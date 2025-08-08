Crypto week recap: Bitcoin en crypto herstel rally in week vol met bullish nieuws

De afgelopen twee weken zijn turbulent geweest in de crypto sector. Eerst kwam er een golf aan slecht nieuws door wat voor een crash heeft gezorgd en lijkt de markt een herstel rally in te zetten door evenveel goed nieuws wat uit is gekomen. De vraag die heerst bij investeerders is dan ook wat ze nu kunnen verwachten van crypto.

Amerikaanse arbeidsmarkt crasht crypto

Om te weten waarom de crypto sector een herstelrally vormt, moet eerst de voorliggende crash besproken worden. Vorige week zijn er verschillende signalen uit de Amerikaanse economie gekomen die aangeven dat het wat stroef loopt.

Als eerste heeft de Federal Reserve voorzitter Jerome Powell aangegeven dat ze de rentes nog niet willen laten dalen. Dit zorgt voor een minder soepele toestroom van geld en krediet, waardoor bedrijven moeilijker uit kunnen breiden. Daarbij maakt het investeren ook minder nodig, omdat de spaarrente stijgt.

Vervolgens gaven de diensten en producenten sectoren aan dat deze harder krompen dan verwacht. Dit geeft ook aan dat bedrijven moeilijker overeind blijven en minder makkelijk mensen aan kunnen nemen.

Maar de klap op de vuurpijl was het rapport uit de arbeidsmarkt. Dit gaf aan dat er significant minder vacatures openstaan dan verwacht. De aanpassing omlaag is de grootste aanpassing geweest in 30 jaar, waardoor markten ontzettend schrokken.

Wat zorgt dan voor de herstelrally?

Toch heeft de markt hier maar heel kort last van gehad. Deze week is de kans dat de Federal Reserve een rente verlaging gaat doen omhoog geschoten naar 90%. Hiermee groeit de interesse in crypto, omdat het gestaag een beter alternatief is dan veiligere investeringen.

Vervolgens heeft Trump twee belangrijke beslissingen genomen voor crypto. Als eerste heeft hij een Bitcoin supporter aangedragen voor de Federal Reserve Board. Dit helpt om het beleid van de FED te sturen naar wat goed is voor Bitcoin.

Ten tweede heeft Trump een executive order getekend waardoor crypto in 401k pensioenrekening mag komen. Dit is een zeer grote stap voor crypto. Een van de redenen dat de Amerikaanse aandelen zo consistent stijgen is door de passieve stroom van investeringen uit pensioenfondsen en rekeningen.

Als crypto hier nu ook baat van krijgt, dan kan dit over de komende jaren zorgen voor een significante, opwaartse druk. Deze herstel rally wordt dus gedreven door een toename in liquiditeit en in aanspreekbare markt.

De koersverwachting van Bitcoin

Bitcoin heeft een sterke herstelrally in kunnen zetten op het 401k nieuws van Trump. Hiermee is Bitcoin opnieuw in zijn eerdere range gebroken en maakt het nu een poging om deze vast te houden. Als Bitcoin boven de supportband van de range blijft, dan heeft het de ruimte om door te zetten naar de high van de range rond $120.000.

Bitcoin : USD – dagelijkse koersgrafiek

Daarbij heeft Bitcoin dan ook een ‘deviation’ onder de range gemaakt, waardoor een deviation aan de bovenkant waarschijnlijk is. Dit zou kunnen zorgen voor een koers van ongeveer $125.000 en geeft de kans voor Bitcoin om verder door te breken.

Bitcoin heeft op de 4H-grafiek al bevestiging kunnen geven boven de supportband. Het beste zou zijn als de prijs nu kan bouncen om de herstelrally verder door te zetten. Mocht Bitcoin weer bevestigen in de supportband, dan zou de huidige stijging toch nog een fake-out kunnen worden, dus het is belangrijk om waakzaam te blijven.

Bitcoin : USD – 4-uur koersgrafiek

Investeren in het Bitcoin Netwerk

Ondanks dat Bitcoin nu niet de beste prestaties levert in de crypto sector, blijft het de ruggengraat van koersstijgingen of dalingen. Hierom blijft het interessant voor investeerders om niet alleen te kijken naar Bitcoin als investering, maar ook naar het netwerk zelf.

Bitcoin Hyper ($HYPER) is de eerste layer 2 oplossing van het Bitcoin netwerk. Daarmee wordt het netwerk sneller en goedkoper, door transacties te bundelen. Het $HYPER project is nu nog in de presale fase, waardoor investeerders vroeg in kunnen stappen.

Daarbij heeft $HYPER ook tokenburns in de planning bij verschillende koersmijlpalen van Bitcoin, waardoor het nog meer staat of valt met Bitcoin in het algemeen. Zo kan dit project een interessante Bitcoin bèta worden als het aanslaat.