MAXI is er voor maximale gains in de bull run, of je dit nu in de sportschool doet of door te traden met een hefboom van 1000x. Maxi Doge is daarmee het ideale alternatief voor DOGE, met potentie om een sterke community op te bouwen en hard te stijgen in waarde. Profiteer van een lage presale prijs en staking beloningen tot 353% APY. Pak nu de lage prijs, want binnen 3 dagen gaat deze stijgen.