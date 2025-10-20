Crypto markt ziet $100 miljard inflows – gigantische bull run onderweg

De crypto markt vertoont deze maandag tekenen van herstel. Zo is de Bitcoin koers met ruim 4% boven $111k geklommen. De Ethereum koers is met bijna 5% gestegen naar $4050. In totaal is er meer dan $100 miljard toegevoegd aan de marktkapitalisatie van crypto. Is dit een teken dat we nog steeds een bull run krijgen in 2025?

In het nieuws van vandaag kijken we hoe en waarom crypto vandaag stijgt. Daarnaast delen we onze verwachtingen voor Bitcoin en Ethereum aan het eind van oktober.

Crypto dip voorbij?

Na het bloedbad van oktober, hadden veel investeerders de hoop al laten varen. Bekende crypto analisten zoals dr. Profit waarschuwden voor een einde van de bull markt. Maar in plaats van een daling naar $101.700, is Bitcoin opnieuw hersteld naar $110k. Op hetzelfde moment is Ethereum weer boven $4k gebroken. Dit markeert een positieve vooruitgang voor zowel Bitcoin als altcoins.

De positieve golf begon gisteren, toen meer dan $100 miljard de markt instroomde op een zondag. Dat was echter nog voordat de Bitcoin koers opnieuw boven $110k brak, vlak voor het begin van maandagochtend.

🚨JUST IN: Over $100 BILLION has flowed back into the crypto market in the last 10 hours! pic.twitter.com/L2WcNryqmz — Coin Bureau (@coinbureau) October 19, 2025

Hoewel er nog veel ruimte is voor herstel, met name voor altcoins, groeit het optimisme onder investeerders opnieuw. Echter is dit nog geen duidelijk teken dat er een nieuwe bull run aan zit te komen. De Crypto Fear & Greed Index ligt vandaag nog op 29 bij ‘Fear’. De index is gebaseerd op recente koersactiviteit, berichten op social media en meer.

Tegen de tijd dat de index herstelt, kunnen crypto koersen echter hard omhoog gaan. Hoewel Bitcoin niet al te veel van zijn waarde is verloren, geldt hetzelfde niet voor altcoins.

Bitcoin ligt nu 4,3% lager dan een maand geleden, Ethereum is ongeveer 10% verloren in deze periode. Kleinere altcoins zoals XRP zijn ongeveer 20% onderuit gegaan. Dat suggereert dat vandaag nog een goed moment is om crypto te kopen, met name altcoins. Echter blijft er een risico dat crypto op korte termijn verder daalt.

Crypto koers verwachting

De Bitcoin koers is langzamerhand weer op weg richting $120k, maar kan veel weerstand krijgen bij $115k. Tevens is het nog niet duidelijk of de ondersteuning bij $110k stand kan houden en kan er deze week een nieuwe daling komen.

Ethereum is de afgelopen 3 dagen tot zover gestegen en kan binnenkort haar 30-daagse moving average (geel) testen bij $4185. Als de Ethereum koers boven $4k weet te blijven, is de bearish periode voor de altcoin mogelijk voorbij. Maar zonder duidelijke tekenen van herstel, is het nog te vroeg om te concluderen dat ETH niet opnieuw onder $4k kan zakken.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Ethereum is met enkele punten gestegen naar 46. Echter bevindt de RSI zich nog onder de neutrale 50, wat signaleert dat bullish druk beperkt blijft. Daarom blijft het belangrijk om de ondersteuning bij $4k in de gaten te houden, maar ook de technische weerstand rond $4200.

Hoewel tijden onzeker blijven voor crypto, zijn de sterke inflows een teken dat investeerders nog blijven vertrouwen in Bitcoin en altcoins. Het is dan zeker niet onmogelijk dat een nieuwe crypto bull run in 2025 nog begint. In tijden als deze is het belangrijk om niet te veel risico te nemen, maar wel je ogen open te houden voor kansen in de cryptomarkt.