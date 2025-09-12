Crypto nieuws week recap: FED renteverlaging, BTC heropleving en Ripple partnerschappen

Auteur Tim Blok Auteur Tim Blok Over de schrijver Tim werkt als schrijver, trader en fondsmanager in verschillende financiële markten. Hij begon eind 2017 in de crypto wereld en heeft sindsdien er zijn missie van gemaakt zoveel mogelijk mensen te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 12, 2025

Inactive Redactionele Opmerking: Dit artikel is gearchiveerd en bestaat voor referentie- en historische doeleinden. Het kan verouderde informatie of praktijken bevatten die niet langer de huidige redactionele normen weerspiegelen. Houd daar rekening mee tijdens het lezen.

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De crypto markt heeft deze week een heropleving gemaakt, voor een groot deel door positief inflatie nieuws. Hierdoor heeft Bitcoin de resistance van $116.600 weer kunnen testen en verwachten investeerders lagere rentes over de komende maanden. Daarbij is Ripple druk bezig met het afsluiten van nieuwe partnerships, wat alts ook verder aanwakkert.

Inflatiecijfers zijn beter dan verwacht

Investeerders keken deze week uit naar twee belangrijke barometers voor inflatie in de Verenigde Staten (VS). Namelijk de Producer Price Inflation (PPI) en de Consumer Price Inflation (CPI).

De PPI wordt gezien als een voorlopende indicatie van inflatie, omdat producenten na verloop van tijd hun inflatie doorrekenen in goederen. Hierom is het een belangrijke indicator voor de Federal Reserve of ze hun plannen bij kunnen sturen.

De verwachting was dat de PPI Maand-na-Maand (MoM) zou stijgen met 0.3%, maar in werkelijkheid was er deflatie van 0.1%. De Jaar-na-Jaar (YoY) versie was in plaats van de verwachte 3.3% maar 2.6%.

Daarbij bleef de CPI ongeveer gelijk zoals economen hadden verwacht. De combinatie van deze indicatoren geeft investeerders de verwachting dat de inflatie verder af zal koelen over de komende maanden. Dit zorgt er ook voor dat de Federal Reserve rente waarschijnlijk verder zal dalen, waardoor een BTC-heropleving mogelijk werd.

BTC-heropleving naar $116.600

Bitcoin heeft een sterke week gezien, waarin het zijn bounce van de kritieke support door heeft kunnen zetten. Hierdoor heeft het de resistance van $116.600 kunnen testen, wat ook dubbelt als de low van zijn eerdere range.

Als het Bitcoin lukt om verder deze range in te breken, dan kan het over de komende weken doorzetten naar nieuwe all time highs. Deze heropleving van BTC is nu op een kritiek punt. Als Bitcoin toch een afwijzing ziet bij $116.600, dan heeft het een lower high gemaakt.

Bitcoin : USD – wekelijkse grafiek

Hierdoor kan een volwaardige neerwaartse trend ontstaan die Bitcoin onder $106.000 duwt. Vandaar zou het de ruimte hebben en krijgen om dieper weg te zakken naar $100.000 en mogelijk $90.000. Dit blijft een realistisch risico, gezien de maand september ongeveer 66% kans heeft om negatief te eindigen met een gemiddeld resultaat van ongeveer -3.5%.

Ripple en de Bank van Argentinië

De BTC-heropleving is niet het enige verhaal in de markt deze week, want Ripple heeft een nieuwe partner aan kunnen kondigen. De Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), ofwel de bank van Argentinië, maakt nu gebruik van Ripple’s custody technologie.

De BBVA opereert in meerdere plaatsen, waaronder ook Spanje. Vooral hier zien ze een groeiende vraag naar crypto diensten, waardoor deze samenwerking op een goed tijdstip valt. Op deze manier hoopt de BBVA om beter aan te sluiten op de evoluerende benodigdheden van moderne cliënten.

De grafiek van Ripple is ook een belangrijke doorbraak aan het vormen, door de bullish wedge en de resistance band te breken. Als het Ripple lukt om boven de resistance band te sluiten, dan kan het over de komende weken verder groeien naar de all time highs rond $3.65.

Ripple : USD – wekelijkse grafiek

Investeren in een netwerk

Rondom al het positieve nieuws betreft crypto, lijkt Bitcoin weer zijn positie opgepakt te hebben als leider van de markt. Bitcoin is de eerste beweger geweest in de herstelrally en is gedurende de cyclus het grootste en sterkste narratief gebleven. Dit maakt het voor investeerders lastig om een goed entree moment te vinden. Hier kan het Bitcoin Hyper ($HYPER) project bij helpen. In plaats van direct te investeren in Bitcoin, kan een investeerder een positie nemen in een project op het netwerk van Bitcoin.

$HYPER is de eerste layer 2 oplossing voor het Bitcoin netwerk en maakt transacties daardoor goedkoper en sneller. Door de extra tokenburns die het project in de planning heeft op basis van Bitcoin performance, kan het een interessante bèta blootstelling zijn voor Bitcoin.