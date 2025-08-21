Tether mint opnieuw 1 miljard USDT – brandstof voor een nieuwe bull run?

De uitgifte van 1 miljard nieuwe Tether ($USDT) tokens op de Ethereum-blockchain onderstreept Tethers dominantie in de stablecoin-markt en kan de cryptomarkt nieuw momentum geven. Met ruim 60% marktaandeel fungeert Tether als belangrijke liquiditeitsbron. Analisten zien de minting als mogelijk startpunt voor een langdurige bull run, met ruimte voor groei bij Bitcoin, Ethereum en andere grote tokens. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Tether mint opnieuw 1 miljard $USDT

De treasury wallet van Tether heeft op 20 augustus 1 miljard nieuwe $USDT tokens aangemaakt op de Ethereum-blockchain, zo blijkt uit een bericht van Lookonchain. Dit gebeurt enkele dagen na de vorige minting van $1 miljard door Tether.

De enkele transactie, uitgevoerd om 11:37 uur UTC en vastgelegd onder hash 0x5e59ee3e1d04c711467130581de3e9da4f5eae9cc763664e13ef34cb82df65b8, verhoogt de totale voorraad van de aan de dollar gekoppelde stablecoin met ongeveer $1 miljard.

Wanneer Tether nieuwe $USDT uitgeeft, vormt dat een belangrijke economische graadmeter binnen de cryptomarkt. De toevoeging van maar liefst 1 miljard $USDT is een mijlpaal voor zowel Ethereum als andere digitale activa. Marktexperts volgen de situatie nauwlettend en analyseren de verschuivingen in handelsvolumes op gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen die vaak optreden na zo’n grote geldinjectie.

Historisch gezien wijzen deze minting-episodes op een groeiende marktvraag en geven ze vaak een signaal van toenemende handelsactiviteit en een hernieuwde golf van optimistisch sentiment.

Meestal ontstaat de creatie van nieuwe $USDT-tokens door stijgende vraag, wat de weg vrijmaakt voor extra kapitaalinstroom in de cryptomarkt. Ook dit keer lijkt dat het geval te kunnen zijn, met toenemend optimisme rond grote assets zoals Bitcoin en Ethereum, die mogelijk een nieuwe rally in gang zetten en meer deelnemers aantrekken.

Tethers dominantie binnen de stablecoin markt

Tether is een reus binnen het stablecoin domein en bezit met $USDT een marktaandeel van ruim 60%. Deze dominantie is meer dan alleen cijfers; het speelt een cruciale rol in het stroomlijnen van transacties en het bevorderen van marktstabiliteit. Naarmate de vraag naar stablecoins toeneemt, speelt Tether hierop in door extra tokens uit te geven, waarmee het directe liquiditeitsbehoeften dekt en tegelijk vertrouwen wekt in toekomstige handelsactiviteiten.

Door liquiditeit aan de markt toe te voegen, geeft Tether handelaren het vertrouwen om actiever deel te nemen aan de vaak onvoorspelbare cryptomarkt. Dit verlaagt de prijsvolatiliteit, verrijkt de handelsbeleving en biedt belangrijke middelen om effectief gebruik te maken van DeFi-protocollen. De grotere beschikbaarheid van $USDT opent bovendien de deur naar arbitragemogelijkheden en zorgt voor soepele uitvoering van transacties.

Brandstof voor een nieuwe bull run?

De recente minting van 1 miljard $USDT door Tether kan een belangrijke katalysator vormen voor de cryptomarkt. Historisch gezien gaan zulke liquiditeitsinjecties vaak samen met stijgende handelsvolumes en een golf van optimisme. Analisten van Bernstein voorspellen bovendien dat de huidige bullmarkt kan aanhouden tot 2027, langer dan de traditionele vierjarige cyclus. Bitcoin zou volgens hen binnen een jaar kunnen stijgen naar $150.000–$200.000, terwijl ook Ethereum, Solana en DeFi-tokens profiteren van de kapitaalinstroom.

Stablecoins spelen hierbij een sleutelrol: Tethers dominantie van meer dan 60% en zijn strategische minting versterken het vertrouwen en zorgen voor soepelere handel en arbitragemogelijkheden. Gecombineerd met verwachtingen van dalende rentes en verdere adoptie kan de nieuwste $USDT-uitgifte weleens de brandstof zijn voor een langdurige bull run.