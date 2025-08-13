Ethereum koers herhaalt bullish setup van Bitcoin in 2020

De Ethereum koers laat een falling wedge en triple RSI zien, een technische combinatie die ook bij de Bitcoin koers in 2020 voorkwam.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 13, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Ethereum koers laat momenteel een technisch patroon zien dat zelden voorkomt. Op de koersgrafiek is een combinatie te zien van drie opeenvolgende RSI signalen en een uitbraak uit een falling wedge. In het verleden werd zo’n uitbraak vaak gevolgd door sterke prijsstijgingen. Kan de ETH prijs hierdoor binnenkort verder stijgen?

Vergelijking met de Bitcoin koers in 2020

De RSI (Relative Strength Index) meet de kracht van koersbewegingen. Drie bullish signalen kort na elkaar wijzen vaak op een omslag van neerwaartse naar opwaartse momentum. Een falling wedge is een patroon waarbij de koers daalt binnen steeds nauwer wordende trendlijnen en daarna uitbreekt naar boven.

In 2020 liet de Bitcoin koers exact dezelfde combinatie zien. Destijds volgde een sterke stijging waarbij de prijs in korte tijd meerdere keren over de kop ging.

Op de huidige Ethereum grafiek is de overeenkomst groot. De vorm van de wedge, het moment van de RSI signalen en het koersverloop eromheen lijken sterk op het patroon van Bitcoin vijf jaar geleden.

Verschillende marktanalisten zeggen dat dit kan wijzen op een vergelijkbare koersbeweging, mits de marktcondities gunstig blijven.

$BTC 2020: triple RSI signal + falling wedge breakout → 5x rally.$ETH 2025: the exact same setup.



Missed Bitcoin last time?

This is your second shot. pic.twitter.com/iA79VeHVZq — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) August 12, 2025

Waarom deze indicatoren belangrijk zijn voor de Ethereum koers

Het triple RSI signaal ontstaat wanneer de RSI drie keer achter elkaar boven belangrijke niveaus uitkomt of hogere bodems vormt. Dit wordt als een teken gezien dat de kopers sterker worden.

De falling wedge uitbraak bevestigt vaak dat een neerwaartse trend ten einde is. Het samenvallen van beide patronen vergroot de kans dat de bulls de controle overnemen.

Technische setups zoals deze trekken vooral traders aan die op basis van grafiek patronen handelen in plaats van fundamentele gegevens.

Mogelijke tweede kans voor investeerders

Veel retail investeerders misten in 2020 de stijging van Bitcoin. Volgens sommige cryptoanalisten kan Ethereum nu een vergelijkbare kans bieden.

Naast de technische signalen speelt ook het fundament een rol. Ethereum werkt continu aan upgrades om de schaalbaarheid te verbeteren, waardoor de transactiekosten lager worden en de snelheid toeneemt.

Daarnaast blijft Ethereum de grootste speler in de DeFi sector, met miljarden dollars aan tokens vergrendeld in diverse protocollen.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain.

De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.