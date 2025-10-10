Crypto recap: XRP koers verzwakt, Bitcoin all time high, altseason uitgesteld?

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Deze week is teleurstellend geweest voor crypto investeerders. Bitcoin heeft zijn momentum niet door kunnen zetten en bekende altcoins zoals Ripple leiden daar onder. Hierdoor vragen investeerders zich af of er nog wel een altseason kan starten in oktober.

Ripple: Net van start of al uitgeraasd?

XRP is gedurende deze cyclus een van de grotere winnaars geweest, maar sinds midden juli lijkt deze gestagneerd te zijn. De onderstaande afbeelding geeft weer dat Ripple moeite heeft om door zijn resistances te breken op de wekelijkse grafiek.

Ripple koers anayse 10 oktober – Bron: Tradingview

Gedurende de eerste helft van juli heeft Ripple de bovenkant van zijn range kunnen breken, maar vervolgens heeft het nooit kunnen bevestigen. Dit gebeurt als Ripple een sluit kan maken boven de ‘high’ van zijn break-out candle.

Vervolgens heeft XRP een bullish consolidatie patroon kunnen realiseren in de vorm van een wedge. De break-out van dit patroon heeft te weinig volume gezien, waardoor het niet meer door de resistanceband van $2,90 tot $3 heeft kunnen breken.

Nu lijkt Ripple tegen zijn 20 moving average (blauwe lijn) te hangen, wat een bearish teken is. Als Ripple door de moving average zakt, dan krijgt het de ruimte om door te zakken naar $2,60 en $2,40.

Om weer bullish kracht op te doen, zal Ripple met overtuiging door zijn resistanceband moeten breken en daar bevestigen. Dit kan ontstaan als het de cryptomarkt lukt om over de komende dagen tot weken door de resistances van Ethereum en te breken en zo de altcoins aan te wakkeren.

Als dit lukt, dan zou Ripple tegen het einde van oktober weer richting zijn huidige all-time high kunnen bewegen.

Bitcoin aan de rand van de volgende rally

Bitcoin heeft zeer sterke prijsstijgingen gezien tussen 26 september en 6 oktober. Helaas heeft dat deze week niet door kunnen zetten. Bitcoin is tegen zijn resistanceband van $123.300 tot $124.600 aangelopen en lijkt nu vast te zitten tussen twee belangrijke niveaus.

De huidige prijsactie van Bitcoin geeft te weinig weer om een betrouwbare trade op in te zetten. Door de afwijzing vormt Bitcoin een consolidatiepatroon, opnieuw een wedge, maar deze heeft een scherpe hellingshoek.

Bij een dergelijke hellingshoek is de kans op een double top afwijzing hoger dan een doorzetting, waardoor handelaren makkelijker om de tuin geleid kunnen worden door wilde verwachtingen bij de volgende rally.

Het beste voor Bitcoin zou een lichte break van de wedge zijn, om vervolgens te consolideren onder de resistance band en dan door te zetten. Of meteen een sterke break, met een bevestiging en consolidatie boven de resistanceband.

Bitcoin koers analyse 10 oktober – Bron: Tradingview

Anders zal Bitcoin over de komende dagen waarschijnlijk zijn support van $120.000 breken om verder door te zetten naar $118.000 en mogelijk $116.600. Mocht Bitcoin wel uit kunnen breken, dan zouden investeerders tegen het einde van de maand een koers van $133.000 kunnen zien.

Blijft het altseason uitgesteld?

Altseason is een belangrijk onderdeel van de crypto marktcyclus en veel investeerders wachten er met smart op. Maar in de huidige cyclus loopt dit net iets anders dan de vorige cyclussen, waardoor men in een onoplettend moment de grote stijgingen kan missen.

Waar in vorige cyclussen bijna alle altcoins tegelijk gigantische stijgingen lieten zien, blijft het nu bij een beperkter aantal. De focus van de markt is verschoven kleinere projecten met de kans op een x100, naar explosieve dagen tot weken op grotere, vertrouwdere projecten.

Dit komt grotendeels door twee ontwikkelingen. Als eerste zijn instituten een grote kracht in de markt, die voornamelijk kopen om lang vast te houden. Als tweede zijn er significant minder ‘gewone investeerders’, waardoor er minder kans is op een mania die alles omhoog duwt.

Dit hoeft niet te betekenen dat ‘altseason’ nu een begrip van het verleden is. De cryptomarkt ziet nog steeds periodes waarin altcoins significant beter presteren dan Bitcoin. Om hier een gevoel voor te krijgen kunnen investeerders verschillende grafieken bestuderen.

De Bitcoin dominantie (BTC.D) geeft aan hoeveel procent van de markt uit Bitcoin bestaat. In periodes waar altcoins sterker zijn, blijft deze grafiek afnemen en ook hier kan technische analyse op toegepast worden. In combinatie met retraces in altcoins kan de BTC.D grafiek duidelijke entry en exit signalen geven in een (mini) altseason.

Bitcoin dominantie in percentage 10 oktober – Bron: Tradingview

De Ethereum:Bitcoin (ETHBTC) grafiek geeft soortgelijke signalen af. Hier kunnen investeerders uit ophalen of Ethereum relatief sterk is ten opzichte van Bitcoin. Over het algemeen zullen de andere grotere munten meebewegen in dit opzicht. Ook geeft het vaak duidelijk aan wanneer een rally van relatief betere prestatie zijn einde nadert.

Tot slot kan de TOTAL2 grafiek bekeken worden, waar aan wordt gegeven of de totale marktkapitalisatie van altcoins aan het groeien of krimpen is. Als er gestaag meer geld naar altcoins toestroomt, kunnen ze op een duurzamere manier stijgen. Als altcoins wel stijgen, maar de TOTAL2 niet, dan nemen altcoins elkaars marktkapitalisatie af, waardoor de rally minder duurzaam is en ten koste gaat van andere munten.

Voor nu hangen deze drie grafieken in een grijs gebied na de relatieve kracht die Ethereum eerder heeft laten zien. Er is een lichte voorkeur voor een nieuwe altcoin rally, wat deze maand nog kan zorgen voor een nieuwe altcoin rally of mini altseason.

Mee investeren met narratieven

Ondanks de kracht van altcoins in de tweede helft van dit jaar, blijft Bitcoin het grootste en sterkste narratief van de cyclus. Hierdoor kan het lastig zijn voor investeerders om goede entrees te vinden.

