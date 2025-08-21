Crypto markt sentiment slaat om naar ‘fear’ – koopkans of verder dalen?

Bitcoin en grote altcoins hebben sterk gepresteerd in zowel juli als augustus. Maar na bearish ontwikkelingen in de afgelopen week, is het sentiment van de markt gedaald naar het niveau van ‘Fear’. Nu bekende crypto’s consolideren op donderdag, is dit een kans om te kopen of moeten we ons schrap zetten voor verdere dalingen? En waarom daalt crypto vandaag?

In het nieuws van vandaag kijken we kort naar de Crypto Fear and Greed Index en de actuele crypto verwachting, en bespreken we hoe investeerders hierop in kunnen spelen.

Crypto markt sentiment index daalt onder 50

De Fear & Greed Index bepaalt het huidige sentiment van de markt door te kijken naar koersactiviteit, social media posts en meer. Uit gegevens van gisteren blijkt dat de index toen onder 50 is gedaald. En door de stijgende koopdruk die we toen zagen, was het duidelijk dat het mogelijk nieuwe kansen biedt om in te stappen.

In onderstaand figuur kun je zien dat de index vorige week op 75 lag, op het niveau van ‘Greed’. Hoewel de index nog verder omhoog kan schieten naar ‘Extreme Greed’, is een index van 75 niet altijd een verkeerd moment om winst te nemen.

Crypto Fear & Greed Index – Bron: Alternative.me

Wanneer de index onder 50 zakt, is het belangrijk om je af te vragen of het tijd is om uit paniek te verkopen of juist in te slaan.

Bekende investeerders zweren bij de quote van miljardair Warren Buffett: “Be greedy when others are fearful and fearful when others are greedy”. Oftewel: wanneer het sentiment negatief is, kun je overwegen om te kopen en wanneer de markt euforisch is, kun je overwegen om te verkopen.

Maar is crypto kopen een goed idee terwijl Bitcoin nog op $113k ligt en nog meer ruimte heeft voor potentiële dalingen? Het korte antwoord hierop is “Ja”.

Wat dit betekent voor investeerders

Historisch gezien is het geen goed moment om te verkopen op momenten dat de markt in paniek raakt. Dat is juist het moment waarbij je goedkope crypto’s kan inslaan. Zelfs als de markt dan nog verder daalt (doe geen moeite om de bodem te timen, dat lukt je niet zomaar) heb je nog steeds een goed instappunt.

Investeren op lange termijn

Het belangrijke hierbij is dat wanneer je investeert, je ook vasthoudt op lange termijn. Dit geldt uiteraard voor ‘veiligere’ investeringen, waaronder Bitcoin en bekende altcoins. Kleine altcoins die dalen, hebben natuurlijk het risico dat ze de grond inzakken en nooit meer herstellen.

Als je koopt wanneer crypto daalt, heb je waarschijnlijk een goede deal. Als je dan maar lang genoeg vasthoudt, heb je vanzelf winst. Dat is iets wat Bitcoin in ieder geval wel bewijst. Ondanks elke dip is Bitcoin deze maand nog naar een all-time high boven $124k geklommen.

In de onderstaande video geeft crypto expert Elroy een aantal praktische tips voor investeerders en kansen voor crypto in 2025.

Het belangrijke is dat als je op lange termijn investeert, je ook daadwerkelijk een plan hebt en je niet mee laat sleuren met het sentiment van de markt.

Na de crypto crash die volgde na de 2021 bull run, kon je Bitcoin kopen voor minder dan $20.000 in het jaar 2022. Maar zoals je waarschijnlijk al weet, waren veel mensen te bang voor verdere dalingen. Was je gestoord genoeg om Bitcoin toen te kopen, dan zat je nu op een winst van meer dan 400%.

De daling die we deze week zien is uiteraard minder extreem, maar hetzelfde geldt hier. Wanneer de markt bearish is, heb je de kans om te kopen en vast te houden, de zogenaamde Buy & Hold strategie. Met signalen dat een nieuwe bull run op elk moment kan beginnen, lijkt dit in ieder geval niet het moment om te verkopen.