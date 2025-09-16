DOGE ETF lancering deze week – breekt de koers uit naar nieuwe hoogtes?

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De lancering van de eerste XRP- en Dogecoin-ETF’s in de Verenigde Staten zet deze week de cryptomarkt op scherp. Met dit nieuws rijst direct de vraag: breken de koersen uit naar nieuwe hoogtes? In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de veelbelovende crypto.

DOGE ETF lancering deze week

Traditionele beleggers in de Verenigde Staten krijgen deze week de mogelijkheid om blootstelling te krijgen aan Ripple-gelinkte asset XRP en de populaire meme coin Dogecoin ($DOGE) via nieuwe exchange traded products (ETP’s) van financiële instellingen Rex Shares en Osprey Funds.

De fondsen zijn geregistreerd onder de Investment Company Act van 1940, waardoor ze naast andere crypto-ETF’s op de markt kunnen komen. Die worden doorgaans geregistreerd als commodity trusts onder de Securities Act van 1933. De notering staat gepland voor donderdag.

In tegenstelling tot producten die de onderliggende activa direct aanhouden, maakt de 1940-structuur het mogelijk dat een fonds automatisch 75 dagen na indiening wordt goedgekeurd, tenzij de SEC bezwaar maakt.

Dit zal volgens Nate Geraci, president van Nova Dius, een ‘goede lakmoesproef zijn voor de vraag naar een 33 Act spot XRP ETF.’ Hij voegde eraan toe dat futures-gebaseerde XRP ETF’s al bijna de grens van $1 miljard aan beheerd vermogen naderen.

De XRP-ETF is niet het enige altcoinfonds dat deze week op de planning staat. Zo wordt er ook een Dogecoin ETF, met tickersymbool $DOJE, gelanceerd.

De REX-Osprey Dogecoin ETF heeft eveneens goedkeuring gekregen onder de 1940-wet. Deze structuur wordt doorgaans gebruikt voor beleggingsfondsen en gediversifieerde ETF’s. Het wordt bovendien de eerste meme coin ETF in de Verenigde Staten. Hieruit rijst de vraag of de koersen uitbreken naar nieuwe hoogtes:

Kan de lancering van een XRP ETF een uitbraak veroorzaken?

Voor XRP-traders breekt een cruciale periode aan. De goedkeuring van een spot-ETF en andere fundamentele ontwikkelingen zouden een uitbraak kunnen ontketenen, waarbij XRP mogelijk boven de $3,66 uitstijgt.

Tegelijkertijd kunnen regelgevende tegenslagen en een zwakke institutionele vraag de koers juist richting $2,80 drukken.

XRP koersontwikkeling met gebeurtenissen. Bron: FX Empire

Voor handelaren kan het vierde kwartaal bepalend worden: breekt XRP door naar nieuwe hoogten, of neemt de verkoopdruk toe door regelgeving en marktomstandigheden?

Analisten zullen de komende maanden nauwlettend volgen hoe regelgevende en economische risico’s het koersverloop van XRP beïnvloeden. De koersverwachting van Dogecoin ziet er een stuk beter uit.

Dogecoin breekt uit en richt zich op $1,70

De koers van Dogecoin heeft de afgelopen tijd veel tractie gekregen in de cryptomarkt dankzij sterke, bullish fundamentals zoals de lancering van een Dogecoin ETF. Verschillende topexperts hebben stevige voorspellingen gedaan dat de token klaar zou kunnen zijn voor een forse stijging.

In een recente X-post merkte crypto-expert Trader Tardigrade op dat Dogecoin een uitbraak heeft bevestigd uit een langetermijn driehoekspatroon op de weekly. Volgens zijn analyse levert deze uitbraak een zeldzame 1:29 risk-to-reward-kans op, waarbij $DOGE mogelijk kan oplopen tot wel $1,70.

Ook andere marktvolgers deelden dit optimisme. Zo signaleerde Ali Martinez een koopsignaal voor Dogecoin op basis van de TD Sequential-indicator. Hij adviseerde handelaren vervolgens om de dip te kopen.

Dogecoin TD Sequential-indicator. Bron: Ali Martinez/X

Ondertussen stelde Bitcoinsensus dat de timing van de lancering van de allereerste meme coin ETF de volgende rally van Dogecoin zou kunnen aanwakkeren.

