Bitcoin koers stijgt naar $117,000 na Trump order voor crypto in pensioenen

De Bitcoin koers is opnieuw boven $117k gestegen. President Trump ondertekende gisteren namelijk een belangrijke executive order voor crypto. Vanaf nu kunnen Amerikaanse pensioenfondsen investeren in Bitcoin. Een markt van $43 biljoen heeft nu toegang tot de cryptosector, iets wat voor enorme koopdruk kan zorgen.

Wat voor implicaties heeft dit voor de Bitcoin koers op lange termijn? In het nieuws van vandaag kijken we naar de nieuwe executive order van Trump en wat we kunnen verwachten.

Trump executive order opent cryptomarkt voor pensioenfondsen

Pensioenfondsen in de VS hebben een waarde van ongeveer $43 biljoen, dat is $43.000.000.000.000. De 401(k) met $9 biljoen aan assets, heeft als eerste Amerikaanse pensioenfonds toegang tot de cryptosector en dat belooft veel goeds voor Bitcoin.

President Trump ondertekende gisteren een executive order die dit alles mogelijk maakt. Na dit nieuws steeg Bitcoin tot wel 2,5% naar een piek van $117.700. Deze stijging kwam enkel door investeerders die zich voorbereiden op wat mogelijk komen gaat. Met een gigantische markt die nu toegang heeft tot crypto, hebben we nog een katalysator die kan zorgen voor een enorme bull run.

Hogere Bitcoin ETF inflows

Na vier dagen op rij aan sterke outflows, stroomt er opnieuw kapitaal naar de spot Bitcoin ETF’s. Op woensdag zagen we een instroom van $91 miljoen en gisteren was dit 3 keer zo hoog, op $277 miljoen. Ook deze inflows zorgen voor extra koopdruk, al voordat pensioenfondsen investeren in crypto.

Voorbereiding op gigantische bull run

Mogelijk is dit nog niet het begin van een bull run, maar juist een voorbereiding hierop. De goedkeuring van crypto wetten in de VS, de agressieve aankopen van grote bedrijven zoals Strategy (voorheen MicroStrategy)en het einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak zijn slechts een aantal katalysatoren.

Wanneer de interesse in crypto verder toeneemt, is dat het punt waarop de bull run losbarst, dankzij alle positieve ontwikkelingen van de afgelopen 2 jaar. Mogelijk is er nog één ding waar de markt echt op wacht en dat is een rentetarief verlaging in de VS. Investeerders rekenen momenteel op een 76% kans dat de rente wordt verlaagd tijdens de Fed-bijeenkomst in september.

Bitcoin koers consolideert onder $117K

Na de stijging van gisteren is Bitcoin vanochtend weer onder $117K gezakt. Dit komt mogelijk niet alleen door traders die winst opnemen, maar ook door een technische weerstand op dit niveau. De Bitcoin koers probeert boven zijn 30-daagse moving average (geel) te breken en hiervoor is wellicht net wat meer bullish druk nodig.

Deze druk zien we mogelijk vandaag al, maar een consolidatie onder $117k is dus ook mogelijk.

De Bitcoin koers laat nog een stijging van 1,2% zien in de afgelopen 24 uur, wat betekent dat ongeveer de helft van zijn gains alweer weg zijn. Maar afhankelijk van wat de Amerikaanse markt doet op deze vrijdag, kan BTC nog boven de gele lijn breken bij $117.200.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Bitcoin heeft tot nu toe altijd bewezen een goede investering te zijn op lange termijn. Maar als er binnen een jaar een gigantische bull run begint, dan wordt het hoogste rendement niet uit Bitcoin, maar uit altcoins gehaald. Tot deze tijd kunnen veel altcoins nog voor een lage prijs worden ingekocht, ten opzichte van hoeveel ze in december 2024 waard waren.

Investeerders kijken ook naar nieuwe mogelijkheden op de markt, zoals meme coins en utility projecten. Maar uit de zee van nieuwe cryptomunten is er één project dat van veel mensen de aandacht krijgt. Hieronder kijken we kort naar een nieuw project dat veel kan stijgen in de komende periode.

