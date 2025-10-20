Crypto-analist Doctor Profit: Bitcoin koers kan bull market bij $101.700 verliezen

De Bitcoin koers beweegt rond $108.000 terwijl shortterm holders verlies lijden. Crypto-analist Doctor Profit ziet risico op bear market.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 20, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Bitcoin koers blijft onder druk: Doctor Profit waarschuwt dat een daling onder $101.700 een echte bear market kan starten. Na weken van zwak momentum neemt de onzekerheid onder BTC traders toe. Shortterm holders beginnen rond $112.500 verlies te lijden. Een verdere daling kan tot extra verkoopdruk leiden. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort verder terugvallen?

Crypto-analist ziet nog steeds bearish structuur in de markt

Volgens Doctor Profit bevindt de Bitcoin markt zich in een fase van hoge hebzucht, waarin veel traders te laat shortposities hebben geopend. Deze posities rond $116.500 worden nu uitgeknepen omdat de BTC koers niet verder daalt.

In zijn recente ‘Big Sunday Report’ op X meldt hij dat hij al sinds eind augustus waarschuwt voor de topzone tussen $115.000 en $125.000.

Bitcoin bereikte toen een piek rond $126.000 voordat de scherpe koersdaling in oktober begon.

De crypto-analist wijst er verder op dat de bearish divergentie, een verschil tussen de stijgende prijzen en dalende krachtindicatoren zoals de RSI, nog steeds zichtbaar is sinds augustus. Dat duidt op vermoeidheid bij de bulls.

Terwijl veel traders hun winsten niet wilden nemen bij hoge BTC prijzen, openden de late bears juist shorts op de verkeerde momenten. Volgens Doctor Profit zorgt dit ervoor dat deze nieuwe shortposities het risico lopen op liquidaties voordat er een volgende grote koersdaling plaatsvindt.

#Bitcoin/ Stock market – What’s Next?



The Big Sunday Report: All You Need to Know



🚩 TA / LCA / Psychological Breakdown:



Since end of August I am warning that the top territory is an area to add shorts and sell. Everyone who listened to me understood by now that 115-125k was… pic.twitter.com/WBt5aEJheK — Doctor Profit 🇨🇭 (@DrProfitCrypto) October 19, 2025

Bitcoin koers kan onder de ‘bull market lijn’ zakken

Doctor Profit merkt ook op dat er weinig sterke liquiditeit is tussen $120.000 en $130.000. De meeste traders blijven in dat gebied bullish, waardoor er nauwelijks shorts worden geopend. Hij verwacht niet dat market makers traders alsnog de kans geven om tegen gunstigere prijzen uit te stappen.

Hij stelt dat $116.500 het maximale bullish doel vormt voordat er een nieuwe neerwaartse koersbeweging begint. Een doorbraak onder $101.700 bevestigt volgens hem dat Bitcoin onder de zogeheten ‘magic bull market line’ valt. Dit betekent dat de lange bullfase voorbij is en de markt structureel bearish wordt.

Verlieslatende shortterm holders verhogen BTC verkoopdruk

On-chain data ondersteunt dit beeld. De gemiddelde aankoopprijs van shortterm holders ligt rond $112.500, waardoor veel van deze investeerders momenteel verlies draaien.

De Bitcoin koers staat momenteel rond $108.000. Een verdere koersdaling van 5 tot 10% kan ervoor zorgen dat de shortterm holders gaan verkopen, wat de neerwaartse druk vergroot. Zulke verkoopgolven werden in het verleden vaak opgevolgd door een versnelling van de koersdaling, omdat de BTC liquidaties daarmee extra aanbod creëren.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain. De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!